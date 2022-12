Mener Putins forgjenger avslører Russlands virkelige plan

FORGJENGER: Dmitrij Medvedev var president i Russland fra 2008 til 2012. Siden har han hatt en rekke roller i Putins regjering, blant annet som statsminister. Foto: Sputnik via Reuters

Første juledag gikk Russlands president Vladimir Putin nok en gang hardt ut mot Vesten og Ukraina. Putin hevdet at Russland var klare til å forhandle, men at verken vestlige eller ukrainske myndigheter var interessert i å lytte.

– Det er opp til dem. Det er ikke vi som nekter å forhandle, det er dem, sa Putin under et lengre intervju sendt på russisk TV.

MOTBØR: Vladimir Putin sier han ønsker å forhandle, men opplever ikke at Vesten og Ukraina kommer ham i møte. Foto: Ramil Sitdikov/Ukraina

I likhet med flere andre høytstående russiske ledere, har Putin blant annet benyttet de siste dagene til å oppsummere året som har gått, og med det også krigen. Der hvor Putin insisterer på at han først og fremst ønsker å «forene det russiske folk», sier andre høytstående russiske ledere noe ganske annet.

Det har professor Sven Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier bitt seg merke i. Han viser særlig til et lengre avisinnlegg skrevet av Russlands tidligere president, Dmitrij Medvedev, som sto på trykk i Rossiiskaya Gazeta, samme dag som Putins intervju ble sendt på TV.

MENINGSLØST: Sven Holtsmark mener de ulike budskapene fra russiske myndigheter er meningsløse, og må sees i sammenheng med hvordan Russland handler. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Jeg synes det var interessant. I artikkelen fastholder han igjen nøyaktig det samme som Putin sa da han startet krigen 24. februar i år: Målet er å «demilitarisere og denazifisere» Ukraina, sier Holtsmark til TV 2.

Truer med atomkrig

Medvedev er i dag viseformann for det russiske sikkerhetsrådet, og var landets president i 2008 til 2012. På grunn av begrensninger i hvor lenge en president kan sitte av gangen, var Vladimir Putin da statsminister. I realiteten var det derimot Putin som styrte landet også i denne perioden, og loven om hvor lenge en president kan sitte av gangen har siden blitt endret.

DEN GANG DA: Da Medvedev ble president i 2008, fremstilte han seg som en liberal stemme for et moderne Russland. Her fra en militærøvelse i Barentshavet i 2013, sammen med daværende statsministerkollega Jens Stoltenberg. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Holtsmark mener den tidligere presidentens uttalelser viser at Putins uttalelser om forhandlinger ikke er annet enn tomme ord:

– Medvedev sier ordrett at Russland må avskaffe det ukrainske regimet i Kyiv. Han bekrefter at målet er å få Ukraina under russisk kontroll, påpeker Holtsmark.

I artikkelen sier Medvedev at vestlige myndigheter ønsker å rive Russland fra hverandre, og går langt i å antyde at et slikt forsøk vil ende i atomkrig.

– Er Vesten klare for å starte en full krig mot oss, inkludert en atomkrig, på Kyivs ordre?, skriver Medvedev.

FULL KRIG: Medvedev spør i artikkelen om Vesten er klar for en atomkrig. Bildet er fra januar 2022. Foto: Yulia Zyryanova / Sputnik

– Alt helt kult

Samtidig som Medvedev truer med atomkrig, ber han også om sikkerhetsgarantier fra Vesten. Det skjønner Holtsmark fint lite av.

– Hvis Russland får sikkerhetsgarantier er alt helt kult, men hva det innebærer forstår ingen. Man kan ikke samtidig si at man skal drive regimeendring i Kyiv, sier professoren.

Han minner om at Russland allerede har annektert store deler av Ukraina, noe som tyder på at målet til Kreml er noe annet enn garantier om Russlands sikkerhet.

– Det dreier seg om at Russland ønsker et annet regime i Ukraina.

Holtsmark mener de mange selvmotsigelsene i Putin og Medvedevs uttalelser gjør at ordene som kommer ut fra Kreml ikke kan tillegges noen verdi.

– Rent innholdsmessig gir ikke disse russiske budskapene noen som helst mening. Nå må man heller se på hva russerne gjør, og hvordan handlingene deres gir mening til russiske utsagn. Det er da vi forstår at når Medvedev fremdeles viser til hva Putin sa ved starten av krigen, nemlig at målet er å få Ukraina under russisk kontroll, da gir den russiske ageringen mening, konkluderer Holtsmark.

Utelukker fredstilstand

Krigen har nå vart i 306 dager, og russiske myndigheter gir uttrykk for at den «militære spesialoperasjonen» vil fortsette med uforminsket kraft inn i 2023. Professor Holtsmark mener det er vanskelig å spå hvordan krigen vil utvikle seg videre, men sier det er ett scenario man kan utelukke:

– Jeg ser ingen mulighet for at vi om ett år vil ha en form for fredstilstand mellom Ukraina og Russland, sier Holtsmark.

Han utelukker ikke at konflikten vil være stillestående, og at Ukraina lykkes å drive russerne langt tilbake. Men det kan også gå andre veien:

– Vi kan tenke oss at Russland vil klare å ta i bruk de enorme ressursene de har, men så langt ikke har klart å benytte, og dermed vil klare å drive Ukraina på defensiven. Vi kan tenke oss at en ny russisk offensiv mot Kyiv denne gangen vil lykkes, sier professoren.

I bunn og grunn mener Holtsmark utfallet av krigen vil avhenge av én ting:

– Det er faktisk opp til Ukrainas støttespillere i Vesten hvordan denne krigen vil utvikles videre.