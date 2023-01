Mener Putins «krigshelter» er skuespillere

SKUESPILLER?: Denne kvinnen er blant dem som av flere anklages for å være en skuespiller som Russlands president, Vladimir Putin, bruker for propaganda. I forbindelse med sin nyttårstale ga Putin henne en pris for å ha tjenestegjort i Ukraina. Foto: Kremlin/Reuters

I Vladimir Putins nyttårstale påstår han selv å stå ved siden av «krigshelter», men de samme personene anklages for å være skuespillere som også tidligere har medvirket i hans propaganda.

Det faktum at Russlands president, Vladmir Putin, er svært opptatt av hvordan han fremstår, er intet nytt.

Gjentatte ganger har han tatt med seg fotograf på eksotiske ferier, hvor han velvillig og iscenesatt har posert med ville dyr som isbjørn og tigre. For ikke å snakke om hans poseringer i bar overkropp på hesteryggen.

HESTERYGGEN: Putin ble beryktet for å posere i bar overkropp på hesteryggen. Her fra Siberia i 2009. Foto: RIA Novosti/Alexei Druzhinin

Som 70-åring er muligens hans dager på hesteryggen talte, men å opprettholde inntrykket av å være en sterk og mandig leder er vel så viktig. Nettopp det er Putin villig til å gå mer enn langt for å opprettholde, mener hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth:

– Alt som svekker bildet av Putin som en sterk leder, kan undergrave hans regime, påpeker Røseth.

Nå anklages Russlands president for ikke bare å iscenesette bilder, men å bruke skuespillere til å utgi seg for å være alt fra vanlige russere til soldater som har tjenestegjort i Ukraina.

KRITISK: Kritiker Igor Sushko skriver på sin Twitter: "I tilfellet du lurte på hvordan Putin kan risikere å møte vanlige russiske mennesker. Han gjør aldri det." Foto: Skjermdump Twitter

Flere har nemlig bitt seg merke i hvordan det tilsynelatende er flere personer som i løpet av årene går igjen i Putin sine påståtte møter med det russiske folk.

– Det er absolutt mulig at det er gjentagende folk som opptrer tett på Vladimir Putin og som utgir seg for å være «vanlige personer», men som egentlig er folk fra hans sikkerhetsgarde, mener Røseth.

KRIGSHELTER? Russlands president, Vladimir Putin, holdt sin nyttårstale foran det han mener er krigshelter som har tjenestegjort i Ukraina. Flere anklager dog dem for å virke litt for kjent fra tidligere propaganda... Foto: Kremlin/Reuters

FISKERE? Flere mener damen som ble gitt en utmerkelse på nyttårsaften som soldat, også er her som fisker ved en tidligere anledning. Det sammen med tre andre aktører som går igjen i Putins propagandabilder. Foto: Kremlin

KIRKEGJENGER? I 2015 ble dette bildet fra en påskegudstjeneste publisert av Kremlin. Flere peker nå på hvor skremmende like de fire aktørene er fra tidligere propagandabilder. Foto: Kremlin

Paranoid og redd for Covid

– Hvorfor gjør muligens Putin dette, fremfor å møte reelle folk?

– Det er to årsaker til: Putin er veldig redd for Covid-19 og sin egen helse, og han er redd for egen sikkerhet, sier Tom Røseth og redegjør:

– For å være i næheten av Putin, må man først være i isolasjon i en viss periode for å sykdomssikres. Det er også fordi han er så redd for Covid-19 at han holder stor avstand når han opptrer offentlig.

EKSPERT: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, og følger krigen i Ukraina nøye. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Denne redselen forsøker russiske styresmakter å underspille og undergrave, poengterer Røseth.

– Putin har vist sykdomstegn som ikke er, og kommer aldri til å bli, bekreftet. Hans helse er en statshemmelighet. Redsel og tiltak som avstand forsøkes å bli vridd til en demonstrasjon av makt og autoritet.

IKONISK: Dette bildet gikk verden rundt, da Frankrikes president, Emmanuel Macron (høyre), møtte Putin 7.februar i Moskva, i et forsøk på motvirke Russlands da kommende invasjon av Ukraina. Putin holdt oppsiktsvekkende stor avstand. Foto: Sputnik/AFP

Det sikkerhetsmessige aspektet er også betydelig, forklarer hovedlæreren i etterretning.

– Hvis man er en autoritær leder, som Vladimir Putin er, opptrer man ikke plutselig sammen med folk. Selv ved eget statsapparat og det militære, vil man sikre seg best mulig. Det står i sterk kontrast til eksempelvis Ukrainas Volodymyr Zelenskyj.

– Er Putin så paranoid at han ikke en gang stoler på sitt eget militær?

– Det er vanskelig for meg med sikkerhet å mene, men det er klart at Putin vil sikre seg om at ingen får en plutselig innskytelse om å skade ham, meddeler Røseth.

– Latterlig forsøk på å kopiere Zelenskyj

Det å sammenligne Putin med Ukrainas president, Zelenskyj, er det flere som gjør. Leder for Center for Civil liberties, som var en av mottakerne av Nobels fredspris i 2022, mener Putin gjorde et latterlig dårlig forsøk på å kopiere Zelenskyj. På sin Twitter-profil skriver Oleksandra Matviichuk:

«Putin ville kopiere Zelenskyj, som kom til de ukrainske forsvarerne i Bakhmut. Men etter ti måneder med krig, er det til og med mangel på utvalg av skuespillere i Russland.»

Matviichuk vedlegger bilder som viser hvordan særlig en kvinne går igjen på bildene av Putin - både i regi av tilsynelatende å være fisker, kirkegjenger og nå soldat.

FREDSPRISVINNER: Leder for Center for Civil Liberties, som fikk Nobels fredspris, Oleksandra Matviichuk er blant dem som anklager Putin for å bruke skuespiellere. Foto: Sjermdump Twitter

JOURNALIST: Den belarusiske journalisten Tadeusz Giczan, bemerker også hvordan kvinnen ser ut til å gå igjen i Putins propagandabilder. "En soldat, en seiler og en hengiven kristen. Herrens veier er uransakelige." Foto: Skjermdump Twitter

Forsvarets høgskole sin Tom Røseth gir fredsprisvinneren fullt medhold:

– Putin ser hvordan besøket i Bakhmut styrker Zelenskyj og prøver å gjøre dett samme, men mislykkes. Det blir mer stakkato, samt at han tilsynelatende da heller driver en resirkulering av folk som er helsemessig og sikkerhetsmessig skikket til å møte ham enn faktisk å møte dem som har tjenestegjort i Ukraina.