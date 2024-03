Missilangrep traff nær Zelenskyj: – Målrettet

NÆRE: Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom nært på et angrep i den ukrainske byen Odesa onsdag. Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP.

Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom tett på krigen i Ukraina onsdag.



Da de to besøkte havnebyen Odesa i en bilkortesje gikk flyalarmen.

Ifølge CNN traff russiske missiler bakken omtrent 450 meter unna der de to statslederne befant seg.

Den greske avisen Kathimerini skriver at eksplosjonen traff kun 150 meter unna.

MØTTE PRESSEN: Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP.

– Vi hørte lyden av sirener og eksplosjoner som fant sted i nærheten av oss. Vi hadde ikke tid til å søke komme oss til et tilfluktsrom, fortalte Mitsotakis til pressen i forbindelse med besøket.

Fem mennesker ble drept i angrepet. Det melder den ukrainske marinen, ifølge NTB.

Ingen av statslederne ble skadet. Heller ingen i Mitsotakis sin stab.

– Målrettet

Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høyskole, mener det er overhengende sannsynlig at det var kortesjen Russland ønsket å treffe:

– Dette er nok et målrettet angrep. Det er litt for mange tilfeldigheter som skal til for at ikke det skal være det, sier han til TV 2.

EKSPERT: Professor Tormod Heier følger krigen i Ukarina tett. Foto: Mathias Moen / TV 2

Angrepet viser to ting, ifølge professoren:

– Det er ikke vanskelig å finne en sånn kortesje dersom man har satellittbilder.

Dette viser at Russland har måldata som viser at de kan angripe slike mål på kort varsel, og at Ukrainerne har blitt mer selvsikre når de velger å sende ut presidenten sin på denne måten, uten å ha mer operasjonssikkerhet, sier Heier.



Fem drept - flere såret

Ifølge Zelenskyj førte angrepet både til drepte og sårede.

– Man kan se hvem vi har å gjøre med. De bryr seg ikke hvor de treffer, sier Zelenskyj om det russiske angrepet.

Under Mitsotakis' besøk lovet han at Hellas vil fortsette å stå ved Ukrainas side framover.

De to besøkte også en boligbygning som ble utsatt for et russisk droneangrep lørdag, der 12 personer ble drept, inkludert fem barn.

– Dette er grunnen til at alle europeiske ledere burde besøke Ukraina, for å oppleve krigen på nært hold, sier Hellas' statsminister.

ANGREPET: Denne bygningen ble truffet i angrepet mot Odesa lørdag. Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP

– Kunne ført til reaksjoner

Heier sier han ikke kan huske at et russisk angrep har vært nærmere å treffe den ukrainske presidenten, men unntak av helt i starten av krigen.

– Dette er det mest høyverdige målet for Russland, og det kan ha en veldig sterk effekt på kampmoralen når landets øverste leder blir satt ut av spill, sier Heier.

Professoren tror det ville ha ført til sterke reaksjoner fra vesten dersom statsministeren av Hellas, som også er et Nato-land, hadde blitt drept i angrepet.

– Det ville ikke ha vært et forhold som utløste militær gjengjeldelse fra Nato, men det ville ha vært en ytterligere omdreining, sier han.



Hevder at målet var hangar

Det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti bekrefter onsdag at Russland gjennomførte et angrep mot Odesa.

Byrået skriver på sin side at målet var en hangar med undervannsdroner.



– Det er spesifisert at målet er oppnådd, fiendens hærmål er truffet, skriver RIA.