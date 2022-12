Mener Putin balanserer på knivsegg

Flere russiske militærbloggere går knallhardt ut mot krigføringen. Eksperter mener president Putin står overfor et dilemma.

Misnøyen med president Vladimir Putins krigføring i Ukraina vokser i den russiske befolkningen, men også i militære kretser.

Blant flere såkalte militærbloggere, som har kalt krigføringen dårlig strukturert og gammeldags, er den kjente russiske nasjonalisten Igor Girkin.

Han omtaler den strategiske planleggingen som en krise.

– Fiskens hode er fullstendig råttent, har Girkin sagt, ifølge Reuters.

Han henviser trolig til det russiske uttrykket «fisken råtner fra hodet og ned», hvor eliten sammenlignes med fiskehodet.

– Putin står i et dilemma. Hvis han iverksetter full mobilisering, som blant annet Girkin har tatt til orde for, vil det gjøre krigen mer upopulær i Russland, sier seniorforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til TV 2.

– Samtidig går det nå dårlig på slagmarken. De har store tap, og er presset på defensiven av de ukrainske styrkene.

DILEMMA: FFI-forsker Kristian Åtland mener president Putin står overfor et dilemma. Foto: FFI

Lover dusør

Igor Girkin er dømt og etterlyst for 298 drap, etter å ha gitt ordre om å skyte ned et Malaysia Airlines-fly over Ukraina i 2014.

Ukraina har utlovet milliondusør for Girkin, som selv hevder å ha tjenestegjort ved frontlinjen i Donbas nylig.

ETTERLYST: Igor Girkin er etterlyst etter Malaysia Airlines-nedskytingen som drepte 298 mennesker. Foto: Eva Plevier / Reuters / NTB

Sjefsforsker Tor Bukkvoll i FFI forteller at Girkin har bakgrunn fra det russiske militæret.

– Han er en veldig ideologisk motivert mann, russisk imperialist, og han var med på Krim-annekteringen, sier Bukkvoll til TV 2.

Girkin ledet også den første gruppa med russiske offiserer som gikk inn i Donbas i 2014.

– Han gikk inn med troen på at den russiske hæren skulle komme raskt etterpå, også gjorde de ikke det. Siden det har han følt seg lurt av Kreml, sier Bukkvoll.

RISIKABELT: Sjefsforsker Tor Bukkvoll mener Putin ikke vil komme på kant med militærbloggerne. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Girkin har kommet med flere ekstreme uttalelser, blant annet oppfordringer til bruk av atomvåpen og til å henrette den russiske forsvarsministeren.

Skyter fra seg på Telegram

Girkin og de andre russiske militærbloggerne bruker Telegram, «Russlands svar på Twitter», til å komme med knallhard kritikk mot krigføringen.

Her er det ifølge Åtland lite sensur, og mulighet for å komme med sterk regimekritikk uten å straffes.

TELEGRAM: Kommunikasjonsappen Telegram brukes mye i både Russland og Ukraina. Foto: Frode Hoff / TV 2

Mange av militærbloggerne ønsker en større mobilisering og hardere krigføring, og Åtland mener derfor at deres kritikk tolereres av Putin i større grad enn de som er imot selve krigen.

– Putin har forsøkt å komme militærbloggerne i møte, sier Åtland.

Han peker som et eksempel på ordren om delvis mobilisering i september, som kom til tross for at Putin tidligere hadde sagt at det ikke ville bli nødvendig.

– Nå er det snakk om en ny mobilisering på nyåret. Gjør han det, kan Russland kanskje få en fordel på slagmarken på sikt, men krigen blir samtidig mer upopulær på hjemmebane, sier Åtland.

– Mange i Russland er fortsatt for krigen, men ytterst få ønsker å delta selv.

STATUS: Kartet viser status i Ukraina per. 14. desember.

– Risikabelt

Bukkvoll mener Putin foreløpig har greid å holde balansen mellom protester mot krigen på den ene siden, og kritikk mot hvordan krigen føres på den andre.

– Jeg tror Kreml foreløpig ser på det som noenlunde under kontroll, men på et eller annet tidspunkt kan det glippe, så det er risikabelt, sier Bukkvoll.

Han mener Putin til og med kan nyte godt av kritikken fra militærbloggerne, så lenge den rammer militærtoppene og ikke han personlig.

– Putin er veldig, veldig skuffa over Forsvaret, og til dels sint, fordi de lovte han at denne krigen skulle kunne gjøres uten mobilisering. Og så gikk ikke det, sier Bukkvoll.

At militærtoppene settes under press uten at Putin trenger å gjøre det selv, mener han derfor kan være fordelaktig.

Rykter om sparking av general

I sin daglige rapport onsdag, fastslår britisk etterretning at spenningen sannsynligvis strekker seg helt til toppen av det russiske militære hierarkiet.

Det verserer rykter om at den russiske sjefen for generalstaben, general Valerij Gerasimov, har fått sparken.

– Han har vært merkbart borte fra rampelyset. Han har nok fått like mye skyld for hvor dårlig krigen har gått som forsvarsministeren, men står ikke like nært Putin, sier Bukkvoll.

Han mener derfor det er fullt mulig at han har fått sparken.

– Et av de få midlene Putin har når det går dårlig militært er at han kan skifte ut ledere. Hvorvidt slike utskiftninger vil bidra til å endre dynamikken på slagmarken, er et helt annet spørsmål, sier Åtland.