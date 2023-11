Mer enn én journalist drepes hver dag

PÅ GAZA: Mahmud Hams er bak kameralinsen tett på et rakettangrep i Khan Yunis sør på Gazastripen den 4. november. Han er en av få pressefolk som fortsatt befinner seg inne på Gaza. IDF sier de ikke kan garantere for sikkerheten. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

«Over 10 000 døde» skriver pressen verden over. Det har vi skrevet siden før helgen, og bombene fortsetter å falle over Gaza. Flere er drept, men mange journalister er også døde. Så hvem skal dokumentere det?

– Når journalistene forsvinner, får propagandaapparatene på begge sider mer spillerom. Ukontrollert informasjon flyter også fritt i sosiale medier, og skaper mer forvirring enn klarhet. Ingen av delene gir oss et godt grunnlag til å forstå hva som egentlig skjer, skriver journalistikkprofessor Peter Greste i tidsskriftet The Conversation.

Han er en av mange som slår alarm. Pressen har vanskeligere arbeidsforhold enn noen gang. Verst er det på Gaza-stripen, men også på Vestbredden og i Libanon er situasjonen vanskelig.

Slik er journalistikken rammet ICPJ (Komiteen for beskyttelse av journalister) melder om følgende per 9. november: 39 journalister og pressearbeidere er bekreftet drept: 34 palestinere, 4 israelere og 1 libaneser

8 journalister er meldt skadde

3 journalister er meldt savnet

13 journalister er pågrepet

De melder også om flere tilfeller av angrep, trusler, hackerangrep, sensur og drap på familiemedlemmer. Reportere uten grenser har registrert 41 drepte journalister. Kilde: CPJ.org

De drepte journalistene er ikke de eneste som blir satt ut av spill. Også skadde journalister og pågrepne journalister hindres i å dekke konflikten videre. Flere har også opplevd å miste familie i angrepene. Noen kommer tilbake på jobb. Andre orker ikke. Og hele redaksjonen rammes av at de mister kolleger under de farlige arbeidsforholdene.

FLUKT: Den 9. november forlater palestinske familier Gaza by. Men sykehusene som ikke kunne evakuere er i fare. Om det er journalister og fotografer som kan dokumentere det, er uvisst. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Helt siden krigen begynte har verden fulgt de stigende dødstallene og forferdelige bildene. Og helt siden krigen begynte har de som kan ta bildene og fortelle historiene falt fra – hver dag.

Drept på jobben og hjemme med familier

De første journalistene ble skutt og drept den 7. oktober. Noen av dem var i arbeid, mens andre befant seg i hjemmene sine.

Ifølge CPJ arbeidet minst 50 journalister på Gaza da krigen brøt ut. Nå skal minst 39 av dem være drept, ifølge komiteen.

Det er for mange døde til at hver enkelt kan få hele sin historie fortalt, men den internasjonale komiteen for beskyttelse av journalister etterforsker hver enkelt. Denne uken kommer nye navn til på listen. Historien om den siste dagen til Mohamed Abu Hassira ligner mange av de andre.

Han befant seg hjemme da luftangrepet traff huset til familien hans. Det ligger ved en havn vest for Gaza by.

Han jobbet for det palestinske nyhetsbyrået Wafa, som har mistet flere av sine journalister i krigen, for en London-basert nyhetsside og for fagforeningen for palestinske journalister.

Ifølge Wafa døde 42 medlemmer av familien hans i angrepet, som skjedde natt til mandag. Kroppen hans ble ikke funnet før på tirsdag.

Disse journalistene er meldt drept på Gaza Listen omfatter drepte journalister der CPJ kjenner til og undersøker forholdene. Etterforskninger av hvert enkelt tilfelle er ikke ferdig gransket. Opplysningene er meldt inn til komiteen og til Reportere uten grenser, som arbeider med kartleggingen. 7. oktober, Hamas-angrepet: Mohammad Al-Sahli (Wafa), fotojournalist, skutt og drept nær en palestinsk flyktningeleir sentralt på Gaza-stripen. Mohammad Jarghoun (Smart media) skutt og drept mens han rapporterte fra konflikten øst for Rafah sør på Gaza-stripen. Ibrahim Mohammad Lafi, fotograf, Ain Media, skutt og drept på en grenseovergang fra Gaza-stripen. 8. oktober Assaad Shamlakh, frilansjournalist, drept i et luftangrep sammen med ni familiemedlemmer i sitt hjem sør på Gaza-stripen. 10. oktober Hisham Alnwajha, (Khabar nyhetsbyrå), ble såret i luftangrep mot et mediehus i Gaza by. Huset rommet flere nyhetsvirksomheter. Han døde av skadene samme dag. Mohammed Sobh (Khabar nyhetsbyrå) fotograf, drept i samme angrep mot samme mediehus i Gaza by. Saeed al-Taweel (Al Khamsa) sjefsredaktør. Ble drept i luftangrep mot samme mediehus i Gaza by. 11. oktober Mohamed Fayez Abu Matar, frilans fotojournalist, drept under et luftangrep mot Rafah sør på Gazastripen. 12. oktober Ahmed Sehab (Al-Asra Radio/ Radio voice of prisoners), drept i luftangrep sammen med kone og tre barn i deres hjem i Jabalia nord på Gazastripen. 13. oktober Husam Mubarak (Al-Aqsa Radio) journalist. Drept i luftangrep nord på Gaza-stripen. Radiostasjonen skal være tilknyttet Hamas. Salam Mema, frelansjournalist. Mema var leder for kvinnenes journalistkomité i den palestinske fagforeningen for journalister. Hun ble funnet i ruinene av hjemmet hennes i Jabalia nord på Gaza, etter at det var truffet av luftangrep den 10. oktober. 14. oktober Yosuf Maher Dawas (WANN/Palestine Cronicle), kommentator, ble drept i luftangrep mot familiens hjem nord på Gazastripen i Beit Lahia. 16. oktober Abdulhadi Habib (Al-Manara nyhetsbyrå og HQ Nyhetsbyrå), drept i luftangrep med flere familiemedlemmer i deres hjem sør i Gaza by. 17. oktober Mohammad Balousha (Palestine Today), Drept i luftangrep mot Al-Saftawi-nabolaget nord i Gaza Issam Bahr (Al-Aqsa TV, journalist) Drept i luftangrep nord på Gaza. TV-kanalen skal være tilknyttet Hamas. 18. oktober Sameeh Al-Nady (Al-Aqsa TV, journalist og regissør). Drept i luftangrep nord på Gaza. TV-kanalen skal være tilknyttet Hamas. 19. oktober Khalil Abu Aathra (Al Aqsa, Videojournalist), ble drept sammen med sin bror i et israelsk luftangrep mot Rafah sør på Gaza. 20. oktober Mohammed Ali (Al-Shabab Radio, ungdomskanal), drept i luftangrep nord på Gaza-stripen. 22. oktober Roshdi Sarraj (Ain Media) Journalist og grunnlegger, drept i luftangrep på Gazastripen. 23. oktober Mohammad Imad Labad (Al Resalah News), drept i luftangrep mot Gaza by. 25. oktober Saed Al-Halabi (Al Aqsa TV), journalist, drept i luftangrep mot flyktningeleiren Habalia, TV-kanalen skal være tilknyttet Hamas. Ahmed Abu Mhadi (Al-Aqsa TV), journalist, drept i luftangrep mot Jabalia nord på Gaza-stripen. TV-kanalen skal være tilknyttet Hamas. 26. oktober Duaa Sharaf (Al Aqsa Radio) programvert. Hun ble drept sammen med barnet sitt i et luftangrep mot hjemmet deres i Yarmouk i Gaza. 27. oktober Yasser Abu Namous (Al Sahel / Wafa) drept i et luftangrep mot Khan Yunis sør på Gaza-stripen. 30. oktober Nazmi Al-Nadim (Palestine TV), drept sammen med familiemedlemmer øst i Gaza by. 31. oktober Imad Al-Wahidi (Palestine TV), medarbeider, drept i et luftangrep sammen med flere familiemedlemmer på Gaza-stripen. 1. november Majd Fadl Arandas (Al Jamajheer), drept i luftangrep mot Nuseirat-leiren i Gaza. Iyad Matar, (Al-Aqsa TV), drept i luftangrep sammen med sin mor på Gaza-stripen. TV-kanalen skal være tilknyttet Hamas. 2. november Muhammed Abu Hatab, (Palestine TV), drept i luftangrep sammen med 11 familiemedlemmer i Khan Yunis sør på Gaza-stripen. 5. november Mohamed Al Jaja (Press House Palestine/ Sawa news agency), drept sammen med kone og to døtre i et luftangrep mot Al Naser-nabolaget nord på Gaza. 7. november Yahya Abu Manih (Al-Aqsa radio) drept i et luftangrep. Øvrige detaljer ikke kjent. Kanalen skal være tilknyttet Hamas. Mohamed Abu Hassira (Wafa nyhetsbyrå), drept i et luftangrep mot familiens hjem nord på Gaza sammen med 42 familiemedlemmer. Kilde: CPJ. Listen hos komiteen oppdateres med ny informasjon og utvikling i undersøkelsene. https://cpj.org/2023/11/journalist-casualties-in-the-israel-gaza-conflict/

Da nyhetsbyrået la ut dødsbudskapet, benyttet de anledningen til å ønske en rask bedring til kollegaen Muhammad Hamouda, som ble skadet da hans hus ble bombet. De ønsket også god bedring til familien hans, hans kone som har mistet et øye og hans 22 år gamle sønn som fikk amputert et bein.

VIDEO: al-Jazeera-journalisten Wael Al Dahdouh mistet 12 familiemedlemmer i et luftangrep, deriblant kona, sønnen, datteren og et barnebarn.

De døde journalistene på Gaza skriver eller fotograferer ikke mer, og mange av de som blir såret kommer heller ikke tilbake til jobben. De får ikke formidlet videre.

Tap på israelsk side



Fire israelske journalister ble drept i terrorangrepet den 7. oktober.

DREPT: Den israelske videojounalisten Yaniv Zohar er en av de som ble drept på Israelsk side sammen med familien sin. Bildet er tatt i 2006 ved grensen til Gaza sammen med en AP-fotograf. Foto: Tsafrir Abayov / AP / NTB

En av dem, Yaniv Zohar (54), var fotograf for den israelske avisen Hayom. Hans kone og to døtre ble drept sammen med ham i hjemmet deres i Kibbutzen Nahal Oz, bare en kilometer fra grensen til Gaza. Mens militærbasen like ved ble angrepet av hamas-militsen kom 20 terrorister inn i private hjem. Noen beboere ble drept, mens andre ble kidnappet. Den 13 år gamle sønnen til Zohar hadde dratt ut på en tidlig løpetur, og overlevde marerittet. Men Zohar, som tidligere har jobbet for nyhetsbyrået AP, tar ikke flere bilder i konflikten.

Fire israelske journalister drept og en savnet Yaniv Zohar, (Israel Hayom/tidligere AP) drept i angrepet på Kibbutzen Nahal Oz sammen med sin kone og to døtre. Ayelet Arnin, (Israel Broadcasting Corporation Kan), drept under Hamas-agrepet mot Supernova musikkfestival. Shai Regev, (TMI entertainment, Maariv), drept under Hamas-angrepet mot Supernova musikkfestival. Roee Idan (Ynet), fotograf, ble først meldt savnet etter at hans kone og datter ble drept i Hamas-angrepet mot Kibbutzen Kfar Aza. Han ble funnet drept den 20. oktober. Ifølge CPJ var han på oppdrag dagen da angrepet skjedde. Oded Lifschitz (Al Hamishmar/Haaretz), ble meldt savnet fra Kibbutzen Nir Oz. Odeds kone er ett av to gisler som ble frigitt av Hamas den 24. oktober.

Også når pressearbeidere blir drept i sivil eller i når de ikke er ute på oppdrag, skal drapene etterforskes. Journalister over hele verden kan være mål for angrep på grunn av yrket de utøver.

Men det er palestinske journalister som opplever de farligste forholdene på jobb i tiden etter 7. oktober. Ikke bare i Gaza, men også på Vestbredden.

VESTBREDDEN: Hazem Bader har fotografert palestinske ungdommer som kaster stein mot israelske soldater under opptøyer i Hebron. Foto: Hazem Bader / AP / NTB

13 journalister pågrepet

På Vestbredden kommer både palestinske og internasjonale journalister tett på trefninger og farlige situasjoner. Selv under demonstrasjoner der IDF skyter med skarpt mot ungdommer, slik norske journalister har sett på tett hold, er det ikke meldt om tap av liv. Ifølge CPJ blir journalister på Vestbredden pågrepet av IDF.

Somaya Jawbra (30) er en frilansjournalist på Nablus nord på Vestbredden. Hun jobber for Quds Press og er medlem av overvåkingsteamet til Palestinsk informasjonssenter.

Den 5. november ble hun og ektemannen innkalt il den israelske politistasjonen i Ari'el-leiren. Mannen hennes ble løslatt, men Jawabra kom ikke tilbake.

Ifølge ektemannen fikk han en kort telefon fra henne, der hun fortalte at hun var pågrepet, før det ble lagt på.

Somaya er gravid i 7. måned, og familien er derfor svært bekymret for henne. Det er ikke kjent hva hun er siktet for. Innkallingen kom etter at israelske bosettere hadde kommet med kritikk av henne i en Telegram-gruppe. De anklaget henne for å ha tilknytning til Hamas, og for å kritisere Israel, melder ICJ. Saken hennes følges av komiteen sammen med 13 andre pågripelser.

FILE - A Palestinian child walks with a bicycle by the rubble of a building after it was hit by an Israeli airstrike, in Gaza City, Sunday, Oct. 8, 2023. A new U.N. report paints a stark picture of the devastating collapsing Palestinian economy after a month of war and Israel’s near total siege of Gaza. (AP Photo/Fatima Shbair, File) Foto: Fatima Shbair

IDF: Kan ikke garantere journalister sikkerhet

IDF har flere ganger uttalt at de ikke utfører målrettede angrep mot journalister. De har også uttalt til både Reuters og Ap at de ikke kan garantere for sikkerheten til journalister på Gaza.

– I en krig som allerede har tatt livet av mer enn 10 000 mennesker, er det ikke overraskende at noen av dem vil være journalister, sier Greste, professor i journalistikk ved Macqarie universitetet i The Conversation.

Målrettede angrep mot journalister og sivile er en krigsforbrytelse under internasjonal humanitær lov, og kan straffeforfølges av ICC. Selv om Greste ser utfordringer med å bevise at angrepene mot journalister er målrettet, mener han det er vanskeligere å forklare trakassering og pågripelser av journalistene på Vestbredden. Han peker også på rakettangrepet mot en tydelig merket pressegruppe i Libanon, der en videojournalist fra Nyhetsbyrået Reuters ble drept og seks andre ble såret den 13. oktober. Han henviser også til bevisene som bygger seg opp hos de Reportere uten grenser og CPJ som underbygger at journalister blir truet, slått, trakassert og utsettes for målrettede angrep av forskjellige slag.

Den internasjonale fagforeningen for journalister har bedt den israelskeregjeringen om å følge internasjonale regler.

FN har utarbeidet en egen plan for at journalisters sikkerhet i krig.

Reportere uten grenser har anklaget både Israel og Hamas for krigsforbrytelser. Drapene på åtte palestinske journalister på Gaza er meldt inn til den internasjonale straffedomstolen ICC.

Greste understreker viktigheten av dette, også fordi vi befinner oss i en verden full av desinformasjon. Og når journalistene blir borte, tar sosiale medier over.

VIDEO: Det er ikke første gang mediehus bombes på Gaza. Her kollapser blokken der mediebyrået Al Jazeera, AP og BBC holdt til på Gaza under et luftangrep den 16. september 2022. Angrepet var varslet, og journalistene var evakuert.



En ny kilde til informasjon

Millioner av mennesker fra hele verden følger med når kameraet på selfiestanga rister mens en ung, uavhengig journalist løper mot et ferskt rakettnedslag inne på Gazastripen. I neste oppdatering er vi litt nærmere, og vi ser røyken velte ut mens en kvinne skriker fra en balkong i et delvis sammenrast hus.



Mens noen av bildene blir verifisert og brakt videre av medier verden over, er andre mindre gode kilder til informasjon.

– Uverifiserte bilder sprer seg i sosiale medier. og jo mer journalistene faller fra, jo mer får propagandaapparat på begge sider arbeide uhindret. Uten gode journalister er vi tvunget til å stole på uttalelser fra partene uten at de kan undersøkes eller utfordres.

Mens blant annet faktisk.no og New York Times har lagt ned arbeid i å avsløre falske bilder og påstander på begge sider, har noen av Instagramkontoene til unge palestinere på Gaza fått mange følgere, og er bekreftet som ekte.

Arbeidet ser livsfarlig ut. Bildene er nære, direkte og utrolig vonde å se på.



De rå og nære videoer fra krigen på Instagram på innlegge over, er @motaz_azaiza og @hindkhoudary. De oppholder seg begge på Gaza-stripen, og er blant annet gjengitt hos The New York Times. Også Israelske medier har omtalt dem, og anklager dem for å drive med Hamas-propaganda.

Azaiza og Khoudary deler begge historier og bilder fra Gaza imens de utspiller seg. De viser ikke antall døde og de er ikke nøytrale i formidlingen. De har begge sett venner og familie dø, og det er byen de har vokst opp i som bombes rundt dem. Samtidig gir de seg heller ikke ut for å være nøytrale, og de viser det som skjer rundt seg. De viser mennesker begravet i ruiner, svøpt i likposer, barn som bæres ut av sammenraste bygninger.

En enkelt video kan bli sittende igjen for de mange som ser på. Som når Asaiza filmet en bombet bygning og kameraet fanger en mann som ligger på knærne og roper ned i ruinene.

– Kan du se lyset, roper han ned i en sort sjakt. En stemme der nede svarer at de ikke kan bevege seg. Over filmer fotografen mennesker som dytter på murvegger med hendene, graver etter overlevende med hakker og redskaper.

Selv om ingen journalister som ser byen bombes rundt seg kan sies å være upartiske i en slik konflikt, er dokumentasjonen fra de som er igjen inne på Gaza blitt en vesentlig del av dekningen av det som skjer.

Denne måten å formidle på har blitt en del av krigsdekningen på en måte den ikke kunne være før alle fikk sin egen publiseringsplattform. Så selv om de erfarne internasjonale reporterne ikke er til stede, møter verden bilder og opplevelser fra bakken.

Viktigere enn noen gang

Men selv om noen av de sterkeste bildene kommer fra de virkelige kildene der de er, er de ofte ikke merket med tid og sted. Man vet ikke hva som har skjedd eller hvor det er skjedd, og bildene spres i nye montasjer med nye lyder og nye kontekster.

– I den digitale verden der ting forvris, farges av desinformasjon og regelrette løgner spres verden rundt raskere enn et missil, er narrativet på nettet en del av slagmarken, sier Graste.

Han peker på at den som vinner propagandakrigen oppnår vesentlige fordeler: Støtte i opinionen, politisk, økonomisk og til og med militær støtte.

– Jo flere journalister som blir drept eller skremt bort fra arbeidet sitt, jo mer rom er det for propagandaen, sier han.

VIDEO: TV 2s reportere befinner seg utenfor Gaza og på Vestbredden, men kommer ikke inn i Gaza.