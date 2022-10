Mener Russland har begynt å forberede samfunnet for mulig bruk av atomvåpen

I et rykende ferskt intervju med BBC, er Volodymyr Zelenskyj klar på hva han frykter kan skje dersom verden ikke tyr til handling.

MENER DE FORBEREDES: President Volodymyr Zelenskyj mener Russland har begynt å forberede samfunnet på en mulig atomkrig. Bildet er hentet fra et sikkerhetsmøte i Kiev den 30. september 2022. Foto: AFP

Natt til lørdag norsk tid renner det atter en gang inn meldinger om eksplosjoner i Ukraina. Denne gangen i Kharkiv øst i landet, melder AP.

Eksplosjonene skal ha blitt utløst av et rakettangrep, og en medisinsk institusjon samt en bygning uten beboere skal ha blitt rammet, opplyser Kharkivs ordfører Ihor Terekhov via Telegram.

I et ferskt intervju med BBC fredag, mener president Volodymyr Zelenskyj at verden må begynne å handle.

Hevder forberedelser

I intervjuet hevder den ukrainske presidenten at Russland har begynt å forberede samfunnet på mulig bruk av atomvåpen.

– De begynner å forberede samfunnet sitt. Det er veldig farlig, sier han til mediehuset.

Presidenten mener at bare det å snakke om temaet kan være farlig, men understreker derimot at han tror Russland verken er klar eller villig til å ta i bruk våpenet per nå.

– De er ikke klar for å gjøre det. Men de kommuniserer. De vet ikke om de vil bruke det eller ikke. Det er farlig bare å snakke om det.

Misforstått

Zelenskyj nekter også for at han skal ha uttrykt at han ønsker å angripe Russland. Presidenten mener han har blitt misforstått og feilsitert på grunn av en dårlig oversettelse.

Han mener at Russland har fortsatt å feilsitere ham i alle retninger, og at uttalelsen han sikter til har blitt dratt ut av kontekst.

Intervjuet med BBC skjedde timer etter at president Joe Biden sa at den russiske trusselen for å bruke atomvåpen aldri hadde brakt verden nærmere «Armageddon» enn noen gang siden Cubakrisen.

TV 2 i Zaporizjzja: – Disse splintene tar livet av mennesker

Og handling må skje, oppfordrer Zelenskyj. Han mener dog den beste løsningen på å få bukt med krigen er å gjeninnføre forebyggende tiltak, som sanksjoner, og ikke angrep.

Frykter eskalering

Fredag 30. september ble det klart at Vladimir Putin annekterte områdene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja i Ukraina.

Annekteringen har blitt møtt med voldsom kritikk og fordømmelse fra flere vestlige ledere. Annekteringen skaper også frykt for at den syv måneder lange krigen skal eskalere ytterligere, skriver BBC.

Samtidig som områdene er annektert av Russland, fortsetter Ukraina å ta tilbake flere byer i området. Nylig tok Ukraina tilbake kontroll over byen Lyman i Donetsk fylke.