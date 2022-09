Mistet førerkortet – trakk frem kong Charles i retten

Det er tradisjon at hertugen av Norfolk planlegger store kongelige seremonier i Storbritannia.

Nåværende hertug, Edward Fitzalan-Howard (65), planla nylig dronningens begravelse, og skal også planlegge kong Charles sin offisielle kroning.

I starten av april i år ble hertugen stoppet av politiet i London da han kjørte forbi et rødt lys i BMW-en sin, mens han brukte mobiltelefonen.

Hertugen har forklart at han kommuniserte med kona da han ble stoppet av politiet.

Mandag ble han fratatt førerkortet i seks måneder i retten, skriver BBC. Hertugen hadde dog sine argumenter mot beslutningen.

BEGRAVELSE: Hertugen planla dronning Elizabeths storstilte begravelse. Foto: Jack Hill / Reuters / NTB

Kjørt for fort tidligere

Aktor Jonathan Bryan opplyste i den åpne rettssaken at hertugen allerede hadde fått ni prikker på førerkortet for å ha kjørt for fort tidligere.

Med ytterligere seks prikker for mobilbruk ville han dermed miste førerkortet i seks måneder.

Hertugen og hans forsvarer, Natasha Dardashti, mente hensynet til kroningsseremonien burde veie tyngre enn straffen, og at å miste førerkortet ville påvirke planleggingen.

– Han må være mobil for å oppnå det han trenger å oppnå i denne forbindelse, sa Dardashti ifølge BBC.

Hun viste til at både kontoret til hertugen, og den nærmeste togstasjonen, ligger over seks kilometer fra hjemmet hans.

– Det er veldig spesielle omstendigheter på et avgjørende punkt i denne nasjonens historie, sa Dardashti videre.

Ikke gjennomslag

Hertugen ble ikke hørt av retten i sin argumentasjon. De mente ulempene ved førerkortbeslag ikke var store nok til å lempe på straffen.

Judith Way, leder for lekdommerne, sa at de anerkjenner hertugens ansvar, men at de mener han har råd til å ansette sikkerhetsklarerte sjåfører.

– Selv om vi ser at det kan forårsake ulemper, så ser vi ikke eksepsjonelle vanskeligheter, sa Way.

Hertugen mister dermed retten til å kjøre bil i seks måneder, og må også betale en bot på 800 pund og saksomkostninger på 400 pund.