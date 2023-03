Mistet beinet i Ukraina: Støtter fortsatt Putins krig

Dmitry Matviyenko (25) og kona Alexandra Makarova (34) smiler til kameraet mens de tar en selfie. Så et kyss til ære for kameraet. De stiller til intervju for å spre sitt viktigste budskap:

– Jeg har alltid støttet den militære spesialoperasjonen. Fordi jeg vet sannheten, jeg vet hvordan det virkelig var i Donetsk, sier Matviyenko.

Kjempet for seperatistene - mistet beinet

Han vokste opp i Donetsk øst i Ukraina. Han var 16 år da Russland annekterte Krim, og krigen startet øst i landet. Så snart han ble gammel nok, meldte han seg for å kjempe på seperatistene sin side.

Det kostet ham nesten livet. I mars i fjor ble han skutt av ukrainske styrker i Marinka i Donetsk. Han krøp på alle fire for å komme seg i sikkerhet.

SAMMEN: Dmitry Matviyenko (25) og kona Alexandra Makarova (34) ble sammen etter at Matviyenko mistet foten i kamper i Ukraina. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP

– Så bang! En mine eksploderte under meg, forteller 25-åringen.

– Jeg spurte legene mens jeg fortsatt følte effekten av narkosen: Er det sant at jeg ikke lenger har et ben? De svarte: Ja, men gled deg over at du lever. Og jeg er glad for å være i live!, sier 25-åringen.

Et par måneder senere, møtte han skribenten Alexandra Makarova i Moskva. Det var kjærlighet ved første blikk. Makarova kaller seg en «Z-skribent» . Bokstaven Z har blitt et symbol for støtte til de russiske styrkene og invasjonen av nabolandet.

GLAD: Paret Dmitry Matviyenko og Alexandra Makarova lever sammen i sin pro-russiske overbevisning. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP

75 prosent støtter krigen

– Det er mange som har forlatt landet etter starten på militæroperasjonen. De er feige, uverdige folk, sier Makarova.

Sammen støtter paret helhjertet opp om krigen mot Ukraina, eller det som Kreml insisterer på å kalle den «militære spesialoperasjonen».

De er ikke alene.

KONSERT: Det ble arrangert en patriotisk konsert i Moskva denne uken for å støtte regimes angrep på Ukraina.) Foto: Maksim Blinov/AFP

En meningsmåling gjennomført av det uavhengige Levada-senteret viser at 75 prosent støtter krigen.

Det er en liten nedgang fra mars i fjor, da var tallet 80 prosent.

Putin mer populær

President Vladimir Putin har også en bred og vedvarende høy støtte.

Han er blitt mer populær nå enn da krigen startet, ifølge Levada-senteret.

I januar svarte 82 prosent at de synes Putin gjør en god jobb som president.

Før invasjonen i fjor, lå støtten på 71 prosent.

Og flere svarer at Russland går i riktig retning sammenlignet med samme tid i fjor.

Flere kritikere mener man i liten grad kan stole på meningsmålinger i Russland fordi mange er redde for å utrykke seg kritisk mot regimet.

Men Levada-senteret forsvarer forskningen, og skriver at krigen i liten grad har endret svarmønsteret blant de som deltar.

Forsøker å forme barna

Makarova sier hun nå vil søke på stipend som er utlyst av president Putin, der hun kan få bidrag til kunstneriske prosjekt som støtter invasjonen av Ukraina.

I tillegg driver hun undervisning på en skole.

– Jeg gir dem en grunnleggende, patriotisk utdannelse. Jeg forsøker å forme verdenssynet deres, og skape en ny generasjon med dydige russiske borgere, sier hun.

Hun er overbevist om at hun er i ferd med å lykkes.

– Elevene forstår nå bedre hvorfor spesialoperasjonen startet, og at vi må stå på statens side når det kommer til militære operasjoner.