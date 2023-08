Michael (25) forsøkte å redde livet til faren – ble arrestert for drap

ARRESTERT: Michael Grimes (t.v.) ble arrestert for drapet på sin far, Jessie Grimes (t.h.). Observasjonen fra et vitne skulle imidlertid endre alt. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Politi og ambulanse rykker ut onsdag 20. august 1986 klokken 23.00 til en leilighet i Santa Ana i California, etter å ha mottatt en nødoppringning om et hjerteinfarkt.



Ytterdøra til leiligheten står på vidt gap når de ankommer, og frustrerte skrik høres fra andre etasje. De beveger seg forsiktig opp trappen. Synet som møter dem er en panisk, ung mann som gjør hjerte- og lungeredning på en blodig, eldre mann liggende på soveromsgulvet.

Den unge mannen er 25 år gamle Michael Grimes. Personen han forsøker å gjenopplive er hans 55 år gamle far, Jessie Grimes. Michael roper at faren har hatt et hjerteinfarkt. Ambulansepersonell overtar livredningen, men Jessie er allerede død.

ÅSTEDET: Utenfor Jessie Grimes' leilighet i Santa Ana hvor han bodde med sønnen Michael. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Det er imidlertid ikke et hjerteinfarkt som har drept ham. Jessie er skutt tre ganger i hodet og brystet.

Patronhylser fra to forskjellige skytevåpen – 32-kalibers og 22-kalibers – ligger på gulvet.

Rettsmedisineren anslår dødstidspunktet til 22.30. Det sammenfaller med forklaringene til flere av naboene, som sier at de hørte flere skarpe smell i halv elleve-tiden.

KRIGSVETERAN: Drapsofferet Jessie Grimes var i det amerikanske sjøforsvaret i 27 år, og kjempet blant annet i Koreakrigen på starten av 1950-tallet og Vietnamkrigen på 1960- og 70-tallet. Senere jobbet han som advokat. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Sønnen arresteres

Drapsofferet Jessie – som etter 27 år i Sjøforsvaret endret karrierekurs til å bli advokat – bodde med sønnen i leiligheten.

Politiet mistenker at Michael er ansvarlig for drapet på sin far, og eskorterer ham til politistasjonen for avhør.

Der forteller Michael at han tilbrakte kvelden med sin venn og nabo, Dennis. I løpet av kvelden stakk han innom faren – som sleit med hjerteproblemer og hadde tidligere hatt et hjerteinfarkt – for å sjekke at alt sto bra til. Michael gikk deretter tilbake til Dennis og var der til nærmere elleve på kvelden.

Da han kom hjem, fant han faren i en blodpøl på soveromsgulvet.

Michael forklarer videre at han ringte nødnummeret, og deretter løp ut på gata for å ta imot ambulansen. Mens han ventet, kom en god venn av Michael, David, tilfeldigvis gående forbi. Michael fikk David til å vente på ambulansen, mens han selv løp tilbake inn i huset og begynte med hjerte- og lungeredning – overbevist om at faren hadde hatt et hjerteinfarkt som gjorde at han falt og slo hodet til blods.



Politiet tror ikke på Michaels historie. Og det hjelper ikke at flere av naboene beskriver far og sønn-forholdet som ampert med mye krangling.

25-åringen Michael arresteres derfor for drapet på sin egen far.

FAR OG SØNN: Jessie Grimes med sønnen Michael sittende på fanget. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Finner avgjørende vitne

Politiet starter etterforskningen med å sjekke om historien til Michael faktisk er sann.

De intervjuer først Michaels alibi, Dennis, som bekrefter at han hang med Michael drapskvelden – men avslører samtidig at Michael forlot leiligheten tre ganger i løpet av kvelden, så han kan ikke redegjøre for alle hans aktiviteter.

Politiet oppsøker så David, vennen som Michael tilfeldigvis møtte på gata da han ventet på ambulanse. David bekrefter historien til Michael. David var i området etter å ha besøkt en venninne, Jennifer, som bodde i samme leilighetskompleks som Jessie og Michael.

Politiet oppsøker Jennifer for å sjekke om Davids historie er sann. Jennifer bekrefter, og kommer samtidig med informasjon som sender drapsetterforskningen i en helt ny retning.

Jennifer sier at hun tidligere på kvelden hadde banket på døren til Jessie og Michaels leilighet, for å høre om sistnevnte ville henge med henne og David. Men det var verken Jessie eller Michael som møtte henne i døra. En ung, blond kvinne åpnet. Jennifer så at Jessie satt i stua med to dresskledde menn stående på hver sin side. Jessie virket ubekvem, forteller hun politiet. Da Jessie ropte til henne fra stua og sa at sønnen var hos naboen Dennis, gikk Jennifer hjem igjen.

Jennifer kjente igjen kvinnen som åpnet døra. Det var ekskjæresten til Jessie, men vet ikke hva hun heter. Politiet finner et bilde av ekskjæresten i Jessies leilighet og viser det til Jennifer. Hun peker på kvinnen og sier at det var hun som åpnet døra.

EKSKJÆRESTEN: Valerie Kalman (19) var ekskjæresten til Jessie Grimes (55). Hun ble observert i leiligheten til Jessie på drapskvelden av naboen Jennifer. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Politiet viser det samme fotografiet til varetektsfengslede Michael. Han identifiserer kvinnen på bildet umiddelbart som 19 år gamle Valerie Kalman, som inntil nylig var i et forhold med den 36 år eldre Jessie.

Bryter sammen i avhør

Valerie hentes inn til avhør. Hun forteller selvsikkert at hun ikke var hos Jessie den kvelden, men tonen endrer seg når politiet konfronterer henne med vitneobservasjonen. Politiet pusher, og til slutt bryter hun sammen i tårer. Gråtkvalt forteller hun at hun var i huset med to menn: George Peterson og hennes nye kjæreste Timothy Stotlar.

NAVNGITT AV VALERIE: I politiavhør fortalte Valerie at det var George Peterson (t.v.) og hennes nye kjæreste Timothy Stotlar som skjøt og drepte ekskjæresten Jessie Grimes. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Valerie insisterer dog på at de var der for å rane Jessie, ikke for å skade eller drepe ham. Jessie hadde sluppet inn trioen for at Valerie kunne hente noen klær hun hadde lagt igjen. Jessie tok henne opp til soverommet i andre etasje for finne klærne, og Valerie hadde blitt sur på ham fordi flere klesplagg manglet.

Valerie forteller at hun gikk ut av soverommet i sinne. Da hun gikk ned trappa, gikk George og Timothy opp. Jessie forsøkte å sperre soveromsdøra for å hindre dem i å slippe inn, men George og Timothy skjøt gjennom døra og Jessie ble truffet i brystet og falt bakover.

George og Timothy avfyrte deretter ytterligere to skudd.

Etter skuddene falt, kom de løpende ned trappa og ba henne skyndte seg ut av leiligheten. Valerie sier at de ikke stjal noe, fordi de ble så redde.

Underveis i flukten ble de stanset av trafikkpoliti fordi de kjørte for fort. Politiet ransaket bilen og fant et 32-kalibers automatvåpen og 22-kalibers rifle. George ble arrestert for våpenbesittelse, råkjøring og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Timothy og Valerie fikk gå sin vei, siden trafikkpolitiet ikke ante hva som nettopp hadde skjedd i Jessies hus.

Valeries tilståelse fører til at hun arresteres, mens Jessies sønn Michael løslates fra varetektsfengsel og sjekkes ut av drapssaken.

LØSLATT: Michael (t.h.) ble løslatt fra varetektsfengsel for drapet på faren Jessie (t.h.) Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Lures til å tilstå

George er i varetekt, enkel å finne. I avhør forteller politiet at Valerie har tilstått, og – i ren løgn – at de har arrestert Timothy som også har lagt kortene på bordet, og at begge hadde pekt på George som mastermind.

Dette gjør George snakkesalig. Han forteller at det var Valeries idé og at motivet var å stjele penger. Han hevder at det ikke var et planlagt drap, men et ran som gikk fatalt galt.

Timothy er derimot ikke å finne. Seks uker etter drapet offentliggjør politiet et bilde av ham, og etter kort tid kommer et tips om at Timothy befinner seg i en leilighet i Anaheim.

Tim arresteres i Anaheim den 2. oktober 1986.

Dømt i retten

Under rettssakene i 1987 har påtalemyndigheten tilståelser og drapsvåpnene å slå i bordet med, og både George og Timothy finnes skyldig i overlagt drap. Begge dømmes til 25 år til livstid i fengsel.

Valerie, som samarbeidet med politiet, sier seg skyldig i forsettlig drap, og dømmes til 15 år til livstid.

Valerie ble løslatt i 1996. George slapp ut i 2018, etterfulgt av Timothy i 2019.

Nye episoder av true crime-serien «The Real Murders of Orange County» er tilgjengelig på TV 2 Play.