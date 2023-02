Mirakelbabyen kan snart forlate sykehuset

Bildene av babyen som ble født i ruinene av en sammenrast bygning nord-vest i Syria har gått verden rundt.

Foreldreløs

Da hun ble reddet var hun fortsatt festet til moren sin med navlestrengen.

Den nyfødte jenta var alene i verden. Både hennes mor, far og fire søsken døde da jordskjelvet rammet småbyen Jinadryis.

REDDET: Her blir babyjenten reddet fra ruinene. Foto: AP/NTB

Redningsarbeidere i den nordlige syriske byen oppdaget babyjenta mer enn 10 timer etter at jordskjelvet rammet 6. februar, mens de gravde gjennom bygningsrester av den fem etasjer høye leilighetsbygningen der foreldrene hennes bodde.

Blir ammet av konen til sykehusdirektøren

Hun har fått navnet Aya, som betyr mirakel på arabisk.

Ifølge hennes grandonkel, Saleh al-Badran, kan hun forlate sykehuset så snart som tirsdag eller onsdag.

Han sa at babyens tante, som nylig fødte selv og overlevde skjelvet, vil oppdra henne.

SYKEHUS: Doktor Hani Maarouf ser på et røntgenbilde av babyjenten. Foto: Ghaith Alsayed/AP

På sykehuset blir Aya ammet av konen til sykehusdirektøren.

– Vi har sluttet med alle medisinene vi ga Aya, og nå blir hun ammet når hun trenger det, sa barnelege ved sykehuset Hani Maarouf til nyhetsbyrået AP.

Maarouf sa at lokale politimenn sto vakt på sykehuset for å forsikre seg om at ingen prøver å kidnappe barnet etter at en rekke personer dukket opp og hevdet å være hennes slektninger.

ADOPSJON: Flere har henvendt seg til sykehuset for å ville adoptere jenten. Foto: Ghaith Alsayed/AP

Ville adoptere henne

Tusenvis har henvendt seg via sosiale medier fordi de ønsker å adoptere henne. «Jeg vil adoptere henne og gi henne et godt liv», var en av mange meldinger sykehuset har mottatt.

Også et TV-anker fra Kuwait har meldt seg til å ta vare på og adoptere barnet hvis det lar seg gjøre i lovlige former.

I Ayas hjemby Jinadryis er situasjonen katastrofal etter at 90 prosent av byen ble ødelagt.