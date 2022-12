Migrantenes fotballfest

Drøyt 45 minutters biltur sør for Doha sentrum ligger noe som heter «Asian Town». Det er en bydel med titusener av fremmedarbeidere. De fleste av dem bor alene i Qatar, mens familiene er i hjemlandet.

Arbeiderne kommer fra land som India, Pakistan, Bangladesh og Nepal for å tjene penger.



Dette er mennesker som er med på å få det styrtrike arabiske emiratet til å gå rundt. Av en befolkning på 2,9 millioner mennesker i Qatar er 2,6 millioner utenlandsk arbeidskraft.

FOTBALL PÅ STORSKJERM: Cricketarenaen i Asian town i Doha er omgjort til fansone for fremmedarbeidere. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Midt i «Asian Town» er det en gigantisk arena for cricket. I disse dager er den stappfull av fotballglade migranter.



Da TV 2s team var på besøk denne uken var tusener av menn samlet for å se kamper.

Felles for mange er at de ikke har råd til å kjøpe VM-billett. Ikke bare det, for dem er det for dyrt med taxi eller buss til sentrum for å se kamp på en av byens mange storskjermer.



Arbeiderne tjener ofte minstelønn og overskuddet sendes til hjemlandene for å hjelpe familien.

Derfor drar de heller til cricketarenaen som er satt i stand av qatarske myndigheter. Her er det storskjermer, billig mat og drikke fra hele verden. Prisene er en tredel av Doha sentrum. Der ligger det meste på norsk nivå.

Arbeidsinnvandrerne legger ikke skjul på at de har kjøpt billige drakt-kopier for å støtte lagene sine. De som ikke har eget land i mesterskapet, svarer som oftest Argentina eller Brasil når TV 2 spør om favoritten. Og det er ingenting å si på lidenskapen:



Se bildekarusellen under.

De er fra Uganda, men heier på Brasil. Foto: Tom Rune Orset / TV 2 Les mer Disse gutta fra Ghana er heldige og kan heie på sitt eget landslag i VM. Foto: Tom Rune Orset / TV 2 Les mer En gjeng indere på vei inn til fansone for fremmedarbeidere. Foto: Tom Rune Orset / TV 2 Les mer Det er mye dans når favorittlaget scorer. Foto: Tom Rune Orset / TV 2 Les mer Tre av ytterst få kvinner i denne fansonen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2 Les mer

Flere av dem har tydeligvis tatt en pause fra jobben for å se kamp. De sitter nemlig med vernehjelm og arbeidsklær på tribunen.

I pausen er det live underholdning fra scenen. I hovedsak klassiske Bollywood sanger, men innimellom spilles det også afrikanske rytmer.

De arbeiderne vi prater med snakker ikke om regnbueflagg eller korrupsjon hos Fifa. Det virker som det er et ikke-tema. For dem gir fotballen en etterlengtet glede i en hverdag preget av tøffe arbeidsdager.