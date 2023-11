Militæraksjon mot sykehus på Gaza : – Helt i tråd med Hamas sin strategi

– Dette ville israelske soldater aldri gjort hvis de ikke var helt sikre på at det var et militært mål som ligger under sykehuset. Dette er helt i tråd med Hamas sin strategi.

Det forteller professor ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier til TV 2, og fortsetter:

– Hamas ønsker naturligvis å påføre de israelske styrkene og den israelske staten så stort internasjonalt press som mulig. Den beste måten å gjøre det på, er å lokke de israelske soldatene inn i de mest sensitive delene av slagmarken, og det er på sykehuset.

Det israelske militære (IDF) opplyste på X like etter klokken 01.00 natt til onsdag at de hadde satt i gang en målrettet aksjon mot Hamas på Shifa-sykehuset på Gazastripen.

Det for å nedkjempe Hamas og redde gisler, het det videre.

– Det overordnede målet for de israelske militære styrkene er å nedkjempe Hamas sin politiske og militære styringsevne på Gaza, slik at de ikke lengre utgjør en eksistensiell trussel mot den Israelske staten, opplyser Heier.

MILITÆREKSPERT: Professor ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier. Foto: Ole Berg-Rusten

– En veldig stor risiko

Aksjonen var ifølge militæret basert på etterretningsinformasjon. Den tror militærekspert Heier er troverdig.

– Grunnen til det er fordi Israel begår en veldig stor risiko ved å angripe sykehuset. Dette ville IDF antakelig ikke gjort om det ikke var fordi Hamas fant skjul og dekning i eller under sykehuset, forteller Heier og legger til:

– Israelske myndigheter vet utmerket godt at en krig i og rundt sykehus er beskyttet av krigens folkerett og at brudd på dette vil vekke sterke internasjonale reaksjoner.

Heier, som har 32 år bak seg som offiser i Forsvaret, mener det er et naturlig sted for Hamas å legge sitt viktigste militære tyngdepunkt. Det av flere grunner.

– Der er det best beskyttet, dels av tunneler som er støtte opp med betongelementer og som befinner seg kanskje 20 meter under jorden, men også fordi beskyttelsen ligger i at man legger det under et sykehus som har en veldig stor symbolsk og følelsesmessig betydning for det internasjonale samfunnet, og selvfølgelig av stor praktisk betydning for skadelidende mennesker på Gaza, forteller den tidligere offiseren.

Hamas: – Brutale massakre

IDFs etterretning fikk tirsdag støtte av USA, som opplyste at de også hadde opplysninger som viste at Hamas har en kommandosentral under sykehuset.

Det fikk Hamas til å reagere.



– Disse uttalelsene gir grønt lys for den israelske okkupasjonsmakten til å utføre flere brutale massakre mot sykehus, med mål om å ødelegge Gazastripens helsevesen og fordrive palestinere, skriver Hamas i en melding.

– USA har et direkte ansvar for å legge til rette for Israels folkemord på Gaza, het det videre fra Hamas.

Det hvite hus sier i en uttalelse at USA ikke støtter et angrep mot sykehus fra lufta og heller ikke ønsker en skuddveksling på et sykehus.

Den spesifikke aksjonen mot Shifa-sykehuset var ikke nevnt i uttalelsen.



– Systematisk og metodisk

I morgentimene onsdag opplyste IDF ifølge avisen Times of Israel, at de hadde funnet våpen og «Hamas-utstyr» i aksjonen, men ingen gisler.

IDF hevder at det ikke har vært noen sammenstøt mellom israelske soldater og pasienter eller helsepersonell, men at det oppsto kamper utenfor sykehuset.

– Før de gikk inn på sykehuset, møtte våre styrker eksplosiver og terrorskvadroner. Det oppsto en kamp hvor terrorister ble eliminert, skriver det israelske forsvaret på X.

Militærekspert Heier tror neste steg for IDF er å ta seg ned under sykehuset.

– Jeg tror de vil begynne å trenge gradvis ned i tunnelsystemene, så vil de lete etter Hamas soldater og gisler ned i tunnelsystemene. Samtidig som de sikrer seg kontroll på bygningsmassen over bakken. Dette vil skje systematisk og metodisk, ufortrødent i de neste ukene. Helt til det ikke er mer Hamas motstand igjen.