Migrantarbeiderens historie

Kontrastene kunne ikke vært større.

Mens Doha, hovedstaden i Qatar, er hypermoderne, er landsbyen Birendra bor i primitiv.

Her lever mennesker et enkelt liv, og for det meste av det de selv dyrker på markene. Strøm og innlagt vann finnes ikke.

Hele landsbyen har samlet seg for å ta i mot oss når vi kommer.

Barna kommer løpende og roper: «Doktor, doktor!»

SAMLET: Hele landsbyen tok i mot TV 2. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Utlendingene som tidligere har besøkt landsbyen har stort sett vært hjelpearbeidere.

Biendra møter oss med et stort smil, og haltende viser han oss vei til huset sitt. Han vil at vi skal møte familien.

I ti år har Birendra, som hundretusner av nepalesere gjør hvert år, reist til utlandet for å finne arbeid for å forsørge hele familien her hjemme i Nepal. De tre siste årene var han i Qatar.

Birendra er en av flere millioner fremmedarbeidere som har vært med på å forvandle ørkenlandet og sørge for det skinner når VM i fotball starter i 20. november.

– Jeg jobbet som elektriker. Jobben gikk ut på å bære kabler, sette i lyspærer og å ha kontroll på instrumenttavler, forteller Birendra til TV 2.

ELEKTRIKER: I Quatar jobbet Birendra som elektriker. Foto: Privat

Måtte streike for å få lønn

Arbeidsdagene i Qatar var lange, og presset var stort.

– Av og til fikk jeg lov å ta pause, andre ganger ikke. Jeg jobbet stort sett hele tiden. Jeg hadde sjelden muligheten til å hvile meg.

Men Birendra og andre arbeidere turde ikke å klage i frykt for å miste jobben.

– Jeg skadet meg flere ganger, men jeg sa ikke ifra om det. Jeg ble skadet fordi jeg løftet kabler som var veldig tunge og tykke. Jeg må ha løftet mellom 250 og 300 slike kabler der nede, forteller Birendra.

Månedslønnen han fikk i Qatar var rundt 3000 norske kroner. Ofte skjedde det at lønningene ikke dukket opp.

– Arbeidsgiver ga meg ikke lønn når de skulle. Noen ganger gikk det to-tre måneder mellom hver gang de betalte meg. Vi måtte av og til gå til streik for å få lønna vi hadde krav på, sier han.

Fikk sparken

Jobben i Qatar endte med å koste ham dyrt.

– Selskapet ga meg sparken da jeg ikke var i stand til å jobbe lenger. Det var lite jeg kunne gjøre. Jeg ble veldig såret over det som skjedde, forteller Birendra.

Da han fikk en alvorlig slitasjeskade i foten var det ingen hjelp å få i Qatar. I stedet annulerte firmaet han jobbet for arbeidstillatelsen hans. Birendra endte opp med å stå på bar bakke.

Jeg var hjelpeløs og kunne ikke kjempe mot dem. De er mektigere enn jeg er. Birendra

Birendra ble tvunget til å reise hjem til Nepal. Der tømte han sparekontoen for å få råd til å operere.

– Her har jeg operert inn stål, sier Berindra og viser oss røngtenbilder av den skadde foten.

Han halter og har problemer med å sette seg ned.

– Jeg brukte mer penger på behandlingen enn jeg tjente i Qatar. Min bror brukte sparepengene sine på behandlingen min. Nå er han blakk, forteller Birendra.

OPERERT: Disse røngtenbildene viser hvor Berindra har operert inn stål. Foto: Simen Askjer / TV 2

Holdes effektivt unna presse og fagforeninger

En av grunnene til at TV 2 reiste til Nepal er at i Qatar får vi ikke mulighet til å møte og snakke med fremmedarbeiderne.

De bor bak murer og gjerder i utkanten av Doha. Over en million migrantarbeidere bor i leirer, strengt kontrollert av sikkerhetsvakter og overvåkningskameraer. De blir hentet og levert i busser for å komme seg til og fra arbeid.

Hvis vi oppsøker arbeiderne her kan vi sette vi dem i fare.

De risikerer å bli sendt hjem eller i verste fall å bli fengslet.

– Qatars myndigheter har fått større fokus på at man skal prøve å holde sånne som oss og som dere i mediene vekke fra migrantarbeiderne. Jo mer, desto bedre, forteller den danske fagforeningslederen Gunde Odgaard oss.

Odgaard er en del av den internationale fagforening BWI, som siden 2016 har arbeidet i Qatar for å hjelpe migrantarbeidere.

– Fra at vi kunne reise noenlunde trygt rundt og bevege oss på byggeplasser og i leirene hvor de bor, så kan vi ikke det lenger. Selv om vi prøver å snakke med folk, om de så nærmest smugler oss inn, sier de at det er for risikabelt. De tør ikke lenger, sier Odegaard når vi møter ham i Qatar.

HJELPER: Gunde Odgaard jobber for å hjelpe migrantarbeidere. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Møter lukkede dører

– Bank gjerne på dørene våre. Se selv hva som skjer, sa VM-sjefen, Hasan Al Thawadi, på talerstolen under FIFA-kongressen i vår.

Det har TV 2 gjort gjentatte ganger.

SNAKKER IKKE: TV 2s reporter prøver uten hell å få Hasan Al Thawadi i tale. Foto: Elias Engevik / TV 2

I ett år har vi forsøkt å få ham i tale om migrantarbeideres arbeidsforhold og rettigheter i landet, uten å lykkes.

I ørkenstaten er dørene lukket for presse som vil stille kritiske spørsmål. Og det er strenge begrensinger for hvor og hva vi har lov å filme i landet. Mange vi snakker er redde for å la seg intervjue og kritisere myndighetene. Gjentatte ganger har TV 2 blitt møtt med taushet fra lokale kilder.

LUKKEDE DØRER: I Qatar er det strenge begrensninger, og kritiske spørsmål blir ikke godt motatt. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Qatar er jo en politistat. Og det som slår meg når jeg er her er at alle er redde. Fremmedarbeiderne er redde, qatarerne er redde at alle er redde. Man kan ikke være seg selv, man må liksom spille en rolle, sier redaktøren for fotballmagasinet Josimar, Håvard Melnæs, til TV 2 under en av reisene han har hatt til Qatar.

Lovet bedre forhold

Etter år med massiv internasjonalt press i kjølvannet av at Qatar fikk tildelt VM, innførte landet arbeidsreformer. Landet lovet å innføre reformer som skulle styrke rettighetene til arbeiderne.

På papiret ble minstelønnen hevet, arbeidere skulle få lov til å skifte arbeid uten arbeidsgiver tillatelse, de skulle få bedre tilgang til rettshjelp, og fikk løfte om forsikringsordninger og mulighet for erstatning.

I etterkant har myndighetene fått sterk kritikk for at de ikke har fulgt opp sine egne lover.

Men da TV 2 omsider fikk intervjuavtale med myndighetene, la Mohammed Al-Obaidly, underminister for arbeidsdepartementet, skylder på arbeidsgiverne.

SKYLDER PÅ SELSKAPENE: Underministeren mener det er selskapene som gjør feil. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Vi påstår ikke at vi er i englenes by. Ja, det blir noen brudd. Feil blir gjort av selskapene, ikke av myndighetene. Helt klart fra selskapene! Vår rolle, som myndigheter, er å gripe inn og straffe disse selskapene, sa underministeren.

Sliter med å få endene til å møtes

Birendra er en av flere vi har møtt i Nepal som har blitt skadet og deretter fått sparken i Qatar. Ingen av dem har fått hverken rettshjelp eller forsikringsutbetalinger.

I dag er Birendra arbeidsufør og sliter med å få endene til å møtes.

KIOSK: Birendra har åpnet en liten kiosk i landsbyen sin. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

I et forsøk på å kunne forsørge familien har han tatt opp lån og åpnet en kiosk. Smilende og stolt tar han oss med så vi kan få se kiosken. Den ligger plassert midt mellom åkrene.

Men når du lever i et område der folk flest er fattige og arbeidsledigheten er skyhøy er det ikke lett å drive butikk.

– De fleste av kundene mine kjøper varene på kreditt, så jeg tjener ingen penger, forteller Birendra oss.