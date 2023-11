Mener Putin utnytter dette: – Dumt å ikke benytte muligheten

Verdens øyne er rettet mot Midtøsten. Det kan være godt nytt for Russland.

Over 20 måneder etter Russlands invasjon av Ukraina, er det lite som tyder på noen snarlig slutt på krigen.

De siste ukene har imidlertid store deler av verdens oppmerksomhet vært rettet mot Midtøsten og krigen mellom Israel og Hamas, men angrepene fortsetter i Ukraina.



Onsdag hevdet Ukrainas innenriksminister, Ihor Klymenko, at bombingen fra russisk hold det siste døgnet er den mest omfattende så langt i 2023.

Ifølge Klymenko ble 118 bosetninger i 10 regioner truffet.

OMFATTENDE: Ukrainas innenriksminister Ihor Klymenko kaller bombingen den mest omfattende i år. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters / NTB

Oljeraffineri i brann

Angrepene har ikke gitt de største dødstallene, men skal ha forårsaket store materielle skader.



Et angrep på et oljeraffineri i industribyen Krementsjuk førte til en brann som tok nesten hundre brannkonstabler timevis å slukke, sier Klyemnko ifølge The Guardian.

Minst tre personer ble ifølge lokale myndigheter drept i Kherson-regionen, og ytterligere én i Kharkiv-regionen.

FULL FYR: Et rakettangrep mot et oljeraffineri førte til storbrann onsdag. Foto: Lokal militæradministrasjon / Reuters / NTB

Russiske myndigheter har foreløpig ikke uttalt seg om angrepene.

Negativitet mot Vesten

Oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, mener Russland utvilsomt benytter seg av at manges oppmerksomhet er rettet mot Midtøsten.

– De er veldig flinke til å prøve å trekke oppmerksomheten vekk fra krigen i Ukraina på ulike måter, sier Ydstebø til TV 2.

Han mener det vil være vanskelig å få gjennomslag i land som allerede tydelig støtter Ukraina, men at det kan være mulig å påvirke land som ikke har tatt et tydelig standpunkt.

– Russland vil nok prøve å bruke krigen i Midtøsten til å vippe disse landene, ikke nødvendigvis mot direkte støtte til Russland, men mer negativitet mot USA og Vesten, sier Ydstebø.

PÅ VIPPEPUNKTET: Palle Ydstebø mener Russland vil bruke krigen i Midtøsten til å få land på vippepunktet i sin favør. Foto: Lage Ask / TV 2

– Åpenbart russernes strategi

Også tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener det er en selvfølge at Russland utnytter oppmerksomheten mot eskaleringen i Midtøsten.

– Det ville vært dumt av dem å ikke benytte den muligheten, sier Diesen til TV 2.

Diesen er nå sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han mener det er høyst sannsynlig at Russland forbereder seg på en vinter med krigføring lik fjorårets.

Blant annet ble den ukrainske strømforsyningen og annen sivil infrastruktur rammet gjentatte ganger sist vinter.

SIVILE RAMMES: Sverre Diesen mener sivile i Ukraina nok en gang vil rammes hardt til vinteren. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det er åpenbart russernes strategi å føre krig på den måten, og det er også den eneste måten de kan gjøre det på, mener Diesen.

Fastlåst

På slagmarkene er nemlig krigen svært stillestående. Det er minimal forflytning, og fastlåste stillinger.

– I øyeblikket er det ingen av partene som klarer å skape avgjørende fremgang på bakken. Da blir det til at man øker innsatsen på andre områder, sier Diesen.

Han mener det taler til fordel for Russland at krigen blir en langvarig stillingskrig.

– Jo lenger krigen varer, jo større er sjansen for krigstretthet i Vesten, sier han.

PROTEST: Demonstranter reiser «blodige» hender i protest mot USAs støtte til Israel, bak utenriksminister Antony Blinken. Foto: Kevin Lamarque / Reuters / NTB

Krigstretthet kan igjen føre til økt motstand mot fortsatt støtte til Ukraina.

– Man ser at dette kan komme til å bli et spørsmål i den forestående valgkampen i USA, og også i Europa er det politiske partier med en viss innflytelse som begynner å bli mer høyrøstet om dette, sier Diesen.

– Vil ikke ha storkrig



Oberstløytnant Ydstebø mener Russlands president Vladimir Putin har interesse av at konflikten i Midtøsten vedvarer, spesielt for å trekke oppmerksomheten i USA vekk fra Ukraina.

Han tror likevel Putin vil unngå ytterligere eskalering.

– Han vil nok ikke ha en storkrig som for eksempel fører til at Iran blir direkte angrepet, da det kan gå utover deres evne til å støtte Russland, sier Ydstebø.

Iran skal ha solgt både droner og ammunisjon til Russland gjennom krigen.

SIVILE TAP: Etter Hamas' angrep på Israel, har sivile på Gazastripen lidd stort. Bildet viser en mann som klamrer seg til morens eiendeler etter Israels angrep på flyktningleiren Bureij. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Byttehandel med Nord-Korea

Også Nord-Korea er en støttespiller Russland lener seg på. Onsdag kom det frem av sørkoreansk etterretningsinformasjon at Nord-Korea skal ha gitt Russland mer enn en million artillerigranater i bytte mot avansert russisk atomteknologi.

– Man regner med at halvparten av den russiske artilleribeskytningen i dag går med artilleriammunisjon fra Nord-Korea, sier Ydstebø.

Han mener det tyder på at Russlands egen produksjon og lagre er svekket, men at handelen med Kim Jong-Un har gjort at de har opprettholdt intensiteten.

– Så spørs det hvor mye Nord-Korea har å forsyne videre. Her må nok de balansere ut fra hva de får tilbake.

ALLIERT: Russlands Vladimir Putin og Nord-Koreas Kim Jong-Un er nære allierte. Her møttes de i Russland i september. Foto: KCNA / Reuters / NTB

Bedre forberedt

Ydstebø mener vinteren kan bli tøff for den ukrainske sivilbefolkningen, og spekulerer i om det siste døgnets angrep kan være starten på noe mer.



– Det man må følge med på er om dette er oppstarten på en ny rakettoffensiv fra russisk side, for å svekke den ukrainske motstandsviljen ved å gjøre livet surt for ukrainerne, sier Ydstebø.

Han mener det kan tyde på at Russland har holdt igjen på bruk av raketter de siste månedene, for å spare opp et lager til vinteren.

Likevel tror Ydstebø Ukraina er bedre forberedt på ødeleggelser på strømnettet i år, blant annet med over 100 transformatorer utenfor landegrensene som kan fraktes raskt inn i Ukraina.