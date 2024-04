Midtøsten-ekspert:

ANGREP: Israelsk luftvern opererte over Ashkelon natt til søndag, for å avskjære iranske angrep. Foto: Amir Cohen / Reuters / NTB

Iran sier angrepet mot Israel er avsluttet, og advarer Israel mot å svare. Midtøsten-forsker mener et motangrep kan falle tilbake på Israel.

Lørdag kveld gikk Iran til luftangrep mot Israel, med over 300 droner og missiler. Mange av disse ble avskåret av Israel og USA før de traff land.

Iran kaller angrepet et «lovlig og rettferdig» svar på det dødelige israelske luftangrepet på Irans konsulat i Damaskus den 1. april i år.

Midtøsten-forsker Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo mener det iranske angrepet er en ventet markering, og at den nå betraktes som avsluttet fra iransk side.

– Det er egentlig som ventet, i den forstand at Iran har sagt at de ville reagere, og at det ble krysset en grense da deres diplomatiske tilstedeværelse i Syria ble angrepet, sier Tuastad til TV 2 søndag morgen.

– Kan ikke leke med ilden



Tuastad mener det nå er opp til Israel om situasjonen eskalerer videre, eller om det blir en deeskalering.

– Det er en terrorbalanse mellom blant annet Israel og Hizbollah, hvor man svarer når man blir angrepet, men Iran er noe annet. Man kan ikke leke med ilden med Iran, sier han.

Han tror ikke statsminister Netanyahus regjering vil tørre å gå til direkte motangrep, spesielt fordi de er avhengig av amerikansk støtte.

– Israel er ekstremt avhengig av amerikansk beskyttelse, og USA ønsker ikke å bli dratt inn i en konfrontasjon med Iran, sier Tuastad.

ETTER HENSIKTEN: Midtøsten-forsker Dag Henrik Tuastad tror meningen bak Irans angrep var å markere seg, heller enn å treffe mål. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Så hvis man har hauker i den israelske regjeringen som ønsker angrep mot Iran, må de ta stilling til at det er eksistensielt viktig for Israel å ha amerikansk beskyttelse, og hvis de går alene mot Iran er prisen å undergrave egen eksistens.

Venter massiv fordømmelse

Søndag kveld møtes FNs sikkerhetsråd til ekstraordinært møte om situasjonen i Midtøsten.

Flere land har allerede fordømt Irans angrep på Israel, deriblant Norge.

– Jeg tenker det vil bli en massiv fordømmelse av Irans angrep mot Israel, sier Tuastad.

Han mener imidlertid at det blir en balansegang i hvor hardt man skal gå ut mot Iran, all den tid Israel fører krig på Gazastripen.

– Responsen vil bli sett i lys av Gaza-krigen, så de kan ikke gå for langt i sin fordømmelse og motpolitikk, da man har en så prekær situasjon med overdreven maktbruk og brudd på folkerett på Gaza.

Ser betydelig endring

Tidligere utenriksminister og nåværende leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide, stiller seg bak fordømmelsen av Irans angrep.

– Det er en betydelig eskalering i en tid hvor regionen sårt trenger deeskalering, sier Søreide til TV 2.

Hun mener måten Iran angrep på skiller seg fra det man har sett tidligere.

– Det er unikt at Iran angriper direkte fra iransk territorium. De har ellers pleid å bruke sine proxyer, som Hizbollah og Houthiene, sier Søreide.

BETENT: Ine Eriksen Søreide kaller situasjonen i Midtøsten betent, og mener lite skal til for å skape en eksplosjon. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Proxyene er Irans samarbeidspartnere, og Søreide frykter disse i tiden som kommer.

– Selv om ikke Iran skulle ønske videre eskalering, kan det likevel komme som følge av at disse proxyene agerer mer eller mindre på egen hånd, sier Søreide.

– Avgjørende for hva som skjer videre

Søreide mener Israels handlinger de neste timene og dagene blir avgjørende for den videre utviklingen.

– Sånn som situasjonen er nå, er det vanskelig å se for seg at det ikke kommer noen form for reaksjon fra Israel. Spørsmålet er på hvilken måte og i hvilket omfang den reaksjonen kommer, sier hun.

Hun påpeker at et israelsk motangrep mot iransk territorium vil stride mot folkeretten, selv om de hadde rett til å forsvare seg mot nattens angrep.

– Men angrepet fra Iran er ulovlig og fordømmes sterkt, sier Søreide.