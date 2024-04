Minst 20 døde hentet ut av Shifa-sykehuset

Det israelske militæret (IDF) bekrefter i en melding på Telegram mandag morgen at de har trukket seg ut av Shifa-sykehuset på Gazastripen.

Palestinske helsemyndigheter sier at minst 20 døde skal være hentet ut fra sykehuset, og det rapporteres om store ødeleggelser.

Journalister og andre øyevitner melder at flere stridsvogner og andre kjøretøy skal ha forlatt stedet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Dusinvis av lik, noen av dem forråtnede, har blitt funnet i og rundt Shifa-sykehuset, heter det i en uttalelse fra helsemyndighetene.



Sykehuset har vært åsted for harde kamper i to uker.



IDF hevder å ha drept en rekke militante palestinere, og sier det er gjort beslag av våpen og dokumenter.

Hevder hundrevis er drept

Ifølge helsemyndighetene er store deler av sykehuset satt ut av spill, og soldatene oppgis å ha brent ned bygninger før de forlot stedet. Bilder fra stedet viser utbombede bygninger og palestinere som bærer på lik.

Israel hevdet i forrige uke å ha drept 200 terrorister på stedet. Mandag beskriver IDF operasjonen som svært vellykket.

– Soldater har gjennomført presis operasjonell aktivitet i Shifa-sykehusets område og forlatt sykehuset, melder de.

IDF-talsperson Daniel Hagari sier at 900 mistenkte militante har blitt pågrepet i løpet av operasjonen. Israelske soldater har konfiskert kontanter i ulike valutaer verdt over 30 millioner krone, ifølge han.



Han nekter for at sivile har blitt såret av israelsk ild. Soldatene evakuerte de fleste av de gjenværende pasientene og skaffet mat og drikke til resten, ifølge Hagari.



FLERE DØDE: Palestinske helsemyndigheter på Gazastripen melder om flere døde. Foto: AFP / NTB

Knust av kjøretøy

Hundrevis av palestinere har tatt seg inn på sykehusområdet mandag morgen. En av dem, Mohammed Mahdi, beskriver ovenfor nyhetsbyrået AP at området er totalt ødelagt. Han så seks døde.

Ifølge en journalist er flere av bygningene inne på sykehusområdet ødelagt, noen av dem av brann. Noen døde skal også ha blitt knust av kjøretøy.

Hamas har nektet for å ha brukt sykehuset som en base for sine krigere. IDF innledet operasjonen mot sykehuset mandag 18. mars, for to uker siden.

Ifølge FN har flere pasienter dødd som følge av militæroperasjonen, og flere andre har vært i livsfare. IDF-talsperson Hagari sier at Hamas hadde etablert hovedkvarteret nord på Gazastripen inne i sykehuskomplekset. Han legger ansvaret for ødeleggelsene på Hamas og sier at militante palestinere avfyrte kraftig skyts mot israelske soldater.

Nær 33.000 palestinere oppgis å ha blitt drept i israelske angrep på Gazastripen siden 7. oktober. Mandag morgen kunngjorde IDF at 600 israelske soldater har blitt drept siden krigen brøt ut.