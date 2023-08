Mistet synet i krigen: – Alle betaler en pris for frihet

Soldaten Denys Abdulin (34) var forberedt på at han kunne bli drept, eller alvorlig skadet. Aldri hadde det falt ham inn at han skulle leve resten av livet som blind.

Langs en travel handlegate i byen Rivne, vest i Ukraina, tar Denys Abdulin et nølende skritt fremover.

Det er første gang han går ute på egenhånd etter at han ble hardt skadet og mistet synet for mer enn ett år siden.

Iført mørke solbriller og med en hvit mobilitetsstokk i den ene hånden, beveger han seg til en mer folksom del av fortauet. Bevegelsene blir anspent.

OPPTRENING: Denys Abdulin får hjelpe av trener Vasyl Hosjovskyj med å overkomme hindringer når han beveger seg rundt i sentrum av Rivne. Foto: Jae C. Hong/AP

Ved et uhell blokkerer han veien for en dame som er på vei mot minibanken. Hun sender ham et medfølende smil og beveger seg raskt til siden slik at han kommer seg frem uhindret.

Med hjelp fra en trener som går foran ham med et armbånd av små metallbjeller, klarer Abdulin å legge bak seg en distanse på 600 meter denne dagen.

Prisen for seier

I tillegg til Abdulin vil også fem andre veteraner overkomme lignende utfordringer mens de er på opptreningsleiren for tidligere soldater som har mistet synet.

PÅ BUSSEN: Oleksandr Zjyltsjenko (til venstre) og Ivan Soroka trener på å ta offentlig transport i Rivne. Foto: Jae C. Hong/AP

I de ukene leiren varer, vil mennene lære seg å navigere i Rivne, lage mat på egenhånd og ta offentlig transport.

Daglige gjøremål de før krigsskadene tok for gitt, men som nå krever fokus, styrke og besluttsomhet.

– Alle i Ukraina betaler en pris for frihet, sier Abdulin til nyhetsbyrået AP som har besøkt opptreningsleiren.

Da Russland gikk til fullskalainvasjon 24. februar 2022 var 34-åringen en av mange som vervet seg til militæret. Om lag tre måneder senere ble han hardt skadet da en mine eksploderte nær ham under de harde kampene om byen Sievjerodonetsk i den østlige Donbas-regionen. Byen er nå under russisk okkupasjon.

– For meg var det som om en flamme stod ut av øyet mitt. Jeg skjønte med én gang at jeg hadde mistet synet, forteller Abdulin om den skjebnesvangre maidagen i fjor.



OPPTRENING: Denys Abdulin hadde ikke forestilt seg at han kunne ende opp med å miste synet. Nå trener han på å navigere i bygater og blir guidet av trener Vasyl Hosjovskyj. Foto: Jae C. Hong/AP.

Som soldat var han forberedt på at han kunne bli skadet og drept.

– Å bli blind var likevel noe jeg ikke hadde forestilt meg, forteller Abdulin.



– Jeg tenkte at jeg kunne miste en arm eller et bein, og jeg ville ikke dø. Jeg hadde aldri engang tenkt tanken på at jeg kunne bli blind, derfor var det veldig vanskelig i begynnelsen.

Ønsket å hjelpe

Titusenvis av soldater på begge sider har blitt drept siden den russiske invasjonen. Enda flere er skadet og/eller har fått funksjonsnedsettelser.

Ifølge Olesia Perepetsjenko ved organisasjonen Modern Sight, finnes det ikke tilgjengelig statistikk på hvor mange som har mistet synet.

Det er hun som driver leiren der Abdulin og de andre veteranene nå får opptrening. Og hun forteller om økende etterspørsel etter å få en plass på disse opptreningsleirene.

VILLE HJELPE: Olesia Perepetsjenko driver organisasjonen Modern Sight, som forteller om en økende etterforspørsel etter å delta på deres opptreningsleire etter fullskalainvasjonen. Foto: Roman Hrytsyna/AP.

I flere uker får veteranene og deres familier bo på et rehabiliteringssenter utenfor Rivne. I løpet av oppholdet får de sin første mobilitetsstokk, går sine første turer i byen og naturen uten assistanse, og lærer seg å operere lydbaserte programmer på mobilen eller på datamaskinen.

– Vårt mål er ikke å omskolere dem eller endre dem, men gi dem muligheten til å bli selvstendige, sier Perepetsjenko, som selv er blind.



Helt siden 2014, da Russland ulovlig annekterte Krimhalvøya og gikk inn i Donbas, har Perepetsjenko ønsket å bidra i kampen mot russerne. Hun fikk avslag på forespørselen om å bli en del av militæret, og startet i stedet organisasjonen Modern Sight.

Siden den første opptreningsleiren ble arrangert i 2019, har organisasjonen hatt ti slike leire. Men bare to av disse har funnet sted i løpet av tiden etter fullskalainvasjonen. Det er til tross for at det står 30 personer på venteliste. Grunnen til det er manglende finansiering: Hver leir koster om lag 15.000 euro, eller drøye 170.000 norske kroner.



Ikke barnevakt

På leiren får også koner og barn opplæring i hvordan de skal takle den nye familiehverdagen. Mens Denys Abdulin er på fysioterapi eller har matlagingstimer, går også kona Olesia Abdulina på kurs.

I nesten ett år lå ektemannen på sykehus og fikk behandling for skadene han pådro seg i krigen. Blant annet var kjeven hans knust, og han hadde problemer med pust og balanse, i tillegg til at han hadde mistet synet.

MATLAGING: Denys Abdulin må lære seg å gjøre helt dagligdagse gjøremål på nytt etter at han mistet synet, deriblant å lage mat. Foto: Jae C. Hong/AP.

– Øynene hans var hovne og bandasjert, forteller Abdulina om ektemannen.



Da han fortalte henne at han aldri mer ville kunne se henne igjen var svaret hennes kontant: «Det viktigste er at du er i live».

I flere måneder matet hun ham, og forlot sjelden sykehuset.

På et av kursene hun er med på på opptreningsleiren i Rivne, får hun bind for øynene og utdelt en mobilitetsstokk. På denne måten får hun og de andre konene større forståelse for de utfordringene som ektemennene står i.

Et av formålene med leiren er også å minne konene på at de ikke er «barnevakt» for sine ektemenn, men livspartnere.

Takker sin kjære for livet

– Vi er de samme menneskene. Vi har de samme evnene, sier Ivan Soroka, som er på leiren for andre gang.

– Vi må stå opp for oss selv, ta tilbake kontrollen og jobbe for å forbedre oss.



27-åringen meldte seg for militæret samme dag som fullskalainvasjonen. Han ble skadet i kampene rundt byen Bakhmut i Donetsk fylke i august i fjor.



– Trykkbølgen slo meg rett ut og jeg mistet synet umiddelbart. Jeg følte at jeg var døende, forteller Soroka.



– Jeg bare lå der i noen minutter, men så innså jeg at noen holdt meg igjen, sier han og nikker mot forloveden Vlada Ryabets.



Han mener det var tanken på henne som holdt ham i live.

NY TILVÆRELSE: Ivan Soroka og forloveden Vlada Ryabets spaserer på området der opptreningssenteret foregår, vest i Ukraina. Neste måned skal de gifte seg. Foto: Jae C. Hong

Paret traff hverandre da han deltok i forsvaret av hovedstaden Kyiv på våren i fjor. Kjærligheten blomstret raskt mellom dem, og før han ble sendt østover, til Donetsk fylke, fridde han til henne.

Men i stedet for bryllup og hvetebrødsdager, ble det dager og netter på sykehus etter Sorokas skader. Bryllupet har blitt utsatt til september i år. Det er først nå 27-åringen føler han er fysisk og psykisk sterk nok til å gjennomføre det.

Oppholdene på leiren, har gitt ham de verktøyene han trenger for å starte sitt nye liv.

– På et tidspunkt forstod jeg at dersom jeg ikke reiser meg og begynner å gjøre noe, så vil ingenting endre seg, sier Soroka.