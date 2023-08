Mener Wagner i Afrika er en del av Putins prosjekt

Kledd i kamuflasjeklær og med en rifle i hendene, snakker Wagner-sjefen inn i kameraet. I ørkenlandskapet bak ham kan man se væpnede menn og en pickup.

– Wagner gjør Russland enda større på alle kontinenter, og Afrika mer fritt, sier Jevgenij Prigozjin i videoen som han publiserte på Telegram-kanalen sin mandag.

Dette er hans første videotale på Telegram, etter at han ledet det oppsiktsvekkende opprøret mot Moskva i slutten av juni.

– Han bør vel på sett og vis være glad for at han er i frihet og lever, sier Aage Borchgrevink, seniorrådgiver i Den Norske Helsingforskomité og forfatter av boken «Krigsherren i Kreml».

Han peker på at en del av militærtoppene som ikke konfronterte Prigozjin i juni, ikke er i samme situasjon.

Vladimir Putin lot Prigozjin gå fri etter opprøret, og Wagner-lederen dro da til Belarus.

MOT MOSKVA: Bilde av Prigozin tatt den 24. juni, da han ledet et væpnet opprør mot den russiske militærledelsen. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters

Men nå er han tilsynelatende et sted i Afrika.

– Wagner har en lang historie i Afrika, så det er mer naturlig for ham å dra dit enn til Belarus, sier Borchgrevink.



Wagner-gruppen, som ble dannet i 2014, har operert i 19 afrikanske land, ifølge den amerikanske forskningsorganisasjonen RAND.

Leiesoldatene er anklaget for å ha begått en rekke krigsforbrytelser i flere av landene.

Blant annet beskyldes de for å stå bak en massakre på minst 400 sivile i Mali våren 2022.

MASSEGRAV: Den franske hæren sier de har video av russiske leiesoldater som begraver døde nær en militærbase nord i Mali. Foto: AP / NTB

I den ferske Telegram-videoen sier Prigozjin at Wagner nå rekrutterer sterke menn for å løse oppgavene de blir satt til.

Han hevder de skal gjøre livet til et mareritt for grupper som al-Qaida og IS.

– Fred og lykke til det afrikanske folk, sier Prigozjin.

Men Borchgrevink mener Wagners tilstedeværelse i Afrika tvert imot inngår i et større russisk prosjekt som undergraver rettigheter og frihet verden over.

– Krigen til Putin har mange fronter, og den viktigste er i Ukraina. Men dette er en kamp om verdensopinionen, sier Borchgrevink.

Putin har som prosjekt å bygge det han kaller «den multipolare verdenen». Borchgrevink mener det nå utspilles en slags kald krig 2.0, og at Prigozjin har en rolle i den.

– Sahel-beltet i Afrika er på mange måter et interessant område for Russland. Det har blant annet vært flere militærkupp her, og vi ser at de nye generalene lener seg på Russland, sier Borchgrevink.

SAHEL: Området markert med oransje viser sahel-beltet, som omfatter landene Senegal, Mauritiana, Mali, Brukina Faso, Algerie, Niger, Tsjad, Sudan, Sør-Sudan, Eritrea, Etiopia, Nigeria, Kamerun og Den sentralafrikanske republikk. Foto: Wikipedia

Senest i slutten juli var det statskupp i Niger.

Før president Mohamed Bazoum ble avsatt av sin egen vaktstyrke, ble landet regnet som en av USAs mest stabile samarbeidspartnere i regionen.

Etter kuppet gikk innbyggere som støttet det ut i gatene og ropte slagord til støtte for Russland og Wagner.

WAGNER: Tilhengere av militærjuntaen som sto bak kuppet i Niger holder opp plakater med Wagner-logo i hovedstaden Niamey. Foto: Issifou Djibo/EPA

– Hele den sentrale Sahel-regionen kan falle under russisk innflytelse ved hjelp av Wagnergruppen, advarer den avsatte presidenten i en kronikk i Washington Post.



For Prigozjin selv, er det å reise til Afrika en billig måte å få oppmerksomhet på, mener Borchgrevink.

Samtidig sier han at det bidrar til å oppklare hva opprøret i juni var: i mindre grad et reelt kuppforsøk, men mer et voldsom måte å tale sin egen sak på og styrke egen posisjon.

Og han mener Prigozjin ser ut til å ha lykkes med det.

– I flere år har han og Wagner blitt promotert av russiske myndigheter og fått mye oppmerksomhet. Med dette er Prigozjin tilbake i propagandarollen han har hatt de siste årene.