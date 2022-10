Mener mobiliseringen svikter: – Russerne løper nærmest for livet

Siden Ukraina varslet at de har startet en motoffensiv i områdene rundt Kharkiv-regionen, har de ukrainske styrkene tatt tilbake flere landsbyer i området.

Samtidig som Ukraina rykker stadig lenger frem i områdene som nå er okkupert, har flere russere flyktet fra hjemlandet i frykt for å bli kalt inn til militærtjeneste.

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener mobiliseringen av de russiske styrkene er kaotisk.

– Løper for livet

Diesen sier til TV 2 at han opplever at mobiliseringen foregår på det han kaller for typisk russisk vis.

– Den minner om mobiliseringen russerne hadde i forkant av første verdenskrig.

– De ulike utskrivningsdistriktene har kvoter de skal fylle. Da bryr de seg lite om folk har militær erfaring. De plukker de nærmest bare opp fra gaten, busser de til nærmeste kaserne hvor de får på en uniform og blir sendt rett i fronten, forklarer Diesen.

UKRAINA: Det er stadig større fremgang for ukrainske soldater. Foto: Francisco Seco / AP

Ute i fronten møter de nye soldatene en gruppe som allerede er nedbrutt og demoralisert. Det mener Diesen har store negative effekter for den russiske krigføringen.

– Russerne løper nærmest for livet der ukrainske styrker rykker frem.

– Ta hensyn til det irrasjonelle

Diesen forteller at russerne ikke har særlig mye flere verktøy i verktøykassen sin for å kunne eskalere krigen ytterlige. Derfor frykter mange nå for at faren for en eventuell atomkrig er til stede.

Selv om han sier at atomvåpen er helt usannsynlig, mener han det er stadig blir litt mer sannsynlig.

– I en slik situasjon skal man også ta hensyn til det helt irrasjonelle.

KHARKIV: Ukrainske styrker har den siste tiden avfyrt flere raketter mot russerne Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

Han understreker at Russland nok forstår at de ikke kan bruke atomvåpen og at det i all hovedsak er de som er enda mer høyreradikal enn Putin som mener det er veien å gå.

– Det amerikanerne har fortalt de på kammerset, holder de nok i skinnet, forteller Diesen.

Ukraina rykker frem

Den ukrainske fremgangen mot de russiske styrkene blir også bekreftet fra flere uavhengige kilder.

Blant annet kan Ukraina nå ha mulighet til å treffe en viktig nøkkelvei, ifølge britisk etterretning.

– Det er høyst sannsynlig at Ukraina nå kan treffe nøkkelveien «Svatove-Kremina» med de fleste av sine artillerisystemer, noe som ytterligere anstrenger Russlands evne til å forsyne sine enheter i øst, skriver det britiske forsvarsdepartementet (MoD).

Også tankesmien Institute for the Study of War (ISW) bekrefter fremgangen til de ukrainske soldatene, og hevder at Vladimir Putins «delvise mobilisering» av nye soldater til krigen drenerer den russiske sikkerhetssektoren i landet.

– Russlands president Vladimir Putins kunngjøring om delvis mobilisering har mer betydelig kortsiktig innvirkning på den russiske innenrikskonteksten enn på krigen i Ukraina, og katalyserer brudd i informasjonsrommet som forvirrer og undergraver Putins fortellinger, skriver de i onsdagens rapport.

FEIRING: 30. september ble det klart at Putin annekterte fire fylker i Ukraina. Det ble markert med en stor feiring i Russland Foto: Grigory Sysoyev / AP

ISW mener utviklingen utgjør en mindre trussel på kort sikt, fordi den ukrainske motoffensiven beveger seg raskere enn effektene fra den russiske mobiliseringen.

Likevel frykter tankesmien at mobiliseringen kan få store konsekvenser for det krigførende landet.

– Russiske sikkerhetstjenestemenn prøver å opprettholde sitt innenlandske sikkerhetsapparat ettersom Putins delvise mobilisering drenerer den russiske sikkerhetssektoren for å generere ytterligere styrker for å kjempe i Ukraina, står det videre i rapporten.