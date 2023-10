Mistenkelig russisk lasteskip observert på havaristedet

Det russiske lasteskipet SGV flot lå stasjonært i området der rørledningsbruddet inntraff fra fredag til søndag kveld, ifølge Helsingin Sanomat.

Den finske storavisa bygger sine opplysninger på data fra skipsovervåkningstjenesten Marine Traffic.

Tirsdag kveld kunngjorde ifølge VG forskningsinstituttet NORSAR at de registrerte rystelser fra en eksplosjon i området klokken 01:20 natt til søndag.

Den finske presidenten Sauli Niinistö har sagt at han tror bruddet på gassrørledningen kom som et resultat av sabotasje.

VIKTIG INFRASTRUKTUR: Den 77 kilometer lange gassrørledningen Balticconnector binder Finland sammen med gassnettverket på kontinentet. Foto: Lehtikuva / NTB.

Flerret opp

Både gassrørledningen Balticconnector og en fiberkabel for telekommunikasjon mellom Finland og Estland er nå satt ut av spill.

Imens driver finske og estiske myndigheter undersøkelser på havaristedet, som ligger på rundt 60 meters dyp, 20 kilometer nord for kysten av Estland.

– Rørledningen er dekket av betong. Det ser ut som noen har flerret den opp på den ene siden slik at betongen har løsnet eller revnet, sier Estlands marinesjef Jüri Saska til statskringkasteren ERR.

NATO varsler tiltak

Hverken finske eller estiske myndigheter har så langt kommentert opplysningene om det mystiske russiske lasteskipet og vil foreløpig ikke utpeke et konkret land som kan ha stått bak.

Samtidig sier ikke navngitte kilder både i det finske forsvaret og regjeringen til avisa Iltalehti at de mistenker Russland.

BESLUTTSOMT SVAR: Generalsekretær Jens Stoltenberg har fått enda en sikkerhetspolitisk floke i fanget under forsvarsministermøtet i NATO onsdag. Foto: Johanna Geron / NTB.

Samtidig er det en kjent sak at Russland i årevis har utviklet havgående kapasiteter som har spesialisert seg på kartlegging av undersjøiske kabler og rørledninger.

Finland er nå i tett kontakt med NATO om saken, og generalsekretær Jens Stoltenberg sa på en pressekonferanse onsdag morgen at forsvarsalliansen vurderer mottiltak.

– Dersom det kan bevises at det var et angrep på gassledningen i Østersjøen, vil det møtes av et samlet og besluttsomt svar fra Nato, sier Stoltenberg.