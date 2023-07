Milliardærens hemmelighet fikk Jennifer (25) og babyen Kevin drept

DREPT: Ranbing «Jennifer» Ji (25) og hennes fem måneder gamle sønn Kevin ble funnet drept i sitt eget hjem. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Onsdag 18. august 1993 mottar politiet i Mission Viejo i California et nødanrop fra en hysterisk mann. Det er vanskelig å tyde nøyaktig hva mannen sier, men de forstår at det er alvorlig. De får adressen og rykker ut.

Når politiet ankommer leiligheten, møtes de av en gråtende mann i femtiårene stående utenfor. Døren til leiligheten står på vidt gap.

Politiet går forsiktig inn, og når de ankommer stua ser de – liggende på gulvet mellom sofaen og salongbordet – en ung, blodig og død kvinne. Hun er knivstukket 18 ganger og har ligget død en stund.

ÅSTEDET: Dette var synet som møtte politiet da de gikk inn i stua. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

På barnerommet er det helt stille. I en krybbe finner politiet en baby som er kvalt til døde.

Milliardærens kjæreste og sønn

Den gråtende mannen som varslet politiet er Tseng «Jim» Peng, en 51 år gammel telekom-mogul fra Taiwan. Jim er i tillegg styrtrik, med en formue på 200 millioner dollar – som i dagens verdi i norsk valuta tilsvarer rundt 4,5 milliarder kroner.

VELSTÅENDE: Milliardæren Tseng «Jim» Peng varslet politiet om drapene. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Jim forteller til politiet at den døde kvinnen er hans kjæreste, Ranbing «Jennifer» Ji (25) fra Kina, og at babyen er deres fem måneder gamle sønn Kevin. Jim fikk nylig flyttet kjæresten Jennifer til USA, slik at hun og sønnen skulle slippe å leve med stigmaet som rammer ugifte mødre i Kina.

Politiet mistenker først at Jim står bak de brutale drapene, men han har nettopp kommet hjem fra en forretningsreise i Kina. Et urokkelig alibi.

Naboene til Jennifer blir utspurt av politiet, men ingen har hørt eller sett noe. Drapsvåpenet er heller ikke å finne. Enn så lenge har etterforskerne lite å gå på.

MOR OG SØNN: Jennifer fikk sønnen Kevin med milliardæren Jim. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Levde et dobbeltliv

Naturlig nok gjør etterforskerne et mer utfyllende intervju med Jim. I løpet av samtalen får de hakeslepp når Jim sier at han har enda en familie. Kona Li-Yun «Lisa» Peng – som han giftet seg med rundt 20 år tidligere – og deres to tenåringsbarn bor i nabobyen.

Jim blir stilt de samme spørsmålene én gang til mens han er koblet til en polygraf – også kjent som løgndetektor – og ingenting tilsier at han snakker usant.

JIMS KONE: Lisa Peng visste at ektemannen hadde en kjæreste og nyfødt baby i nabobyen. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Politiet tar deretter kontakt med Jims kone Lisa. Hun virker ikke overrasket når politiet informerer henne om at Jim har levd et dobbeltliv, og at hans kjæreste og sønn er drept.

Lisa kjenner allerede til ektemannens kjæreste. Tidligere hadde hun nemlig tatt dem på fersken. Men Lisa hevder høylytt at hun ikke har noe med drapene å gjøre.

Politiet mener imidlertid at Lisa har sterkest motiv, og hun seiler til topps på den svært korte listen over mistenkte.

«Det er din skyld at vi er her nå»

Under obduksjonen av Jennifer blir det funnet bitemerker på armen hennes. Rettslegen lykkes i å hente ut DNA fra bitesåret. Når laboratoriet har fullført en DNA-profil, viser det seg at det er Lisas DNA.

Testresultatet gjør at Lisa arresteres for drapene på Jennifer og babyen Kevin.

I avhør nekter hun fremdeles for all skyld, selv når politiet konfronterer henne med DNA-beviset.

Etter avhøret er ferdig, får Jim lov til å snakke alene med sin arresterte kone. De snakker sammen på mandarin, og vet ikke at båndopptakeren i avhørsrommet fremdeles tar opp lyd. Etter litt prat kommer etterforskerne inn og sier at tiden er ute. Lisa føres til fengselscella, Jim reiser hjem.

En tolk hentes inn for å oversette Jim og Lisas samtale som båndopptakeren klarte å fange opp.

«Du startet dette! Det er du! Det er din skyld at vi er her nå. Hvis du hadde holdt deg unna Jennifer, ville vi ha vært en lykkelig familie», var noe av hva Lisa sa til Jim.

Men det mest avslørende på båndopptaket er da Jim spurte Lisa: «Hvorfor drepte du henne?» Lisa svarte at det var selvforsvar. Jim reagerte og sa: «Hun ble knivstukket 18 ganger». Lisa repliserte at hun bare hadde slåss med Jennifer, og kastet ut en teori om at Jennifer må ha falt på kniven i løpet av slåsskampen. Samtalen mellom dem ble så avbrutt da Lisa skulle fraktes tilbake til fengselet.

AVSLØRT AV LYDOPPTAK: Lisa Peng snakket avslørende med ektemannen Jim i avhørsrommet, uten å vite at båndopptakeren i rommet fremdeles tok opp lyd. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Flere rettssaker

I august 1995, to år etter drapene, ender den første straffesaken mot Lisa med en splittet jury: Ti av tolv jurymedlemmer er overbevist om at Lisa er skyldig, men uten en enstemmig jury erklæres saken ugyldig.

Året etter starter saken på nytt med ny dommer og ny jury. Denne gangen mener samtlige jurymedlemmer at Lisa er skyldig, og hun dømmes til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Men to år senere blir dommen opphevet gjennom en anke, fordi politiet hadde unnlatt å informere Lisa om hennes konstitusjonelle rettigheter og ignorerte hennes forespørsler om en advokat.

Under den tredje rettssaken i 2001, er det enda en jury som ikke klarer å bli enig. Åtte mener hun er skyldig, mens fire mener hun bør frikjennes.

For å unngå en fjerde rettssak, tilbys Lisa en avtale: Hvis hun sier seg skyldig i forsettlig drap, kan hun slippe å sitte flere år i fengsel og i stedet deporteres til Taiwan. Lisa sier ja til avtalen, og deporteres til hjemlandet – med betingelse om at hun aldri vender tilbake til USA.

DREPTE MOR OG SØNN: Lisa Peng ble deportert fra USA for drapet på Jennifer og sønnen Kevin. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

True crime-serien «The Real Murders of Orange County» er tilgjengelig på TV 2 Play.