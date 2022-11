Mener ungdommer drepte læreren på grunn av dårlige karakterer

SIKTET: Jeremy Everett Goodale og Willard Noble Chaiden Miller er siktet for drapet på sin tidligere spansklærer Foto: Zach Boyden-Holmes/The Des Moines Register via AP

November 2021 ble den 66 år gamle spansklæreren Nohama Graber meldt savnet.

Graber jobbet som lærer ved Fairield High School i Iowa i USA. Byen Fairfield har rundt 9400 innbyggere.

Samme dag som hun ble meldt savnet, ble hun funnet død i en park hun pleide å gå turer i, ifølge NBC News.

Få dager etter Graber ble funnet død, ble to 16 år gamle gutter Willard Noble Chaiden og Jeremy Everett Goodale siktet for drapet på læreren, ifølge AP.

Begge blir ansett som voksne i domstolen og risikerer nå livstid i fengsel.

Prøvde å skjule liket

Ifølge AP har det underveis i etterforskningen kommet frem at Graber døde av skader hun fikk påført på hodet av et baseball balltre.

Kroppen til avdøde Graber skal ha blitt forsøkt skult under en presenning, en trillebår og bjelker brukt i jernbaneskinner.

Politiet skal ha mottatt et tips om at Goodale tidligere på dagen la ut informasjon om at han ville drepe læreren sin på sosiale medier.

HØRING: Willard Noble Chaiden Miller var i 2021 på en høring angående drapet på spansklæreren Foto: Zach Boyden-Holmes / AP

Det har tidligere ikke vært offentlig kjent om hva motivet for drapet kan ha vært.

Det har derimot nylig blitt offentligjort et nytt dokument fra retten, som peker på én spesiell faktor som kan ha vært motivet for drapet.

Fikk dårlig karakter

Tirsdag ble nye rettspapirer offentligjort i en høring. Her kommer det blant annet frem Miller har uttrykt at han ikke var fornøyd med hvordan Graber underviste i spansktimene sine.

Som følge av dette fikk de begge dårlige karakterer i spansk, noe som igjen førte til at de fikk et lavere karaktersnitt.

IOWA: Jeremy Everett Goodale under en høring i fjor hvor det ble diskutert om de to siktede skulle løslates fra varetekt Foto: Zach Boyden-Holmes / AP

– De dårlige karakterene er trolig motivet bak mordet på Graber, står det i rettsdokumentene som Jefferson County-advokaten Chauncey Molding og den assisterende riksadvokaten Scott Brown har skrevet.

Miller har nektet for enhver involvering i Grabers forsvinning, men i senere tid innrømmet at han visste om hva som skulle foregå. Han hevder at han ikke deltok i handlingen. Han skal ha fortalt politiet at det var noen maskerte barn som kjørte forbi som har drept den tidligere læreren.

I tillegg til motivet blir det og offentliggjort flere bevis som knytter Goodale til drapene. I et bilde fra Snapchat som ble sendt til et vitne, skal Goodale snakke om hva han og en ikke navngitt person handlet sammen for å drepe Graber.

Miller sin rettsak er satt til 20. mars og Goodale sin er satt til 5. desember.