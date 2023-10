Mistet foreldrene i terrorangrep – har klar beskjed til hjemlandet

Bilha og Yakovi Inon pleide å si at de bodde i paradis på jord.

Det lille trehuset sto bare 500 meter fra grensen til Gaza, i kibbutzen Nir Am. Ekteparet var henholdsvis 75 og 78 år gamle. De elsket å leve et nøysomt, men aktivt liv.

– De var på toppen av livet. De drev med pilates, svømte, gikk turer, sier sønnen Maoz til TV 2.

LYKKELIGE: Yakovi Inon (til høyre) var en prominent skikkelse i kibbutzen, og jobbet som bonde. Kona Bilha malte og underviste i mandala-teknikk. Foto: Privat

Tidlig om morgenen 7. oktober fikk familien en tekstmelding fra ekteparet. De hadde søkt tilflukt i det bombesikre rommet.

«Det er skyting utenfor, men vi er inne» skrev moren.

– Jeg svarte ok, og sa at skytingen kanskje var langt unna. Jeg håpet i hvert fall det. Men fem minutter etterpå sjekket jeg nyhetene, og så på sosiale medier, og skjønte at det var noe alvorlig på gang, sier Maoz.

– Klokken 07.45 prøvde jeg å ringe dem, men fikk ikke svar. Verken på telefon eller whatsapp.

Ingen kunne se for seg det som skulle skje de neste timene.



Døde sammen

Da israelske soldater jaget terroristene bort samme ettermiddag ble Maoz' foreldre funnet drept. De døde sammen i sitt eget nedbrente hjem.

DØDE SAMMEN: Foreldrene til Maoz døde under terrorangrepet 7. oktober. Foto: Privat

Totalt 20 personer fra kibbutzen mistet livet.

Også mange av Maoz venner ble drept i terrorangrepet.



– Personlig er jeg i en tsunami av sorg, sier han.

TUNGT: Maoz Inon har følelsene utenpå. Veien er kort mellom latter og gråt. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ønsker ikke hevn

Mens TV 2 er på besøk henger han opp et maleri han fikk av moren. På bildet står det at man kan oppnå alle drømmer hvis man våger å følge dem.

Maoz' drøm, som han er bestemt på å følge, er å forene mennesker uansett bakgrunn, hudfarge, politisk ståsted og religion.

Han nekter å la sorgen gro til hat og tanker om hevn.



– Jeg forstår at folk vil ha hevn, men jeg er fullstendig uenig. Vi må stanse denne sirkelen, sier han.

Maoz driver fire hosteler i Israel og på Vestbredden. Det nest største av dem ligger i Tel Aviv, og brukes nå til å huse mennesker som måtte flykte etter angrepet 7. oktober.

DEMOCRATIA: Abraham hostel, oppkalt etter stamfaren i tre religioner. Foto: Simen Askjer / TV 2

Maoz og hans partnere forsøker å spre verdier om fred og samhold på alle hostellene.

De mener flere tiår med vold og død må ta slutt.

Å si dette høyt er ikke særlig populært i Israel i disse dager. Men det er dette Moaz har lært å stå for helt fra barndommen av.

Våkner i gråt om natten

– Vi har glemt kraften i håp og forsoning. Kraften i å se for seg en bedre framtid. Det er dette som er mine foreldres ettermæle. Vi må stanse krigen umiddelbart, sier han beveget.

– Jeg gråter hele tiden. Dag og natt. Jeg våkner om natten av at jeg gråter.

KRISE: Til tross for at han ble hardt rammet av terroren, mener han at krigen må stoppe nå. Foto: Simen Askjer / TV 2

Det ikke bare for de han selv har mistet. Han gråter også for alle de som kommer til å dø i krigen framover.

– Nå er jeg en mann med ett mål, og det er å få stoppet krigen.

Hudfletter statsministeren

TV 2 I ISRAEL: Journalist Bent Skjærstad og fotojournalist Simen Askjer. Foto: Simen Askjer / TV 2

Maoz gir Israels statsminister Benjamin Netanyahu ansvaret for det som skjer, og har skjedd.

Han håper statsministerens dager snart er talte.

– Netanyahu er den verste ledere i moderne jødisk historie. Han er den verste lederen. Han vil få så mange av oss drept.

Maoz frykter Israel svar på terroren vil få fatale konsekvenser.

– Svaret fra Netanyahu og hans regjering er bombing, og bakkeinvasjon. Hva tror du det vil føre til?

– Jeg tror vi her kan stå overfor slutten på staten Israel.