Milliardær-ektepar: – En kamp om å gå i null

LEKENDE LÆRING: De har bygget opp et milliard-konsern av private barnehager. Nå eksporterer Randi og Hans Jacob den norske barnehagemodellen ut i verden fra sitt hjem i Sveits. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Vi har noe vi kaller hjertekultur, sier Randi Sundby.

De bruker lekende læring og hjertekultur for å skape et miljø i barnehagene sine, hvor barn skal trives.

– Vi tenker veldig hele mennesket. Du skal ikke bare lære, men du må ha venner, du må ha det godt og få troen på at du betyr noe, sier hun.



Pedagogene Randi og Hans Jacob Sundby har bygget opp Læringsverkstedet til Norges største private barnehagekjede.

– I løpet av disse årene har vi blitt et av de større selskapene i Norge, målt i antall arbeidsplasser, sier Hans Jacob Sundby.



Eksporterer norsk modell

Det startet med drift av en lekebutikk i 2003 og fortsatte med den første barnehagen i Kristiansand.

Nå har Læringsverkstedet 13.000 ansatte, driver barnehager i ti land på tre kontinenter og har milliardomsetning.

STORE: Læringsverkstedet driver over 240 barnehager. Gystadmarka Doremi på Jessheim er en av de. Foto: Fredrik Hagen / NTB

De har blant annet barnehager i Dubai og Hongkong.

– Regjeringen har jo en egen ambisjon om nettopp eksport av tjenesteytende næring. Vi ønsker å være med å jobbe for å oppfylle disse ambisjonene.



De flyttet til Sveits for å spre den norske barnehagemodellen til resten av verden.

– Opprinnelig så hadde vi tenkt å flytte til India. Så kom revisoren og sa at det kanskje kunne bli vanskelig. Det er komplisert med et stort internasjonalt selskap og skatteregler.

En viktig årsak til flyttingen var også at regjeringen vurderer utflyttingskatt eller exit-skatt fra dag en.

– Altså, at du skal betale skatt som om du har solgt virksomheten din, selv om du ikke selger, men flytter ut for å ekspandere et norsk selskap, sier Hans Jacob Sundby.



ENGASJERTE: Sammen med en rekke andre private barnehage-aktører peker ekteparet på at mange private barnehager sliter med økonomien. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Det er veldig tøft

Regjeringen har sendt på høring et forslag til nye regler for finansiering av private barnehager. Den gir kommunene økt styring med barnehagesektoren.

Ekteparet har engasjert seg i kampen mot forslaget, sammen med blant andre Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og NHOs landsforening Geneo.

Regjeringen vil avvikle nasjonale regler for finansiering av private barnehager.

Det betyr slutten på forutsigbarhet og likebehandling, mener den private barnehagesektoren.



Ekteparet sier det er ekstra vanskelig å drive private barnehager i Norge nå.



– Det er veldig tøft. Det er 3000 private barnehager i Norge, halvparten av antall barnehager. Og for alle, om du er gårdsbarnehage, stiftelse eller som oss, et stort kompetansemiljø, så er det veldig, veldig tøft. Det er en kamp om å forsøke å gå i null, sier Hans Jacob Sundby.

STOR BEDRIFT: Ekteparet Sundby har bygget opp en milliard-bedrift på privat barnehagedrift. Foto: Læringsverkstedet

Han er også redd for at flere rett og slett må stenge.

– En del barnehager har allerede begynt å legge ned, og flere snakker om det. Rett og slett fordi man sliter seg ut på å drive. Så man kan jo stå i fare for å reversere den fantastiske suksesshistorien, som private barnehager i Norge er.

6 av 10 private barnehager går med underskudd.

– Så det er ikke snakk om å være velferdsprofitør?

– Nei, det er det ikke. Vi er jo et stort fagmiljø, så omsetningen blir selvfølgelig veldig høy. Men som sagt, om du er en enkeltstående gårdsbarnehage, driver en stiftelse eller et stort aksjeselskap, så er kampen rett og slett å unngå underskudd.

IDYLLISK: Det finnes mange storslåtte eiendommer i Luzern-området, hvor ekteparet har slått seg ned. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Forslaget til endringer av barnehageloven har ført til et ras av høringssvar, mer enn 3600.

Bare forslag om håndtering av koronapandemien, vindkraft og søndagsåpne butikker, har skapt mer engasjement i en høringsrunde, skriver barnehage.no.



Ikke formuesskatt

I over ett år har de bodd i Sveits. Det betyr at milliardformuen bygget på salg av barnehage-bygg ikke blir skattlagt.

– Når vi bor i Sveits så er det riktig at vi ikke betaler formuesskatt i Norge, men i Sveits. Det betyr at våre barnehager i Norge får beholde cirka 160.000 kroner mer til driften i hver barnehage, sier Sundby.

POPULÆRT FOR NORDMENN: Ekteparet Sundby er ikke de eneste fra Norge som har slått seg ned i den sveitsiske byen Luzern og området rundt. Foto: Arnd Weigmann / Reuters / NTB

Han understreker at de bidrar med cirka en milliard årlig i skatt i Norge, inkludert arbeidsplassene de har skapt.

– Vi investerer alle midlene inn i virksomheten ut ifra vårt norske morselskap, det vil på sikt øke skattegrunnlaget i Norge.

De vil ikke være med på debatten om høy formuesskatt, men har forståelse for dem som tar valget om å flytte ut på grunn av den særnorske skatten.

– Så er det jo vanskelig om vi da i tillegg skal ta 40 millioner kroner i utbytte for å betale formuesskatten. Og det er det som er situasjonen for mange. At man skal betale en skatt med penger som man ikke har.

Paret har fem barn, to av dem bor i Norge.

– Kommer dere til å flytte tilbake til Norge igjen noen gang?

– Jeg skal ikke si hva som skjer, men vi har lyst til å komme oss til India en gang. Vi har et barn med Downs syndrom. I Sør-Afrika er det veldig gode tilbud for barn med Downs syndrom, sier Randi Sundby.