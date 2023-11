Wilders vil ikke ha muslimer i Europa. Han sier han vil stoppe «asyl-tsunamien» som feier over kontinentet. Den ferske valgvinneren har i årevis hamret inn at landet er i ferd med å bli «islamisert». Det bor rundt én million muslimer i Nederland.

Da TV 2 intervjuet ham for ni år siden, var han tydelig på at han mener muslimer er mer kriminelle enn andre.

– Muslimer er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken og i mottak av trygd, sa han til TV 2 før EU-valget i 2014.

ROTTERDAM: I Nederland bor det rundt en million muslimer. Vinneren av parlamentsvalget vil ikke ha muslimer i Europa. Dette er en av Europas største moskeer. Wilders vil ha forbud mot moskeer. Foto: Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM

Wilders kaster ikke bort tiden på småprat når han blir intervjuet. Ansiktet er nesten uttrykksløst.

– Hvis du ser på innvandrere med marokkansk bakgrunn. Når de er 23 år har mer enn 60 prosent av marokkanske gutter blitt arrestert av politiet. Dette er enorme tall. De er fem ganger mer kriminelle enn andre, fortsetter Wilders i det samme intervjuet.



Vi møtte ham i Tweede Kamer, navnet på parlamentet i Nederland.



Innvandring og sikkerhet har vært et hovedtema før valget i Nederland onsdag. Mange nederlendere føler seg utrygge og frykter vold.

MIGRANTBØLGE: Innvandring har vært et viktig tema i den nederlandske valgkampen. Det kommer mange migranter til Europa, her til den spanske enklaven Melilla. Foto: Javier Bernardo/AP

Det er gjengkrig i Nederland, som i Sverige, dette er knyttet til salg av kokain. I 2021 ble den kjente journalisten Peter R. de Vries drept av «Mocro Maffia» – den marokkanske mafiaen. Han hadde drevet undersøkende journalistikk om kokaintrafikken.

Jordskjelv-resultat

Geert Wilders parti, Frihetspartiet (PVV), vant valget overraskende. Resultatet har sendt sjokkbølger gjennom Europa. Av høyrepopulister i Europa regnes Wilders som en av de mest ekstreme.

Bare én meningsmåling hadde Frihetspartiet på topp i forkant av valget. Partiet får nå 37 plasser i parlamentet. Opp fra 16 representanter. Nummer to ble det rød-grønne alternativet med 25 seter.

Dette vil Geert Wilders for Nederland: Vil fryse alle asylsøknader og innføre en restriktiv innvandringspolitikk.

Forbud mot å gå med muslimske hodeplagg inne i offentlige bygg Forbud mot muslimske skoler, moskeer og Koranen. Gjeninnføre grensekontroll Inndra oppholdstillatelse for flyktninger fra Syria, fordi det er trygt å reise tilbake til deler av Syria. Redusere antallet utenlandske studenter i Nederland Mer olje- og gass-utvinning i Nordsjøen. Opprettholde kullkraftverk og gasskraftverk Vil stanse våpenhjelpen til Ukraina

Han lever med politibeskyttelse døgnet rundt, og har gjort det siden 2004. Wilders står høyt oppe på islamistiske terroristers dødsliste.

SKUTT: Journalisten Peter R de Vries ble skutt av narkomafia i 2021. Utrygghet har også vært et tema i den nederlandske valgkampen. Foto: Evert Elzinga/AFP

– Jeg er stolt av å si.. og det er hverken rasistisk eller fremmedfiendtlig.. at vår kultur, som er basert på kristendom, jødedom og humanisme, er en bedre kultur enn den muslimske kulturen, sa Wilders til TV 2 i 2014.

Han sier partiet er populært fordi de sier det de mener. Wilders understreker at han jobber innenfor reglene for et demokrati.

– Tar avstand fra vold

Ingen andre er nevnt flere ganger i manifestet til 22. juli-terroristen enn Geert Wilders. Han er henvist til 30 ganger.

– Jeg er ansvarlig for det jeg gjør, ikke for det noen andre gjør. Du kan ikke finne noe som peker mot å oppfordre til vold. Jeg hater vold. Jeg håper ikke han ble inspirert av meg. Jeg blir i hvert fall ikke inspirert av ham, sier han i det samme intervjuet.



INTERVJU: Før EU-valget i 2014 intervjuet TV 2 Geert Wilders i det nederlandske parlamentet. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Wilders har vært tiltalt for hatefulle ytringer flere ganger. Han er også dømt, men senere frikjent for dette. I 2016 ble han dømt for å ha hånet en folkegruppe, marokkanere og oppfordret til diskriminering. Han ble forøvrig ikke ilagt noen straff for dette.

– Uansett om du er hvit, svart, brun, gul, sosialist, liberalist, fra mitt parti eller fra Norge.. Alle som tenker å begå en kriminell handling eller oppfordrer til vold, er en totalt gal person, som jeg og mitt parti ikke vil ha noe med å gjøre.



POLITIVAKTHOLD: Geert Wilders, leder for Frihetspartiet, avla stemme i Haag i onsdag. Timer etter ble han overraskende utropt til vinner av valget. Han har hatt politivakthold 24 timer i døgnet siden 2004. Foto: Mike Corder/AP

Skryter av Norge

Frihetspartiet til Wilders har aldri sittet i regjering. Han har uttrykt sterk støtte til Donald Trump, og selv kalles Wilders gjerne Europas Trump. I denne valgkampen har han forsøkt å gjøre partiet mer «stuerent». Han har tonet ned den mest islam-fiendtlige retorikken. Så mye at han har fått kallenavnet «Geert Milders» – den milde.



Wilders er også imot EU, og ønsker en Nexit for Nederland.

VINNER FRAM: Partier og politikere på ytterste høyre fløy har gjort det godt i flere valg. Under et karnevalsopptog i Dusseldorf i Tyskland ble flere av dem plassert sammen med Adolf Hitler. Foto: Martin Meissner/AP

– Norge, men også Sveits, er det beste beviset på at du kan være i hjertet av Europa, men også være på utsiden av EU. Det er ikke bare en økonomisk union, det har blitt mer og mer en politisk union.



Wilders sammenlikner Koranen med Adolf Hitlers bok «Mein Kampf». Han vil forby salg av muslimenes hellige bok og ønsker ikke moskeer i Nederland eller egne muslimske skoler.

Han er en sterk støttespiller for Israel og oppholdt seg som ung i landet i lange perioder. I motsetning til en rekke andre høyrepopulister i Europa, forsvarer Wilders rettighetene til homofile og trans-personer. Selv om han er valgets vinner, er det ikke sikkert han blir statsminister. Han er avhengig av å danne regjering med flere partier, noe som kan bli vanskelig.