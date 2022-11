Mens han var bortreist, omkom 11 slektninger

– Livet mitt er plutselig helt forandret, sier Enjot, som i likhet med mange andre indonesere bare har ett navn.

Han forteller nyhetsbyrået AP at elleve av hans familiemedlemmer døde etter mandagens jordskjelv. Svigersøsteren og hennes to barn ble skadet, men er i live.

I ruiner

Episenteret for skjelvet var like sør for hjembyen hans, Cianjur. Da skjelvet kom, ble han oppringt av datteren. Enjot kastet seg på motorsykkelen.

Få minutter senere så han et nabolag i ruiner.

Tre av slektningene omkom da et etterskjelv forårsaket et jordskred som traff et hus hvor syv personer bodde. Fire ble reddet ut, men to av Enjots nevøer og en fetter døde.

I en nabolandsby omkom søsteren hans, en fetter og seks andre slektninger da husene deres kollapset.

– Jeg må leve med dette fra nå av, sier han.

REDNINGSAKSJONEN PÅGÅR: Et lik bæres bort gjennom ruinene av et kollapset hus i Cianjur i Indonesia tirsdag 22. november. Foto: Yulius Satria Wijaya / Antara Foto / Reuters / NTB

Frykter at dødstallet vil stige

265 personer er bekreftet omkommet. Flere hundre er skadd. Og fremdeles er mange savnet etter jordskjelvet, som ble målt til 5,6 på Richters skala.

Myndighetene uttalte tirsdag at man frykter at dødstallene vil stige ytterligere.

Enjot mistet også hjemmet sitt. Nå bor han i et telt i en provisorisk leir, sammen med flere tusen andre.

– Alt jeg har igjen, er klærne jeg har gått i siden i går, sier han.

– Situasjonen er verre enn den ser ut på TV. Vi sulter, vi er tørste og kalde og mangler ordentlige telt og klær, samt tilgang til rent vann.