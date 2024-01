Mener Putin er «for snill» – dømt til fengsel

DØMT: Igor «Strelkov» Girkin ble arrestert i juli 2023 og tiltalt for oppfordring til ekstremisme. Torsdag ble han dømt til fire år i straffekoloni av en domstol i Moskva. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP

Ultranasjonalisten og militærbloggeren Igor «Strelkov» Girkin ble torsdag dømt til fire års fengsel av en domstol i Moskva.

Girkin ble arrestert i juli i fjor og tiltalt for å ha «oppfordret til ekstremisme».

I Vesten anklages 53-åringen for krigsforbrytelser og er dømt til livstid i fengsel for drapene på 298 mennesker.

– Dommen har kun ett mål: Å isolere Girkin før det russiske presidentvalget, samt roe ned de nasjonalistiske kreftene i Russland, sier Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité til TV 2.

RUSSLAND-KJENNER: Inna Sangadzhieva er avdelingssjef for Europa og Sentral-Asia i Den norske Helsingforskomité. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hard kritikk av Putin

Igor Girkin har bakgrunn fra den russiske etterretningstjenesten FSB og militæret. Han spilte en ledende rolle da Russland annekterte Krim-halvøya og under den russiske invasjonen av Øst-Ukraina i 2014.

Han var en periode «forsvarsminister» i den såkalte «Folkerepublikken Donetsk».

– Girkin har vært en viktig figur i å destabilisere Ukraina for russiske myndigheter, sier Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

Girkin ble i november 2022 dømt in absentia til livstid i fengsel av en nederlandsk domstol for å ha medvirket til å skyte ned passasjerflyet MH17 over Ukraina i 2014. 298 mennesker ble drept.

LEDERSKIKKELSE: Igor Girkin var sentral da Russland annekterte Krim-halvøya og ledet an da krigen i Donbas startet i 2014. Dette arkivbildet er fra byen Donetsk og er tatt i juli 2014. Foto: Dmitry Lovetsky/AP

Senere ble 53-åringen militærblogger med over en halv million følgere på Telegram



Etter fullskalainvasjonen 24. februar 2022 publiserte han en rekke kritiske innlegg på blogger og sosiale medier, hvor han mente at det russiske militæret ikke gikk hardt nok til verks i Ukraina og at Putin var «for snill».



Bare dager før han ble arrestert i juli 2023, kom Girkin med harde utfall mot den russiske presidenten. I et Telegram-innlegg kalte han Putin både en «lowlife» og en «feig boms».



Som en del av dommen, er han også nektet å bruke internett de neste tre årene.

– Han er en representant for en radikal nasjonalistfløy, som både støtter krigen i Ukraina, men også er kritisk til russiske myndigheter og mener de ikke er harde nok, sier Sangadzhieva.

– Jevgenij Prigozjin var fra samme type fløy. Hans marsj mot Moskva i fjor sommer indikerer denne dualiteten. For å unngå samme type støy før valget, ønsker Putin å isolere dem.

Vil ha kontroll før valg

Sangadzhieva setter først og fremst dommen mot Girkin i sammenheng med hans uttalelser om at han ønsket å stille som kandidat til presidentvalget i mars.

– Putin ønsker å roe disse nasjonalistiske kreftene før valget fordi krigen ikke er populær. Han vil at folk bare skal glemme krigen og late som om at de lever normale liv. Derfor måtte han sette Girkin i fengsel, sier Sangadzhieva.



FENGSEL: Girkin får dommen i rettslokalet i Moskva torsdag 25. januar. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP

Men selv om Girkin torsdag ble dømt til fengsel, er straffen langt mildere enn det liberale stemmer i Russland har fått.



Til sammenligning ble journalisten og menneskerettsaktivisten Vladimir Kara-Murza i april i fjor dømt til 25 år i fengsel for å ha kritisert den russiske krigføringen i Ukraina.

– Girkin befinner seg bak lås og slå, men fire år for en som har vært med på krigsforbrytelser er ikke mye sammenlignet med 25 år for antikrigsretorikk, sier Sangadzhieva.

– Russiske myndigheter sier til omverden: «Han er en drittsekk, men han er vår drittsekk». Dersom Putin ønsker å benåde ham etter valget, så kan han dessuten gjøre det.

Til den britiske avisen The Guardian sier en pårørende etter MH17-tragedien dette om dommen mot Girkin:

– Det føles veldig todelt - han er fengslet, men ikke for riktig grunn. Han burde vært i nederlandsk fengsel for sin rolle i MH17-nedskytingen, ikke for å ha sagt sin mening, sier Piet Ploeg til avisen.

27 år for bombeattentat

I tillegg til dommen mot Girkin, falt en annen kjennelse i Russland torsdag.

I St. Petersburg ble 26 år gamle Darja Trepova ble dømt til 27 års fengsel for bombeaksjonen der den kjente militærbloggeren Vladlen Tatarskij ble drept i St. Petersburg i fjor.

Bomben var skjult i en byste av Tatarskij som han fikk av Trepova. Hun har forklart at hun trodde det var avlyttingsutstyr i bysten og at hun handlet på oppdrag fra en navngitt person i Ukraina.



DØMT: Darja Trepova ble dømt til 27 års fengsel for drapet på militærbloggeren Vladlen Tatarskij i St. Petersburg i april i fjor. Foto: Anton Vaganov/Reuters

Trepovas ektemann, Dmitrij Rylov, har uttalt at han er overbevist om at 26-åringen ble lurt.

– Jeg føler smerte og skam over at min naivitet og godtroenhet fikk så katastrofale konsekvenser, sa Trepova i retten.

– Dette er en annen form for dom, sier Sangadzhieva i Helsingforskomiteen og utdyper:



– Hennes dom er en form for signal til de i Russland som har tent på vernepliktkontorer eller avsporet tog, til de som er villige til å vise radikale former for motstand og som planlegger attentat, provokasjon eller destabilisering.

DREPT: Militærbloggeren Vladlen Tatarskij ble drept i et bombeattentat på en café i St. Petersburg i april i fjor. Foto: Dmitri Lovetsky/AP

Hun peker på at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål rundt drapet på Tatarskij.

– Her har det ikke vært noen rettsprosess i det hele tatt, men for russisk rettsvesen er det viktig å sende et signal til dem som kunne tenke seg å utføre en form for radikal protest mot krigen.

– Dette er en form for statement fra myndighetene; de som forsøker å bruke slike metoder, vil bli hardt straffet.