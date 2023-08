Mener salget av duft speiler økonomien

DYR DUFT: Salget av parfymer skyter i været til tross for trangere tider. Foto: ED WRAY

Hvordan vi mennesker betaler oss til skjønnhet og mer velvære kan speile hvordan det går med økonomien, mener dataanalytiker Dallin Hatch.

I perioder med mer økonomisk usikkerhet, er det klart at folk flest passer bedre på pengene sine, kutter ned på hvor ofte man kjøper et bestemt produkt, eller at en rett og slett bytter til billigere alternativer.

– Når du ser på økonomien, er forbrukertilliten litt rystet akkurat nå, og forbrukere blir strengere på å dra opp kortet, sier analytikeren overfor CNN.



Historien er dog en litt annen når det kommer til parfymer, skriver mediehuset. For til tross for tøffere økonomiske tider, har det den siste tiden vært en økning i salget av parfymer i USA.

Leppestifteffekten

Ifølge mediehuset, har salget av enkelte parfymetyper skutt i været med en økning på 207 prosent hittil i 2023 sammenlignet med året før.

Selv under økonomiske nedgangstider, slutter vi altså ikke å godte oss med det som får oss til å føle oss bedre.

Hatch kaller fenomenet for «leppestift-effekten»; forbrukere fortsetter å betale for småkosmetikk og andre småting som får oss til å føle oss bedre, til tross for tøffere økonomiske tider.

Tidligere var det leppestiften vi godtet oss med når lommeboken var stram. Nå er det duften som herjer.

Mini er trendy

Til tross for at vi godter oss med det som får oss til å føle oss bra, ser det likevel ut til at vi har økonomien i bakhodet når vi først skal kjøpe oss en parfyme.

Ifølge CNN har salget av mindre parfymeflasker skutt i været det siste året. I USA står miniflaskene for 38 prosent av det totale antallet parfymer solgt i 2023.

– Parfymer på under 30 milliliter selges tre ganger mer enn de større flaskene, sier duftanalytiker Jacquelyn Wenskus fra Circana, et markedsundersøkelsesfirma.

Ifølge CNN, er salget av sminke og annen kosmetikk også på vei oppover.

– Skjønnhetsindustrien treffer de riktige nervene og møtet forbrukernes emosjonelle behov gjennom nye og eksisterende produkter, noe som er spesielt velkommen i en tid hvor forbrukskraften fortsetter å være under press, sier Larissa Jensen, rådgiver innen skjønnhetsindustri i Circana, til CNN.