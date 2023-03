Mistet broren (6) i «Massakren i Cutro»: – Vil aldri tilgi meg selv

BEGRAVD: Syv av de omkomne fra skipsforliset i slutten av februar ble denne uka begravd i Bologna, inkludert et barn. Foto: Gianni Schicchi / Pa photos / NTB

Liket av en liten jente, antagelig fire eller fem år gammel, er blitt funnet i bølgene på stranden Steccato di Cutro.

Det antas at hun også var om bord i båten som forliste utenfor den italienske kysten 26. februar.

Antall ofre er nå oppe i 74.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp Foto: Reuters.

– Alle står fritt til å gjøre hva de vil. Vi vil alle gjerne være glade og feire noe, men i dag er vi i sorg og har ingenting å feire, sier Alidad Shiri til La Repubblica.

Hun mistet sin 17 år gamle fetter i forliset.

Shiri reagerer på at Italias statsminister Giorgia Meloni feiret transportminister Matteo Salvini sin femtiårsdag under en overraskelsesfest i Como, i stedet for å vise sympati med de omkomne og familiene deres.

– Det er forferdelig trist. Jeg klarer ikke å glemme dem, og politikerne har ikke engang kommet for å gi oss et trøstende ord, sier Shiri.

Flere hundre i fare

De lokale innbyggerne fortsetter å legge ned blomster, tenne lys og skrive dikt utenfor idrettshallen PalaMilone i Crotone, der mange av kistene med omkomne er.

Innen tirsdag skal alle kistene være sendt til hjemlandene deres – nesten alle til Afghanistan.

En av dem som overlevde forliset, en 20 år gammel mann fra Syria, mistet sin seks år gamle bror.

– Jeg vil aldri tilgi meg selv for å ha mistet min seks år gamle bror, som min mor ga meg ansvaret for før jeg dro, sier 20-åringen.



Seksåringen døde av hypotermi før de nådde land.

Mens PalaMilone tømmes for lik, fylles mottakssenteret Sant’Anna i Isola di Capo Rizzuto opp igjen.

487 personer ble natt til lørdag reddet fra en sliten fiskebåt. Kystvakten fanget opp båten rundt 70 mil utenfor kysten av Calabria.

STOR REDNINGSAKSJON: Kystvakten har reddet rundt tusen personer fra døden i Middelhavet. Nærmere 500 av dem var om bord denne fiskebåten. Foto: Valeria Ferraro / AP / NTB

– I ansiktene deres så vi frykten og redselen fordi de måtte møte denne forferdelige havkryssingen med dette skroget i forferdelig tilstand for å rømme fra hjemlandet, sier Matteo Castellini, en av dem som bidro i redningsaksjonen.

Rundt 1200 personer ble reddet av Kystvakten under en stor operasjon i Middelhavet fredag kveld og natt til lørdag.

Flere hundre mennesker skal fortsatt være i havsnød.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp Foto: Reuters.

Lørdag morgen kom nemlig det nye SOS-signaler fra Middelhavet, skriver La Repubblica.

Totalt er det ifølge Kystvakten rundt 1800 mennesker som er eller har vært i havsnød det siste døgnet. Rundt 1300 av dem i Det joniske hav, altså den delen av Middelhavet som er mellom Italia, Albania og Hellas.

Værforholdene gjør redningsoperasjonene kompliserte.

Ifølge Il Sole 24 har over 4000 migranter ankommet Italia bare de siste fire dagene.

Skal bygge interneringsleir

I 2017 signerte den italienske regjeringen en EU-sponset avtale med Libya, som ble forlenget i 2020. Denne avtalen er en del av EUs migrasjonsstrategi.

Mellom 2017 og 2022 har Italia subsidiert 32,6 millioner euro til den libyske kystvakten. Pengene gjør den libyske kystvakten i stand til å avskjære asylsøkere før de når Europa.

I 2022 innførte EU en handlingsplan for hvordan de skal håndtere økt flyktningstrøm. Planen inneholder 20 punkter, hvor avtaler med nordafrikanske stater, blant annet Libya, fremmes som viktig.

Også andre europeiske stater har gjort en rekke grep for å bremse migrasjon i Europa den siste tiden.

TOPPMØTE: Storbritannias statsminister Rishi Sunak møtte den franske presidenten Emmanuel Macron i Paris fredag. Migrasjonspolitikk var et av temaene de diskuterte. Foto: Kin Cheung/AFP.

Storbritannia og Frankrike ble før helgen enige om en plan for å stoppe flyktninger som krysser Den engelske kanal.

Storbritannia skal donere over 500 millioner pund (over 6,3 milliarder kroner) til en interneringsleir Frankrike, melder The Guardian.

Pengene skal også gå til nye droner, og ansettelsen av 500 ekstra mannskaper som skal jobbe med å stoppe flyktningstrømmen til landene.

Frankrike og Storbritannia vil óg sende grensepolitifolk til land som ligger langs de mest brukte rutene for menneskesmugling.

– Vi trenger ikke håndtere dette problemet. Vi trenger å stoppe det. I dag har vi gått lenger enn noen gang tidligere for å stoppe denne forferdelige menneskehandelen, sa britenes statsminister Rishi Sunak etter et toppmøte i Paris fredag kveld.

FLYKTET: Bildet viser en båt med flyktninger som nettopp har krysset Den engelske kanal høsten 2021. Nå vil den britiske regjeringen slå hardt ned på dette. Foto: Ben Stansall/AFP.

Vil utestenge flyktninger

Sunak har gjort det til en kampsak å stoppe ulovlige migranter. Tidligere denne uken foreslo han at migranter som krysser kanalen skal nektes asyl.

Fram til nå har personer som kommer til Storbritannia med båt rett til å bli i landet for å få sin asylsøknad undersøkt. Med den nye loven ville de ha blitt nektet asyl i og adgang til Storbritannia for alltid.

Regjeringen vil dessuten tvangssende enkelte av dem til Rwanda.

Dette har blitt kraftig kritisert fra flere hold.

Britiske Røde Kors mener en slik lov vil gjøre lite for å stoppe folk som allerede risikerer livet for å bo i trygghet.

Statsminister Rishi Sumak har gjort flyktningsspørsmålet til en kampsak. Tirsdag presenterte det nye lovforslaget. Foto: Leon Neal/AP.

– Igjen og igjen hører vi at de ikke har noen forkunnskaper om Storbritannias asylsystem, så å gjøre det strengere vil ikke gjøre noe for å stoppe dem, sa organisasjonen denne uken.

Storbritannias øverste domstol har likevel konkludert med at planen er innenfor lovens rammer.

Fire personer arrestert

Tilbake til Italia. Etterforskningen av forliset utenfor Calabria i februar har avdekket at en tyrkisk mann og to statsborgere fra Pakistan var involvert i å organisere den dødelige seilasen fra Tyrkia.

Det skal ha vært rundt 180 om bord. Det reelle dødstallet er derfor høyst sannsynlig vesentlig høyere enn 74.

74 DØDE: Restene av en båt og klærne til et omkommet barn fotografert på stranden i Steccato di Cutro ved Crotone 28. februar. Foto: Remo Casilli / Reuters / NTB

– Vår foreløpige etterforskning tyder på at de ba migrantene om 8000 euro per person. Alle tre er blitt arrestert, sier politikommandør Alberto Lippolis ifølge Reuters.

Den ene menneskesmugleren er mindreårig. En fjerde person, en 27 år gammel mann fra Tyrkia, ble arrestert i Østerrike onsdag denne uken.

Alidad Shiri har ennå ikke gitt opp håpet om at fetteren har overlevd forliset 26. februar.

– Jeg har fortsatt håp om at han er i live. Kanskje han klarte å svømme inn til kysten. Jeg håper letingen fortsetter, sier hun.