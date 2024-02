– Mitt håp er våpenhvile innen mandag

Mens Joe Biden sier at han tror han kan få Israel med på våpenhvile, vurderer Hamas ifølge Reuters et utkast som inkluderer fange- og gisselutveksling.

USAs president Joe Biden sier at Israel har gått med på å ikke utøve militære aktiviteter på Gazastripen under Ramadan, fra 10. mars til 9. april.

Ifølge presidenten er en våpenhvile «rett rundt hjørnet».



– Sikkerhetsrådgiverne mine sier at det er nærme. Det er ikke helt i mål ennå, men snart. Mitt håp er at vi har en våpenhvile innen mandag, sier Biden ifølge Reuters og AP.

Fredssamtaler i Paris

Uttalelsen kommer under et besøk i storbyen New York, som Biden besøkte mandag for å gjeste «Late Night With Seth Meyers».

Israel har forpliktet seg til å gjøre det mulig for palestinere å evakuere Rafah, forteller Biden. Ifølge AP sier han også at han håper at det vil bli mulig å sette fri de siste gislene samtidig.

NBC News skriver at Det hvite hus har jobbet lenge med å få på plass en våpenhvile som følge av økende press fra allierte land til Gazastripen og Vestbressen. Nyhetskanalen har tidligere meldt at det pågår fredssamtaler i Paris denne uken, ifølge egyptiske sikkerhetskilder.

Reuters skriver tirsdag at en kilde opplyser at Hamas har fått et utkast til en våpenhvile-avtale fra forhandlingene i Paris.

40 gisler kan bli løslatt

Utkastet innebærer ifølge kilden at sykehus og bakerier på Gaza vil bli reparert, at 500 lastebiler med nødhjelp vil få komme inn hver dag og at det vil bli levert flere tusen telt og campingvogner for å gi ly til folk som er drevet bort fra hjemmene sine.

Kilden opplyser også at Hamas i henhold til avtaleutkastet vil løslate 40 israelske gisler, mens Israel vil løslate rundt 400 palestinske fanger og ikke arrestere dem igjen etterpå.

Etter at Hamas tok livet av 1200 mennesker og tok 253 gisler 7. oktober, startet Israel en krig på Gazastripen hvor 29.782 personer er blitt drept, ifølge helsemyndighetene på Gaza.