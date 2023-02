Midt i katastrofen kommer glimt av små mirakler

Det pågår et desperat redningsarbeid over det jordskjelvrammede området. Det har gått over ett døgn siden bygninger falt sammen som korthus.



Videoklipp, bilder og historier om heltemodig innsats når ut i hele verden - og innimellom ser man de gode resultatetene etter innsatsen.

Muhammet Ruzgar (5) blir løftet ut av ruinene i Hatay, Tyrkia. Foto: UMIT BEKTAS

– Se på pappa

Organisasjonen De hvite hjelmene i Syria har publisert video av øyeblikket da en liten jente graves fram fra byen Arfin like nord for Aleppo. Hun har vært inneklemt i steinmassene i nesten ett døgn.

– Pappa er her. Ikke vær redd, sier redningsmannen til jenta mens han graver henne løs med hendene.

– Se på pappa, se på pappa, sier redningsmannen videre.

Jenta heter Nour. Faren hennes står like ved. Nour kommer løs og bæres ut. Tilsynelatende uskadet.

Født i ruinene

Litt lenger sør, i Aleppo, ble et lite barn født i ruinene. Barnet overlevde, men moren døde.

En mobilvideo viser en redningsarbeider som kommer løpende ut av ruinhaugen med den nyfødte:

Reddet etter 22 timer

Fra Tyrkia kommer lignende historier. Åtte år gamle Arda Gül fra byen Kahramanmaras lå i ruinene i 22 timer før redningen kom.

Slektninger hadde hørt lyder fra den sammenraste bygningen og tilkalte hjelp.

Ifølge avisen Turkiyegazetesi ble han funnet i live mellom kroppene til sine døde foreldre og bestemor.

REDDET: Arda Gül (8) reddes ut i live etter 22 timer i ruinene. Foto: IHLAS NEWS AGENCY (IHA)

Dødstallene etter jordskjelvkatastrofen er nå over 5000 mennesker, og de forventes å stige. For hver time som går blir det mindre kjangs for å finne overlevende i ruinene.

Vanligvis vil slike søk avsluttes etter en uke, men det finnes tilfeller der mennesker - spesielt barn - har overlevd enda lenger enn dette hvis de har hatt tilgang på vann.