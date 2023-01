Mistenkt masseskytter funnet død i varebil

Politiet bekrefter at en 72 år gammel mann er mistenkt for masseskytingen i Los Angeles. Den mistenkte ble funnet død i en varebil.

Søndag kveld omringet politiet bilen til en mann mente var den antatte gjerningspersonen etter masseskytingen i Los Angeles lørdag.

Under en pressekonferanse natt til mandag norsk tid bekrefter politiet at den mistenkte, asiatiske Huu Can Tran (72), ble funnet død inni en varebil.

Politiet opplyser at mannen tok sitt eget liv idet politiet nærmet seg kjøretøyet.

MISTENKT: 72 år gamle Huu Can tran er mistenkt for å stå bak masseskytingen i Los Angeles lørdag. Mannen ble funnet død i en varebil under en politiaksjon søndag, bekrefter politiet under en pressekonferanse natt til mandag. Foto: Politiet i Los Angeles via AP

– Den mistenkte hadde skutt seg selv og ble erklært død på åstedet, sier politi Robert Luna under pressekonferansen.

Luna opplyser også at det ble funnet et automatvåpen inni varebilen.

Motivet for masseskytingen er fremdeles uklart, ifølge politiet.

Ingen andre er mistenkt i saken.

Stor politiaksjon

I forkant av aksjonen, avventet politiet med å ta seg inn i bilen. De sperret også av et område i frykt for at den mistenktes bil inneholdt eksplosiver eller farlige kjemikalier.

OMRINGET: Her tar politiet seg inn i bilen til den mistenkte masseskytteren. Bilen ble funnet i Torrance i USA. Mannen i bilen, som nå er mistenkt for masseskytingen, ble funnet død. Foto: AFFILIATE KABC / ABC AKSJONERTE: Det var i denne bilen at politiet fant den mistenkte masseskytteren. Foto: Damian Dovarganes / AP OMRINGET: Søndag aksjonerte politiet mot denne varebilen i Torrance i USA. Foto: Damian Dovarganes / AP PÅ STEDET: Politiet jobber på stedet hvor det søndag ble aksjonert mot en varebil. I bilen ble den mistenkte masseskytteren funnet død. Foto: ROBYN BECK / AFP

Bilder fra ABC7 viser at to SWAT-biler hadde parkert på hver sin side av den hvite varebilen. I nærheten stod et titalls politipatruljer. En drone og et pansret kjøretøy undersøkte den hvite varebilen før politiet rykket inn.

Startet på utested

Det var lørdag kveld lokal tid at det oppstod masseskyting i byen Monterey Park i Los Angeles, California.

Ti personer ble drept i masseskytingen lørdag. Ytterligere ti ble såret.

Skytingen startet på et utested klokken 22.22, etter at det hadde vært en stor feiring av kinesisk nyttår i området, opplyser politikilder og vitner til Los Angeles Times.

KINESISK-AMERIKANSK SAMFUNN: Skytingen lørdag kveld lokal tid skjedde i en bydel som har et stort kinesisk-amerikansk samfunn. Foto: MIKE BLAKE / Reuters Les mer I SORG: Lørdagens masseskyting preger samfunnet i Monterey Park i Los Angeles. Foto: ALLISON DINNER / Reuters Les mer I SORG: Lørdagens masseskyting preger samfunnet i Monterey Park i Los Angeles. Foto: ALLISON DINNER / Reuters Les mer I SORG: Lørdagens masseskyting preger samfunnet i Monterey Park i Los Angeles. Foto: ERIC THAYER / AFP Les mer

Monterey Park har et stort kinesisk-amerikansk samfunn.

Dette er den verste masseskytingen i USA siden mai 2022, da 19 elever og lærere ble drept på en skole i Uvalde, Texas.