Mobilsporing gir nye detaljer

To unge kvinner er siktet i saken, men politiet vet fortsatt ikke hva som har skjedd med savnede Tove.

Den svenske medisinstudenten Tove (21) har vært savnet i nesten tre uker.

Hun ble meldt savnet av familien da hun ikke kom hjem etter en bytur. Noen dager senere ble hun offentlig etterlyst.

To unge kvinner er siktet i saken, men begge kvinnene nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Nå har sporing av Toves mobil gitt nye detaljer i etterforskningen, ifølge opplysninger til Aftonbladet.

Sporet på McDonald's

Sporene etter Tove slutter klokken 04.00 natten hun forsvant, da en mobilmast i Vetlanda plukket opp signaler fra mobilen hennes.

I opplysninger Aftonbladet har fått fra kilder i etterforskningen, har politiet nå sporet opp Toves mobil i timene før dette.

Der kan man se at Toves mobil tok turen fra den ene siktedes leilighet, til McDonald's i Vetlanda, og tilbake til leiligheten.

Den siktede kvinnen ble observert idet hun var på vei til McDonald's, men det er uvisst om Tove selv var med dit.

SAVNET: 21 år gamle Tove har vært savnet siden 16. oktober. Foto: TV 4 / Missing People Sweden

Møtte på nabo

Tove og de to siktede – to bekjente av henne – skal ha forlatt utestedet de var på rundt klokken ett.

Derfra skal de ha dratt til leiligheten til en av de siktede. Klokken 01.49 snakket Tove med kjæresten på telefonen, ifølge politiet.

Der sier hun ingenting som tyder på at noe ikke stemmer.

Like etter klokken 03.00, etter at naboer hørte lyder fra mistenktes leilighet, skal en av de mistenkte ha gått ut og møtt på en nabo i trappeoppgangen.

Der skal de ha begynt å snakke, og kvinnen sa at hun var på vei til McDonald's. Naboen skal da ha bekymret seg for at kvinnen hadde tenkt å kjøre dit selv, og tilbød henne derfor skyss.

De skal ha kjørt til McDonald's og tilbake igjen sammen, og deretter ha skilt lag, ifølge vitner.

– Hemmeligstemplet

Leder for grovkriminalavdelingen i politiet, Rickard Finndahl, ønsker ikke å kommentere opplysningene overfor Aftonbladet.

– Jeg kommenterer ikke slike forhold knyttet til etterforskningen. Mye av informasjonen som gjelder etterforskningen er hemmeligstemplet, sier han.