Minister: – Vi må forby privatfly i Europa

BRUSSEL (TV 2): Mange superrike sparer verken energi eller miljø, men bruker privatfly, selv på korte strekninger. EU skal diskutere et forslag om å forby privatfly i europeisk luftrom.

PRIVATFLY-FORBUD: Frankrikes transportminister Clement Beune vil foreslå et EU-forbud mot privatfly, når han møter sine kolleger i Praha i oktober. Det vil ramme landets noen av landets milliardærer, som hyppig bruker privatflyene sine. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Modell og forretningskvinne Kylie Jenner, Real Madrid-spiller Karim Benzema, hotelleier Petter Stordalen, artist Taylor Swift og Frankrikes rikeste forretningsmenn har noe til felles: De bruker privatfly.

Denne sommeren har mange startet å følge populære kontoer på Instagram og Twitter, som «tracker» privatfly i Europa og resten av verden.

KRITIKK: Real Madrid-stjernen Karim Benzema er en av dem som har fått kritikk for bruk av privatfly. Foto: Faksimile/Instagram

– Jeg mener vi må gjøre noe og regulere flyvninger med privatfly, sier Frankrikes transportminister, Clément Beaune til avisa Le Parisien.

Han mener privatflybruken til milliardærer og andre er blitt et symbol på hvor urettferdig innsatsen mot klimaendringer og høye energipriser rammer.

Spare-dugnad

– Skru av lyset, demp temeraturen på klimaanlegget, dusj i kaldere vann og skru av internettet hjemme når du ikke bruker det.

Vanlige folk over hele Europa har denne sommeren blitt oppfordret til å bidra i det daglige, både for å spare strøm og redusere klimaavtrykket.

I august startet en sparekampanje i EU, hvor målet er å spare 15 prosent av gassforbruket. Årsaken er mindre gass fra Russland, på grunn av krigen i Ukraina. I mange land i Europa brukes gass til å lage strøm, eller for eksempel til oppvarming av vann.

– Noen er totalt frakoblet og tar fly på samme måten som andre tar T-banen, sier Julien Bayou, partileder for de Grønne til avisa Liberation. Partiet var tidlig ute med å foreslå et forbud mot privatfly på EU-nivå.

Bruken av privatfly tok seg opp etter pandemien, og har ikke gått vesentlig ned, slik som kommersiell flytrafikk de siste årene.

Mellom 2005 og 2019 økte utslippene fra privatfly med 31 prosent, ifølge tall fra The European Federation for Transport and Environment.

– Å fly privatfly er trolig det verste du kan gjøre for miljøet. Likevel flyr superrike super-forurensere rundt som om det ikke er noen klimakrise, sier Andrew Murphy, direktør for luftfart i organisasjonen til Euronews.

Ifølge ham er privatfly ti ganger mer forurensende enn rutefly, og 50 ganger mer enn tog. Fire timer i et privatfly slupper ut like mye CO2 som en gjennomsnittelig person slipper ut på et helt år.

– Ditt eller mitt?

Stjernen Kylie Jenner fikk gjennomgå for privatfly-bruk i sommer.

TO FLY: Kylie Jenner og kjæresten Scott Travis har hvert sitt privatfly, og kan ha vanskelig for å velge kanskje? Foto: Faksimile/Instagram

Sammen med rapper-kjæresten Travis Scott, poserte hun kyssende foran privatflyene deres med teksten : Vil du ta mitt eller ditt ?

Senere viste det seg at Jenner bruker fly selv på korte turer. En av dem varte i 17 minutter, en distanse som med bil ville tatt 40 minutter.

I Frankrike har noen av landets rikeste fått egne sosiale-medier-kontoer, som følger privatflyene deres. En av dem er Bernard Arnault, toppsjefen for LVMH, verdens største selskap for luksus-merker.

Arnault kontrollerer blant annet Louis Vuitton, Dior og champagnemerket Moët & Chandon. Sporingen av fly har forøvrig ført til en debatt om dette ikke er brudd på privatlivets fred.

TRACKER: På Twitter og Instagram kan du følge kontoer som sporer bevegelsene til privatfly. Foto: Faksimile/Twitter

Etter beregninger fra Greenpeace og Oxfam slipper 63 franske milliardærer ut like mye CO 2, som halve den franske befolkningen tilsammen.

Sist fredag ble det avslørt at medietoppen Vincent Bolloré, som eier en rekke medier i Frankrike, hadde sluppet ut 22 tonn med CO2 på en dag – ved å bruke flyet sitt tre ganger.

Det er det samme som en gjennomsnittlig bil angivelig slipper ut på ti år.

I USA topper artisten Taylor Swift en statistikk over hyppigst bruk av privatfly. På topp-ti-listen står også filmregissør Steven Spielberg, Kim Kardashian, rapperen Jay-Z, TV-stjernen Oprah Winfrey og skuespiller Mark Wahlberg. Listen ble offentliggjort av PR-byrået Yard i slutten av juli.

På EU-toppenes bord

I Europa tar en stor del av privatflyene av enten i Frankrike eller i Storbritannia. Ikke minst er det mange fra amerikansk underholdningsliv som flyr til Rivieraen i sommermånedene. Andre populære mål for privatfly ligger i Sveits og Italia.

LIKE REGLER: Hvis ikke transportminister Clement Beaune får med seg resten av EU på et forbud, foreslår han å regulere bruken av privatfly på andre måter. Foto: Geert Vanden /AP

Den franske transportministeren mener EU-landene må ha samme regler når det gjelder privatfly. Han vil ta opp forslaget om et forbud når EUs transportsministere møtes i Praha den 20. og 21. oktober.

Om det ikke er enighet om et forbud, vil han regulere bruken av privatfly. Blant annet kan det bli aktuelt å knytte flyene til EUs nye system for klimakvoter.



Norge har vært medlem av kvotesystemet siden 2008. Privatfly har unntak fra EUs kvotesystem. Regler om privatfly vil trolig gjelde også for Norge, gjennom EØS-avtalen.