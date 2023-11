Mona måtte få akutt hjelp etter en time hos optikeren

Hun er overbevist om at hun har det bra i dag fordi hun gikk for å hente de nye brillene sine akkurat den dagen.

Den 28. september oppdaget Mona Nygaard Larsen (66) at noe var litt rart.

Hun var gått på badet om morgenen og oppdaget at hun hadde noe flimring på synet, men tenkte ikke noe særlig mye over det.

– Også hadde jeg litt vondt i hodet, men ikke noe voldsomme greier. Helt sånn vanlig som alle får.

Samme dag hadde hun planlagt å gå til optikeren sin på Specsavers på Lade i Trondheim for å hente de nye brillene hun hadde fått.

Her ble det fort klart at det var noe langt mer alvorlig enn bare en forkjølelse.

– Akutt hjelp

En av de butikkansatte hjalp Larsen med å tilpasse brillene. Helt tilfeldig nevnte Larsen flimringen på øynene.

– Han sa at optikeren kunne ta en titt på meg for å sjekke at alt stemte.

VAR RASK: Kine Høiby oppdaget at det var noe som ikke stemte, og sendte Larsen rett til øyelegen. Foto: Specsavers

Larsen fikk komme raskt til en sjekk hos optiker Kine Høiby. Hun tok flere tester, men alt så normalt ut.

– Men en måling viste at hun hadde totalt tap av sidesynet. Og det er ofte et tegn på hjerneslag. Da er det akutt hjelp som teller.

Høiby forteller at optikere ikke kan sette diagnoser selv, men at de kan henvise videre til spesialisthelsetjenesten dersom de mistenker noe.

Opplevelsen har gått inn på henne, men heldigvis er ikke dette noe som optikeren har vært med på så ofte.

Larsen forteller at hun dro til øyelegen, men tenkte at det kan da virkelig ikke være nødvendig.

– Øyelegen tok og noen tester. Men han sa raskt at du har ikke noe her å gjøre. Du må til akutten for jeg tror du har slag, sier Larsen.

Ikke vanlig

Selv om Larsen opplevde flimring på synet, understreker Høiby at dette ikke nødvendigvis er et kjennetegn på slag.

KAKE: Da Mona Nygaard Larsen var på beina igjen tok hun med kake til butikken. Foto: Privat

Dette er fordi flimring kan skje av flere ulike grunner.

– For eksempel kan man få flimring på synet av migrene. Så vidt jeg vet er ikke flimring noe vanlig symptom på hjerneslag, sier Høiby.

Optikeren begynte å mistenke slag på grunn av sammensettingen av symptomene Larsen opplevde.

Selv har Larsen jobbet flere år i helsevesenet. Hun har aldri før hørt om at slag kan gi flimring på øynene.

– Jeg håper jo at folk ikke løper ned legevakten nå. Men det viser jo bare at det er viktig å gå til optiker.

I ettertid har Larsen vært klar på at det var den timen til optikeren som gjorde at det går bra med henne i dag. Hun har vært innom butikken med både kake og takkekort.

– Jeg er helt sikker på at hun reddet livet mitt. Og om ikke livet, så sørget hun i hvert fall for at jeg har det så bra som jeg har det i dag. Jeg kunne jo fått varige plager, sier Larsen.

Dette skal du gjøre dersom du mistenker hjerneslag: Dersom du har mistanke om at du selv eller den du er sammen med har fått slag, skal den som er rammet forsøke å gjennomføre disse handlingene: 1. Snakke tydelig 2. Vise tennene 3. Løfte armene Er en eller flere av disse handlingene vanskelig å utføre kan det være tegn på hjerneslag. Symptomene kan variere i både styrke og fremtoning.

Mistenker du hjerneslag, eller er du usikker, skal du ringe 113 med en gang. Ved hjerneslag er hvert minutt avgjørende for utfallet. Symptomene på hjerneslag inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. I de aller fleste tilfellene er symptomene fremtredende på halve siden av kroppen. Symptomer på hjerneslag kan være nedsatt kraft i en arm eller et bein, talevansker eller ansiktsskjevhet. Kilde: LHL Hjerneslag og Afasi.

Klar for fest

I dag har Larsen det helt fint. Hun har vært heldig og ikke fått noen plager i ettertid.

Nå planlegger hun for en stor bursdagsfeiring med mange gjester. Hun fortsetter å reise rundt på storbyferier og drar på konserter. Knappe to uker etter at hun fikk slag var hun på plass i Drammen på konsert.

– Men jeg har jo tatt noen grep. Jeg har sluttet å røyke også har jeg sluttet å ta noen piller mot hetetokter.

– Jeg har det helt toppers. Leva livet!