Minst 133 drept i angrep på konserthus

Natt til fredag ble minst 133 personer drept og over hundre skadd i et angrep på et konserthus vest i Moskva. FNs sikkerhetsråd er blant de som har fordømt angrepet, og omtaler hendelsen som terror.

Russlands barnekommissær, Maria Lvova-Belova, bekrefter i en uttalelse på Telegram at noen av de avdøde skal være barn, og russiske helsemyndigheter opplyser at minst tre barn er døde, ifølge statlige Ria.



IS har tatt på seg ansvaret for angrepet.



Den russiske politikeren Aleksandr Khinshtein hevder i et innlegg på Telegram lørdag morgen at to mistenkte gjerningsmenn er pågrepet av politiet etter en biljakt.

Klokken 09.06 melder Reuters at den russiske sikkerhetstjenesten FSB skal ha informert president Vladimir Putin om at 11 personer skal være arrestert.

Fire av de arresterte personene skal ha vært direkte involvert i hendelsen.



Samlet til konsert

Russiske medier melder fredag kveld om skyting og brann ved konserthuset Crocus City Hall i Moskva, skriver blant annet Meduza fredag kveld. Konsertlokalet har plass til 6200 mennesker, men det er foreløpig ikke kjent hvor mange som befant seg i bygget fredag kveld.



Det var det russiske progrockbandet Piknik som skulle spille fredag. Bandet hadde ikke gått på scenen. Flere to i kø da angrepet begynte.

– Plutselig var det smell bak oss – skudd. Jeg vet ikke hva det var. Folk flyktet i panikk, alle løp mot heisen. Alle skrek. Alle løp, sier et vitne til Reuters.

ANGREPET: Folk flykter fra setene sine inne i Crocus City Hall i Moskva fredag kveld. Foto: Skjermbilde fra X

Det ble kastet eksplosiver mot folkemengden. Så tok bygningen fyr.

Ifølge nyhetsbyrået Tass var mange innesperret i den brennende bygningen. En tredel av bygget sto i brann, og bilder viste hele taket i flammer mens helikoptre sirklet rundt og forsøkte å slukke.

Videoer i sosiale medier viser mennesker i panikk inne mens det skytes. Utenfor lå livløse mennesker strødd i blodpøler.

Personer skal også ha vært fanget oppe på taket, som etter hvert sto i brann.

Russiske FSB bekrefter at det er flere døde. Natt til lørdag opplyser de at minst 60 personer drept og flere enn 146 personer skadet.

Dødstallet steg til 93 personer lørdag morgen.

I BRANN: Mange er allerede bekreftet omkommet etter skyting, eksplosjoner og brann ved konserthuset Crocus i Moskva. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Anklager Putin



Terrororganisasjonen IS hevder fredag kveld at de står bak. Det melder de på sin egen Telegram-kanal fredag kveld, videreformidler blant annet nyhetsbyrået Reuters.

En talsperson for Det hvite hus sa tidlig natt til lørdag norsk tid at USA har etterretningsinformasjon som bekrefter at IS har påtatt seg ansvaret for angrepet.

Russiske myndigheter melder at de åpner terroretterforskning etter angrepet.

FORDØMMES: Russiske myndigheter omtaler hendelsen som et terrorangrep, og ber verden om å fordømme det de beskriver som en «monstrøs handling». Foto: Dmitry Serebryakov / AP Photo

– Hele verden må fordømme denne avskyelige forbrytelsen, sa det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova på Telegram fredag kveld.



Ukraina mener samtidig at det er Putin som står bak:

– Terrorangrepet i Moskva var en planlagt og overlagt provokasjon utført av Russlands hemmelige tjenester på ordre fra Putin, skriver den ukrainske etterretningstjenesten på Telegram.

De legger til at formålet med angrepet var å trappe opp og utvide krigen mot Ukraina.

SKYTER: Gjerningspersonene fanget på film under angrepet. Foto: Skjermbilde fra X

Jakter på gjerningspersoner

Det er foreløpig forskjellige opplysninger om hvor mange som angrep bygningen. Både Ria og Tass melder at det skal være minst tre gjerningspersoner. Interfax skriver at det skal være opptil fem personer.

Russiske medier har vist bilder av en kornete, hvit bil som skal være fluktbilen til to av angriperne.

Natt til lørdag melder den russiske Telegram-kanalen 112 om at det er funnet eksplosiver teipet fast på en av de drepte i konsertlokalet. Det er ambulansepersonalet som melder om funnet, men det er ikke bekreftet.

Bilder fra stedet viser gjerningspersonene skyte mot folk inne i konserthuset.



RØYKSKY: Flammene stiger opp fra konserthuset Crocus City Hall i Moskva fredag kveld. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Russland ba verden fordømme

Russiske myndigheter omtaler hendelsen som et terrorangrep, og ber verden om å fordømme det de beskriver som en «monstrøs handling».

Selv etter at gjerningspersonene hadde sluttet å skyte, fortsatte marerittet for de som var fanget i bygningen.

UTRYKNING: Nasjonalgarden og mengder av utrykningskjøretøy foran konserthallen som står i brann fredag kveld. Foto: Stringer

Tass meldte like etter klokken 19.00 at folk fremdeles var fanget både inne i det brennende konsertbygget og på taket. Ifølge Baza ropte folk i andre etasje om hjelp til å flykte fra bygget.

En tredjedel av bygget, og nesten hele byggets tak skal være omsluttet av flammene.

Ifølge Fontanka og Meduza, ligger russiske TV-kanaler fredag kveld på sine planlagt oppsatte underholdningsprogrammer, og har ikke gått over til nyhetsending om det som har skjedd.

DREPT: Videoer i sosiale medier viser konsekvensene av angrepet. Foto: Skjermbilde, X

Helikopter forsøker å slukke

Både politiet og nasjonalgarden var raskt på plass. Moskva-regionens helsedepartement sier 50 ambulanseteam ble sendt.



Klokken 19.45 var helikopter satt inn i forsøket på å slukke brannen i bygningen. Til tross for innsatsen var ikke brannen slukket før klokken 03.00 norsk tid.

– En stor tragedie har skjedd, sier Moskva-ordfører Sergej Sobjanin i en uttalelse ifølge Reuters.

Han kondolerer overfor de som er drept.

Han sier alle sport- og idrettsarrangementer og andre aktiviteter som vil samle mye folk, vil avlyses i Moskva denne helgen.

Sikkerhetsrådet: «avskyelig og feigt»

Også Joe Bidens regjering i Det hvite hus i USA, kommenterer nyheten fra Moskva fredag kveld. De beskriver bildene fra den russiske hovedstaden som «fryktelige», skriver Reuters.



– Så langt har vi ingen indikasjon på at Ukraina eller ukrainere er involvert i angrepet, sier Det hvite hus' talsmann John Kirby.

FNs sikkerhetsråd fordømmer angrepet og omtalte det i en uttalelse natt til lørdag som et «avskyelig og feigt terrorangrep».



EU og flere europeiske statsledere fordømmer angrepet. I sin uttalelse omtaler EU angrepet som et terrorangrep.

– EU er sjokkert og forferdet over meldingene om terrorangrepet. EU fordømmer ethvert angrep mot sivile. Våre tanker går til alle russerne som er berørt, sier EU-kommisjonens talsmann Peter Stano.



Tidligere terrorangrep

IS og andre grupper har tidligere stått bak flere angrep i Russland. Tidligere denne måneden uttalte russisk sikkerhetstjeneste at den hadde avverget et angrep mot en synagoge i Moskva som en IS-celle skal ha planlagt. Videre har russiske myndigheter uttalt at seks angivelige IS-medlemmer var blitt drept i Ingusjetia.

På begynnelsen av 2000-tallet ble Russland rystet av en rekke dødelige terrorangrep. Det skjedde mens landet kjempet mot separatister i den russiske provinsen Tsjetsjenia.

I oktober 2002 tok tsjetsjenske militante rundt 800 personer som gisler på et teater i Moskva. To dager senere stormet russiske spesialstyrker bygningen. 129 gisler og 41 tsjetsjenske krigere ble drept. Flesteparten av dødsfallene skyldtes gassen spesialstyrkene brukte for å bedøve angriperne.

I september 2004 tok rundt 30 tsjetsjenske militante kontroll over en skole i Beslan sør i Russland. Der tok de mer enn 1000 personer som gisler, blant dem hundrevis av barn. Beleiringen endte to dager senere i et blodbad. Over 330 mennesker, rundt halvparten av dem barn, ble drept.