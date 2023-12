Mener Zelenskyj drar nytte av sin tidligere karriere

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, er på verdensturné i håp om å sikre videre støtte til forsvarskrigen mot Russland.

I likhet med Arnold Schwarzenegger og Ronald Reagan har også den ukrainske presidenten bakgrunn som skuespiller og komiker.

– Humor og ansvar går egentlig ikke så godt overens. En komiker sitter i baksetet og kommenterer kjøringen. Man kan ikke sitte bak rattet og tullekjøre, sier komiker og manusforfatter Markus Gaupås Johansen til TV 2.

Da russisk artilleri begynte bombingen av Ukrainas hovedstad Kyiv i februar 2022, fryktet vestlige ledere for livet til Volodymyr Zelenskyj. Blant annet ble han av USA tilbudt en vei ut.



«Krigen er her. Jeg trenger ammunisjon, ikke skyss», svarte Zelenskyj på tilbudet.

– Det sitatet ligger tett opptil noe som ligner på en satirisk punchline. Jeg husker det var første gang under krigen at jeg tenkte at han virkelig får bruk for bakgrunnen sin som satiriker, sier Gaupås Johansen.

I NORGE: Zelenskyj før talen under dagens pressekonferanse. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er jo en vits

Gaupås Johansen minnes også da Zelenskyj inviterte Russlands president Vladimir Putin til et møte omtrent en måned etter at krigen brøt ut.

«Sett deg ned med meg. Men ikke med 30 meters avstand, slik du ønsket Macron og Scholtz velkommen. Jeg er naboen din. Jeg biter ikke», sa Zelenskyj.

HILSER: Gaupås Johansen mener at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) aldri kunne sagt det samme som Zelenskyj til Putin. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er jo en vits der han gjør narr av at bordet til Putin er så langt. «Nytt på nytt» kunne tullet med det samme.

Gaupås Johansen mener at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) aldri kunne sagt det samme.

– Nei nei, det kunne ikke Støre sagt. Hos Støre tror jeg diplomati-skolen i mye større grad sitter i ryggmargen.

– Han er veldig sitatvennlig. Det er jo en heldig bieffekt av å være komiker. Som komiker så trener man på å komprimere store mengder informasjon ned til «snappy punchlines».

GJORDE NARR: Zelenskyj gjorde narr av bordet hvor Putin satt med Frankrikes president, Emmanuel Macron i februar 2022. Foto: NTB

Dette er viktig for politikere

Zelenskyj er utdannet jurist, men har aldri jobbet som dette. Etter endt utdanning valgte han å bli komiker, og han spilte i TV-serien Folkets tjener i perioden 2015 til 2019. TV-serien tok Ukraina med storm, og den gjorde Zelenskyj til superstjerne i hjemlandet.



Politisk kommentator Eirik Bergersen sier Støre har humor, selv om det ikke vises så mye på TV-skjermen.

– Støre er veldig morsom, og han bruker humor veldig aktivt internt for å holde humøret oppe. Et tilleggspoeng der er at vi som TV-seere ikke ser det. Idet kameraet skrus på, så skrus smilet hans av.

Bergersen legger til at Støre tilhører gamleskolen, som er at «Jeg har en jobb å gjøre og den er å forvalte velferdsstaten. Min person er ikke viktig oppe i dette».

ULIKE SKO: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, leder hvert sitt land med ulike sko. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Hvis du ser på Zelenskyj da, så er det fullstendig krise i Ukraina nå. Likevel så støtter folk ham. Det er jo ikke fordi han leverer resultater til dem på økonomi, og knapt nok når det gjelder krigen nå også. Men det er en kampvilje og det er på en måte en menneskelighet som folk tror på.



– Tror du Zelenskyj er flinkere enn Støre til å beholde smilet sitt når kameraet går på?

– Altså, han er jo gjennomgående en seriøs fyr, men hvis du ser talene hans, så legger han alltid vekt på menneskelige ting. Han er veldig opptatt av å treffe noe personlig og en menneskelig nerve hos folk. Det er viktig for politikere.

Peker på én egenskap

Kjell Terje Ringdal er førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania. Han sier kombinasjonen av et klart politisk budskap og en effektiv framføring har stor betydning for Zelenskyj.

Han mener den ukrainske presidenten til enhver tid bruker sin erfaring som skuespiller og komiker.

– Han har en bevissthet om seg selv og vet veldig godt betydningen av å se i kamera, variere stemmebruken, og for eksempel alltid gå i grønt.

PR-TRENT: Zelenskyj før hans tale på Stortinget tidligere i dag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Denne bevisstheten bruker han aktivt for å nå ut med sitt budskap, ifølge Ringdal. Han viser til en video som presidenten la ut like etter den russiske invasjonen.

– Videoen er fryktelig effektiv. Den viser en mann som former et budskap og vet hvor han står. Det er utenfor et av de berømte byggene i Kyiv, han varierer stemmen og ser inn i kamera.

Se videoen her:

– Han forstår betydningen av formidling. Det gjør han egentlig hele tiden, sier Ringdal.

For å nå frem med et budskap må man ha kunnskap, karakter og kommunikasjonsevner, forklarer Ringdal. Når Zelenskyj møter norske politikere er det særlig én av disse egenskapene Ringdal trekker frem.

RETORIKKEKSPERT: Førelektor i retorikk Kjell Terje Ringdal ved Høyskolen Kristiania mener Zelenskyj hele tid bruker sin erfaring som komiker i jobben som president. Foto: Heiko Junge / NTB

– I dette tilfelle er dette med karakter av stor betydning. At du blir oppfattet som et karakterfylt og godt menneske. Han spiller på hjemmebane, for de heier på ham i utgangspunktet. Legger du på den siste k-en, har du evnen til å formidle budskapet på en god måte.