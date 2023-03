Moldova: Stanset Russland-støttet opprør

Politiet i Moldova sier de har avverget et opprør iscenesatt av russiske myndigheter. Ekspert mener russiske kupp-planer i Moldova er sannsynlig.

DEMO: Flere russiske og moldovske statsborgere er pågrepet etter at de skal ha planlagt masse-uro under denne demonstrasjonen. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP / NTB

Politiet i den tidligere sovjetrepublikken holdt søndag en pressekonferanse om det de skal ha avverget.

På pressekonferansen kommer det frem at de mener folk har blitt trent opp i Russland med mål om å skape uro i befolkningen. Et av målene var å skape uro under en demonstrasjon mot den pro-vestlige regjeringen i Moldova søndag.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Sjefen for politiet i Moldova, Viorel Cernauteanu, sier at gruppen ble avslørt av en infiltratør fra politiet som sikret seg mer enn ti timer tale- og videoopptak, ifølge nyhetsbyrået NTB.

Ti grupper, bestående av fem til ti russiske og moldovske menn, skal ha blitt lovet 10.000 dollar (rundt 100.000 norske kroner) for å organisere «masse-uro».

En rekke personer er pågrepet, blant annet sju ledere for operasjonen, skriver The Guardian.

ADVARER: Moldovas president Maia Sandu har advart mot russiske kupplaner. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters / NTB

Bombetrusler og destabilisering

Politiet opplyser at det også har blitt meldt om fire bombetrusler i landet søndag. En av dem mot hovedstadens internasjonale flyplass.

Politiet kaller det «en pågående del av destabiliseringstiltakene» mot Moldova.

Grensepolitiet har også nektet 182 utenlandske statsborgere innreise til Moldova, inkludert en de beskriver som en mulig representant for Wagner-gruppen, skriver nyhetsbyrået AP.

Den danske forskeren Flemming Splidsboel ved Dansk institutt for internasjonale studier (DIIS) anser risikoen for russiske kupplaner i Moldova som sannsynlige.

– Det faller innenfor det vi kjenner og kan forvente fra russisk side. Vi vet fra tidligere at Russland har brukt skuespillere, også i Øst-Ukraina mellom 2014 og 2022. Så de betrakter det som et anvendelig middel, sier han til dansk TV 2.

USA advarer

Fredag advarte amerikanske myndigheter om at Russland forsøker å svekke regjeringen i Moldova.

– Russiske aktører med eksisterende koblinger til russisk etterretning forsøker å iscenesette og bruke demonstrasjoner i Moldova for svekke den moldovske regjeringen, og mane frem et oppkonstruert opprør, sa John Kirby, talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Han tror målet på sikt er å få på plass en mer russiskvennlig regjering i den tidligere sovjetstaten.

Advarer mot Putin

Demonstrasjonene som har blitt gjennomført de siste ukene, er organisert av en gruppe som kaller seg «Movement for the People». Gruppen støttes av det Russland-vennlige partiet ȘOR, som har seks seter i landets parlament, hvor det totalt er 101 seter.

PLANER? USA advarer Moldova om at Putin kan ha planer om å svekke regjeringen i det europeiske landet. Foto: Gavriil Grigorov / AP / NTB

Demonstrantene krever at regjeringen skal dekke folks strømregninger og «ikke involvere landet i krig». De har gjentatte ganger oppfordret president Maia Sandu om å trekke seg.

Sandu advarte om russiske kupplaner i landet for for om lag tre uker siden.

– Landets statsminister har erklært at hvis Putin vinner i Ukraina, stopper han ikke der, men fortsetter mot andre stater, sier Splidsboel.

Moldova er et lite land som grenser mellom Ukraina og Romania. Den tidligere sovjetrepublikken får, i likhet med Polen, krigen i nabolandet svært tett på. Det har kommet store flyktningstrømmer fra Ukraina til Moldova.

POLITIKER: Politikeren Marina Tauber fra partiet Sor, som organiserer demonstrasjonene og er pro-russiske. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP / NTB

– Reelle bekymringer

Den moldovske utbryterrepublikken Transnistria har tette bånd til Moskva, og befolkningen består for det meste av russere og ukrainere. Utbryterrepublikken opptrer som selvstendig stat, men tilhører ifølge FN Moldova.

– Man kan lett tenke seg et scenario der den russiske hånden i dette ikke er direkte synlig. Og en av måtene man kan operere på, er å iverksette demonstrasjoner, sier Splidsboel.

Førsteamanuensis Cristian Cantir ved universitetet i Oakland i USA sier det er vanskelig å si hvordan de påståtte planene om å styrte Moldovas regjering vil utspille seg. Han sier at Russland alltid har forsøkt å undergrave pro-europeiske regjeringer.

– Jeg tror bekymringene er legitime. Det er vanskelig å si hva den eksakte trusselen er og hvor farlige noen av disse gruppene kan være, sier Cantir til nyhetsbyrået AP.

Analytiker Valeriu Pașa i den moldovske tenketanken WatchDog sier Russlands mål er å provosere frem kaos og misnøye i landet.

– På den måten vil det være lettere å styrte Moldovas nåværende regjering, sier Pașa til The Guardian.