Menneske-støy tvinger delfiner til å «rope»

SAMARBEIDER: Delfiner er avhengig av å kommunisere og samarbeide for å skaffe nok mat, og formere seg. Støyforurensning byr på flere utfordringer for dyrene i havet. Foto: Christophe Simon / AFP

Mange har nok irritert seg over bakgrunnsstøy når de prøver å holde en samtale på en restaurant eller bar.

Nå viser ny forskning at delfiner sliter med det samme.

Menneskeskapt støyforurensing gjør det så vanskelig for delfiner å leve og kommunisere, at dyrene gjør et spesielt grep.

LYDHØR: Delfinen Delta var et av dyrene som deltok i forskningen. Han løste oppgaver dårlig når det var bakgrunnsstøy. Foto: Dolphin Research Center, Florida, USA.

Avhengige av lyd

Delfiner er en av mange arter i havet som er avhengige av plystring og ekkolokalisering for å klare seg.

Lyd kan reise mange titalls, om ikke hundrevis av kilometer under vann. Dette utnytter blant andre delfiner for å kommunisere, samarbeide om jakt, og for å reprodusere, ifølge BBC.

Men bråk og støy fra skip, oljerigger og annen menneskelig aktivitet gjør det nærmest umulig.

Delfinene kompenserer for dette ved å «rope» til hverandre, ifølge forskerne.

VENNER: Delfinene Delta og Reese bruker ekkolokalisering for å samarbeide. Men støy i vannet gjør livet vanskelig for delfiner, viser ny forskning. Foto: Dolphin Research Center.

«Roping» hjalp ikke

Forskerne gjorde flere tester på to tamme delfiner. Delfinene fikk i oppgave å trykke på hver sin knapp innenfor en kort tidsramme.

Gjennom testene gjorde forskerne det slik at delfinene kun fikk kommunisere med lyd.

Oppgaven i testene kunne vært en smal oppgave for de to dyrene, men forskerne begynte å spille av høyere og høyere støy fra en høyttaler under vann.

Se delfinene i aksjon her:

Delfinene svarte med å «rope» høyere og lengre til hverandre for å overdøve støyet. Men det var ikke nok.

Delfinene var betydelig dårligere til å utføre oppgaven da det var mye støy. De høyeste lydnivåene tilsvarte støyen flere dyr kan oppleve fra shipping og undervannsdrilling, ifølge The Guardian.

Delfinene endret også kroppsspråk og atferd når de ble utsatt for bråket. De svømte tettere og oftere sammen for å opprettholde kontakten.

STØY: Delfinene Delta og Reese samarbeider godt til vanlig. Men da forskerne fylte bassenget med støy, endret de atferd. Foto: Dolphin Research Center

– Til tross for at de prøvde å kompensere, til tross for at de var kjempemotiverte og at de kjenner denne samarbeidsoppgaven så godt, hemmet støyet evnen deres til å koordinere, sier Pernille Sørensen, en av forskerne bak studien til avisen.

BRÅKER: Menneskelig aktivitet i havet skaper mye bakgrunnsstøy for dyrelivet. Dette er den norske plattformen Sleipner B. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Interessant

De siste tiårene har menneskelig aktivitet endret lydomfanget i havet drastisk.

Shipping, seismikk, vindturbiner og oljeplattformer skaper mye bråk i verdens hav. Dette henger sammen med strandinger, sykdom og endret adferd blant mange arter, skriver The Guardian.

Det norske Havforskningsinstituttet (HI) er en av mange forskningsmiljøer som undersøker hvordan støy påvirker dyrelivet i havet.

Geir Pedersen, forsker ved HI, mener den nye forskningen på delfiner er viktig.

– Det er veldig interessant. Det er første gang de har vist hvordan støy påvirker dyrene, så vidt meg bekjent, sier han.

FORSKER: Geir Pedersen ved Havforskningsinstituttet forsker på hvordan lyd og akustikk påvirker livet i havet. Foto: Christine Fagerbakke / HI

Pedersen understreker at lyd er livsviktig for alt liv i havet. Støyforurensning kan dermed være veldig alvorlig.

– Hvis vi bare fortsetter å pumpe ut støy og ikke tar hensyn til dyrene, kan det få negative konsekvenser for populasjonen, sier han.

Pedersen legger til at den nye delfin-forskningen bygger på et kontrollert forsøk, med trenere og tamme dyr.

Det gir nødvendigvis ikke et helt nøyaktig bilde av hvordan støyet er for ville delfiner.

– Neste steg er å finne ut hvordan dette utspiller seg i den virkelige situasjoner. Men det er en vanskeligere studie.