– Misforståelser kan bli katastrofale for verden

AKTIVISTER: Politiske markeringer for å avskaffe atomvåpen har blitt hyppigere etter Russlands invasjon av Ukraina. Her fra en demonstrasjon i Berlin 23. juni i år. Foto: Odd Andersen / AFP

Tirsdag markerer FN Verdensdagen for total avskaffelse av atomvåpen. Ekspert mener at dagens atomvåpenpolitikk er feilslått.

For 40 år siden, den 26. september i 1983, ble verden reddet fra en potensiell atomkatastrofe.

Tidlig om morgenen denne dagen oppdaget Sovjetunionens varslingssystemer først ett innkommende missilangrep fra USA, og etter hvert var det hele fem stridshoder på vei.

Denne dagen var den sovjetiske oberstløytnanten Stanislav Petrov på vakt.

PÅ VAKT: Sovjetiske Stanislav Petrov var på vakt da amerikanske atomvåpen angivelig vår på vei mot Sovjetunionen. Dette bildet er fra 2015. Petrov døde i 2017. Foto: Pavel Golovkin / AP Photo

Dataavlesninger antydet at flere missiler hadde blitt skutt opp. Protokollen for det sovjetiske militæret var klar: Å gjengjelde med et eget atomangrep.

Tidspresset var enormt, hvert sekund var viktig for Sovjetunionens mulighet til å svare på angrepet.



Etter protokollen skulle Petrov varsle sine overordnede, et varsel han visste at sannsynligvis ville føre til motangrep, og starten på en atomkrig. Uten å være sikker, brøt Petrov med protokollen og lot være å varsle videre.

Dette var et brudd på instruksjonene hans, en pliktforsømmelse. Det trygge ville vært å gi ansvaret videre, å henvise seg opp i systemet.

Men avgjørelsen hans kan ha reddet verden fra en atomkatastrofe.

– Jeg hadde kanskje riktig data. Hvis jeg hadde sendt rapporten min opp i kommandokjeden, ville ingen ha sagt et ord mot det, sa han til BBCs russiske tjeneste i 2013, 30 år etter den skjebnesvangre morgenen.

REDDET HAN VERDEN?: Petrov valgte å ikke videreformidle det han så på radaren. Foto: Pavel Golovkin / AP Photo

Etter noen nervepirrende minutter ble det klart. Det ble aldri noen atomeksplosjon. Varslingssystemene hadde mistolket refleksjonen av sollys på et skylag som missiler.

Historikere har sagt at hadde en annen mann vært på vakt den dagen kunne vi fått en fullskala atomkrig mellom Sovjetunionen og USA, og vi ville trolig ikke vært her i dag.

På grunn av avgjørelsen hans, markerer FN i dag, 26. september, verdensdagen for total avskaffelse av atomvåpen.

– Misforståelse kan sende oss ut i katastrofen

– Atomvåpen utgjør en enorm sikkerhetsrisiko. Så lenge atomvåpen finnes, kan de bli brukt.

Det sier Tuva Widskjold, koordinator i Den internasjonale kampanjen for total avskaffelse av atomvåpen (ICAN), til TV 2.

ICAN: Tuva Krogh Widskjold er koordinator i ICAN-norge. Foto: Øyunn Krogh Widskjold

– Det kan være resultat av en planlagt og villet handling, men som historien om Stanislav Petrov viser, kan det også være en misforståelse eller en teknisk feil som sender verden ut i katastrofen, fortsetter hun.

Widskjold understreker at jo flere atomvåpen, og jo flere land som besitter dem, jo mer vil faren for slike misforståelser og ulykker øke.

Vil ha atomvåpen i Storbritannia

Senest i sommer ble det kjent at USA ønsker å oppbevare noen av sine atomvåpen på den amerikanske militærbasen Lakenheath i Storbritannia.

MILITÆRBASE: Den amerikanske militærbasen Lakenheath sett fra luften. Foto: Elijah Chevalie / US Air Force

Det falt ikke i god jord, verken for Widskjold, eller for lokale innbyggere i et land som ikke har vært i besittelse av et atomvåpen på land, på over 15 år. De har imidlertid egne atomvåpen på ubåter.

I en undersøkelse gjennomført av YouGov, svarer nesten to tredjedeler av britene at de ikke vil ha amerikanske atomvåpen stasjonert i Storbritannia.

STERKT IMOT: Størsteparten av britene vil ikke ha amerikanske atomvåpen i Storbritannia. Foto: YouGov

– Det er på tide å lytte til befolkningen, også når det gjelder spørsmål som omhandler atomvåpen, sier Widskjold.

– I en tid der faren for bruk av atomvåpen øker og hvor vi ser flere snakke om mulig bruk, trenger vi sterkere normer mot atomvåpen og ikke-spredning. USA sine planer om å utplassere atomvåpen på Lakenheath flybase, bidrar til det motsatte, fortsetter hun.



USA har i dag utplassert atomvåpen i fem europeiske land; Italia, Tyskland, Belgia, Nederland og Tyrkia. I løpet av 2024 kan trolig Storbritannia føye seg til listen, på tross av motstanden.

ATOMVÅPEN: USA har utplassert atomvåpen av typen B61 (den røde bomben) i flere europeiske land. Foto: AFP Photo

– Vi vet at atomvåpenstatene – inkludert USA – har brukt mye energi på å forsøke å fordele de moralske kostnadene det er å besitte masseødeleggelsesvåpen, sier Widskjold.

ICAN-koordinatoren forteller at ved å fordele den moralske byrden skjermer USA seg mot den «åpenbare» kritikken de allierte burde komme med, men som de nå isteden må forsvare seg selv mot:

– Er dere villige til å bruke et våpen som vil drepe hundretusener av uskyldige menn, kvinner og barn? Hvis ikke, hvorfor bruker dere milliarder på å ha slike våpen klare til utskytning og hvordan skal dere sikre oss mot en teknisk feil, misforståelse eller forhastet avgjørelse fra en irrasjonell leder?

Russland tar eksempel til følge

Diskusjonen om atomvåpen ble enda mer aktuell da Russland startet sin fullskala invasjon av Ukraina 24. februar i fjor.

I dagene etter invasjonen ble norske apoteker skrapt for jodtabletter, et medikament som anbefales å inntas ved en atomhendelse.

UTSOLGT: Apotekene merket pågangen på jodtabeletter. De fleste er ble utsolgt for Jodix, som brukes ved atomhendelser. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Russland er nemlig verdens største atomstat, med et arsenal på i underkant av 6000 atomstridshoder.

25. mars i år, litt over et år etter invasjonen, kunngjorde Russlands president Vladimir Putin en avtale om å utplassere russiske atomvåpen i nabolandet Belarus – som også grenser til Ukraina.

– I sin kunngjøring viste Putin til de amerikanske atomvåpen i Europa, ifølge Widskjold.

UTPLASSERER I BELARUS: Putin kunngjorde at han skulle utplassere atomvåpen i Belarus. Her med presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko i juni. Foto: Pavel Bednyakov / Kreml via AP

Nato har et konsept kalt atomfordeling, en ordning som i utgangspunktet skal fungere som atomavskrekking. Den lar medlemsland uten egne atomvåpen delta i planleggingen av Natos bruk av atomvåpen, eller bevare atomvåpen for andre medlemsland.

Det mener Widksjold er en feilslått politikk.

– Vi ser at Nato sin fordelingsordning for taktiske atomvåpen i Europa, undergraver Nato sin egen politikk, der målet er en verden uten atomvåpen, forteller hun.



USA er det eneste Nato-landet som har benyttet seg av denne ordningen ved å utplassere atomvåpen i andre land i alliansen. I tillegg besitter Nato-landene Frankrike og Storbritannia egne atomvåpen.

– Utviklingen går i feil retning

I dag, 26. september, markerer FN og verden den internasjonale dagen for total avskaffelse av atomvåpen, takket være sovjetiske Stanislav Petrov.

FORGJEVES?: 26. september markerer FN en viktig dag, takket være Stanislav. Foto: Pavel Golovkin / AP Photo

– Men var innsatsen til Petrov forgjeves? Vil vi noensinne kunne gå en 26. september uten å kjempe for en atomfri verden?



– Det er umulig å si akkurat hvor langt unna vi er en verden uten atomvåpen, men en slik verden er mulig, svarer Widskjold.

Hun peker på at det i dag finnes rundt 12.500 atomvåpen, fordelt på ni atomvåpenstater. Noe som er langt færre enn på høyden under den kalde krigen, da det var over 70.000 atomvåpen i verden.

DEN FØRSTE: Her konstrueres verdens første atombombe, 6. juli 1945. Etter den har titusenvis blitt laget. Foto: AP Photo

– Nå går dessverre utviklingen i feil retning, for i fjor økte antall operative atomvåpen, poengterer hun.

Heldigvis finnes det et lyspunkt, understreker hun:

– Atomvåpen er skapt av mennesker og de kan destrueres og avskaffes av oss mennesker.