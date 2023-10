Minst 50 drept i luftangrep mot flyktningleir

Helsedepartementet på den Hamas-styrte Gazastripen sier at minst 50 mennesker er drept i et israelsk luftangrep mot en flyktningleir i enklaven.

Luftangrepet skal ha rammet et stort boligområde i flyktningleiren Jabalia på den nordlige Gazastripen tirsdag.

I tillegg til de drepte er rundt 150 mennesker såret og flere titalls mennesker fanget under ruinene, ifølge helsedepartementet.

En video filmet av nyhetsbyrået AFP viser at minst 47 lik blir løftet ut av ruinene etter at bomben traff flere hus i leiren. Flere titalls mennesker kan sees stående på kanten av to enorme bombekratre mens folk leter etter overlevende.

Palestinere står samlet rundt seks døde mennesker utenfor likhuset i Deir al-Balah på Gazastripen tirsdag. Fremdeles pågår det voldsomme luftangrep på Gazastripen. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

Leter etter overlevende

Også direktøren for Gazas indonesisk-drevne sykehus har sagt til kringkasteren Al Jazeera at over 50 palestinere ble drept i angrepet og 150 såret.

Tallene er ikke bekreftet fra annet hold, men FN gjengir regelmessig tallene fra Gazas helsemyndigheter. Det israelske militæret (IDF) har ikke kommentert påstandene.

Ifølge Al Jazeeras journalister på stedet leter folk med bare hendene etter overlevende i ruinene, og det er enorme ødeleggelser på bygningene rundt.

– Åpenbare brudd på internasjonal lov

Den norske legen Mads Gilbert sier til Al Jazeera at hans kilder på bakken forteller at Israel har bombet 15 sivile hjem i Jabalia-leiren.

Overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge.. Foto: Astrid Pedersen / NTB

– Det siste tallet jeg fikk, var på omtrent 100 drepte og 300 sårede. Det er absolutt ingen tvil om at dette er et massedrap. Sykehusene i Gaza klarer ikke å ta imot 300 nye sårede, sier han.

Gilbert sier Gazas største sykehus al-Shifa vil gå tom for drivstoff til aggregatene på onsdag, og at det da ikke lenger vil være i stand til å fortsette med livreddende operasjoner.

– Disse scenene vi nå ser, viser åpenbare brudd på folkeretten. De bomber ikke bare sivile mål, de angriper også sykehus, hevder han.

Vil ødelegge Hamas-tunneler

Israels mål er å ødelegge Hamas' tunneler og annen infrastruktur på Gazastripen, og israelske myndigheter har lenge anklaget gruppen for å bruke sivile som menneskelige skjold og gjemme seg blant dem.

Hamas’ politiske leder, Yehia Sinwar, hevdet i 2021 at gruppen da hadde 500 kilometer med tunneler. Selve Gaza-stripen er bare rundt 360 kvadratkilometer stor.

Tidligere på dagen opplyste helsedepartementet at minst 8525 mennesker er drept siden krigsutbruddet for litt over tre uker siden. Rundt 1400 mennesker ble drept på israelsk side da Hamas angrep Israel 7. oktober, ifølge israelske myndigheter.