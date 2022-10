Mener særlig én ting kan få Putin til å innse nederlag

Vestlig våpenstøtte betyr «alt» for at Ukraina kan fortsette offensiven. Nå mener eksperter at også Norge bør komme på banen.

Mandag morgen rammet et massivt, koordinert russisk angrep 20 ukrainske byer.

De dramatiske angrepene, hvor minst 19 ble drept og nesten 100 skadd, viser det store behovet Ukraina har for en økt vestlig våpenstøtte, mener eksperter.

– Russland vil fortsette å angripe med missiler og raketter over hele Ukraina, så kapable luftvern for å sikre storbyer og kritiske samfunnsfunksjoner er derfor essensielt i tiden fremover, sier Tom Røseth, som er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole.

KYIV: En helsearbeider løper forbi en brennende bil i sentrum av Kyiv, som for første gang siden juni ble rammet av angrep. Foto: Roman Hrytsyna / AP

Mener handlingsrommet er nå

Ifølge den ukrainske generalstaben avfyrte Russland over 84 kryssermissil og 24 droneangrep mandag. Det ukrainske luftforsvaret skjøt ned cirka halvparten, rapporterer Institute Study of War (ISW).

– En så høy nedskytningsprosent er svært godt gjort. Det viser viktigheten av moderne luftvernsystemer for å beskytte byene sine mot russiske angrep, sier oberstløytnant Palle Ydtebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Mandagens angrep ble fordømt av Vesten, og i etterkant har flere land valgt å øke våpenstøtten.

Tyskland lover å sende luftvernsystemer av typen Iris-T SLM, som er designet for å beskytte en middelstor by fra luftangrep.

USA lover også å sende avanserte luftvernsystemer.

Sistnevnte har fra før sendt store forsendelser med våpen til Ukraina, blant annet rakettsystemet HIMARS, som flere eksperter har ment kan være med på å forandre krigen.

STØTTE: Soldater laster av rakettartillerisystemet High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) fra et amerikansk fly under en militærøvelse i Riga i Latvia i slutten av september. Foto: Roman Koksarov /

Røseth mener mer vestlig våpenstøtte er avgjørende for forsvaret av Ukraina, og for å hindre at Russland okkuperer mer territorium.

– Selv om Ukraina i dag har initiativ på store deler av frontlinjen, er videre ukrainsk suksess avhengig av fortsatt vestlig våpenstøtte. Det er nå og frem til våren handlingsrommet kan utnyttes, før Russland får en mulig effekt av mobiliseringen.

I SOLIDARITET: Ekspert Tom Røseth mener våpenstøtten også er en viktig solidariske støtte som kan gis ukrainerne, som hjelper å holde moralen oppe. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ståle Ulriksen, som er forsker ved FHS Sjøkrigsskolen og NUPI, lander på samme konklusjon.

– Ytterligere våpenstøtte er avgjørende for at Ukraina klarer å holde presset. Før eller siden kommer det russiske forsterkninger, og da trenger Ukraina noe for å stå imot, sier han.

Kan stoppe Russland

Ukraina er i skrivende stund nærmest tom for viktige våpensystemer, som egne Sovjet-produserte våpenplattformer.

– Vestlig levert langtrekkende artilleri har eksempelvis bevist sin effekt på slagmarken. Uten våpenstøtte vil Ukraina sakte, men sikkert miste nødvendig slagkraft, sier Røseth.

FRONTEN: Ukrainske soldater ved frontlinjen i regionen Kharkiv 5. oktober. Foto: Andrii Marienko / AP

Ukraina er underlegne Russland i eksempelvis artilleri. Samtidig mener Røseth at mer smarte og presise våpen gjør en viktig forskjell.

Faktisk tror han det kan være avgjørende for krigens utfall.

– Med fortsatt våpenstøtte og høy ukrainsk motivasjon vil Ukraina kunne stå imot og gi Russland nederlag på slagmarken. Det kan føre til at Moskva forstår at de ikke kan vinne krigen, sier Røseth.

I tillegg til langtrekkende artilleri, peker Ulriksen på behovet for vestlig langtrekkende luftvern, bombefly og stridsvogner.

– Sistnevnte står jo klare i Tyskland.

EFFEKT: Ifølge Ståle Ulriksen er vestlig våpenstøtte og vestlig etterretning som kan gi det største utslaget i krigen nå. Foto: Frode Hoff / TV 2

Oppfordrer til norsk bidrag

– Norges bidrag til Ukraina har vært bra, etter en initiell sen start, mener Røseth.

I 1959 fattet Stortinget et vedtak om at Norge ikke skal eksportere våpen til land i krig,

I slutten av februar brøt likevel regjeringen med tradisjonen og fulgte etter en rekke europeiske land ved å sende militært utstyr, og senere også våpen.

VIKTIG UTSTYR: I slutten av februar sendte Forsvaret store mengder militært utstyr til Ukraina. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– En fortsatt våpenstøtte, trening og økonomiske bidrag fra Norge er viktig og bør fortsette, mener Røseth.

Han viser til at behovet er stort for kapable luftvernsystemer med lengre rekkevidde, slik som det norskutviklede NASAMS.

– Om mulig bør slike systemer gis eller, om Norge ikke kan avse egne systemer, ordnes videregitt av andre aktører, mener Røseth.

Ståle Ulriksen mener at Norge og andre land som ikke har luftvern å avse, bør vurdere muligheten for å produsere.

– Jeg synes alle land bør støtte så mye de kan. En del luftvern er det ikke all verden av i Vesten, men det er noe å avgi. I tillegg er det en mulighet å produsere opp, sier han.

NORSKE: De 22 norske artillerivognene av typen M109 ble sendt til Ukraina i månedsskiftet mai-juni. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Forsvarsministeren: – En løpende vurdering

– Norge vil fortsette å gi våpenstøtte til Ukraina, og regjeringen har nylig foreslått å bevilge 4 milliarder kroner for kjøp av militært utstyr og trening av ukrainske soldater, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til TV 2.

Han svarer imidlertid ikke på om den norske regjeringen har besluttet å sende nye våpenpakker, som en reaksjon på mandagens angrep.

– Norge gjør en løpende vurdering av hva slags støtte vi kan gi Ukraina. Norge støtter allerede med kjøretøy og trening av personell til den amerikanske donasjonen av NAMSAS.

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen blant annet å styrke ammunisjonsbeholdningen.

– I vurderingen av donasjoner til Ukraina, har hensynet til egen beredskap blitt ivaretatt. Fremover vil derfor våpenstøtte til Ukraina i større grad skje gjennom innkjøp fra industrien enn gjennom å hente fra egne lagre.

VÅPENSTØTTE: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram bekrefter at våpenstøtte til Ukraina i større grad vil skje gjennom innkjøp. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Forsvarsministeren viser til at Russland har gått til en folkerettslig krig mot Ukraina.

– Det er avgjørende for freden og stabiliteten i Europa at Russland ikke når sine krigsmål, sier Gram.