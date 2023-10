Mener Israel har en umulig oppgave: – Helt urealistisk

SÅRET: En såret mann på et sykehus på sør i Gazastripen søndag. Israelske rakettangrep mot Gazastripen skal trappes opp, ifølge den israelske hæren. Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

Bombingen av Gazastripen skal trappes opp for å ta Hamas. Det blir som å slåss mot et mangehodet troll, sier militærekspert.

Krigen i Midtøsten tilspisser seg.

På Gazastripen har 700.000 palestinere flyktet sørover etter oppfordringer fra israelerne.

Israels militære skal nemlig trappe opp luftangrepene mot Gazastripen.

ANGREP: Bildet viser røyk fra byen Sderot på Gazastripen, etter et israelsk rakettangrep lørdag. Foto: ARIS MESSINIS/AFP.

Angrepene mot militære mål på Gaza skal særlig intensiveres.

– Urealistisk

– De prøver å svekke Hamas mest mulig, som infrastrukturen deres, og tunnelene de har bygget. De prøver også å ta ut så mye som mulig av Hamas sitt lederskap.



Det sier Sverre Diesen, general og tidligere forsvarssjef til TV 2.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har helt siden krigen brøt ut tidlig denne måneden sagt at Hamas skal utryddes.

KOMMENTERER: General Sverre Diesen kommenterer krigen i mellom Israel og Palestina Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Det blir en umulig oppgave, mener Diesen.

– Det er helt urealistisk. En organisasjon som Hamas lar seg rett og slett ikke utrydde. Det blir som et mangehodet troll. Man kan kappe av så mange hoder man vil, men det vokser bare ut nye, sier generalen.

Advarte befolkningen

Lørdag advarte den i israelske hæren at de som ble værende i nord, kan bli ansett i som medvirkende i terrororganisasjoner.



Men fortsatt er hundretusener av sivile palestinere igjen nord på Gazastripen. Mange av dem frykter at de aldri vil kunne komme tilbake hvis de flykter sørover.

DØDE: Palestinere på Gazastripen tar hånd om et dødt barn søndag, etter at det ble drept i et israelsk rakettangrep. Foto: MAHMUD HAMS/AFP.

De frykter også reisen, som regnes som svært risikabel, og viser til at de også kan bli rammet av israelske angrep sør på Gazastripen.

Flere familier som har reist sørover, sier de har mistet slektninger i slike angrep.

Flere drept på Vestbredden

Det er ikke bare på Gazastripen kampene går hardt for seg.

Minst to palestinere er drept etter at Israel skøyt raketter mot en moské på Vestbredden.

Luftangrepet natt til søndag er det andre mot Vestbredden på få dager.

Det var ifølge Israel rettet mot en bunker under Al-Ansar-moskeen. Det israelske militæret oppgir at stedet ble brukt av militante palestinere til å planlegge «terrorangrep» og som kommandosenter.



I tillegg er ytterligere tre drept i sammenstøt Nablus og Jenin, også på Vestbredden. Det opplyser det palestinske helsedepartementet søndag.

MOSKEANGREP: Palestinere rydder i ruinene etter at en moske på Vestbredden ble truffet av israelske raketter. Foto: RANEEN SAWAFTA/REUTERS

I en uttalelse fra det israelske forsvaret (IDF) blir de to drepte i Jenin omtalt som medlemmer av Hamas og Islamsk hellig krig.

Det var de gruppene som sto bak angrepet mot Israel 7. oktober, da over 1400 mennesker ble drept.

To drept i Syria

Også andre land blir stadig mer trukket inn i konflikten.

Israelske raketter har rammet flyplassene i Damaskus og Aleppo i Syria, natt til søndag.



To personer ble drept i angrepene. Rakettene satte også flyplassene ut av drift, melder statlige medier i Syria.

Det er andre gang israelerne angriper flyplassene de siste ukene.

Også i Libanon tilspisser situasjonen seg. Militsen Hizbollah kjemper mot israelerne på grensen mellom Israel og Libanon.

Lørdag mistet Hizbollah seks soldater i kamper.

– Reel bekymring

Lørdag sa Norges utenriksminister Espen Barth Eide at han frykter regional krig i Midtøsten.

– Det er en helt reell bekymring for det, sa han fra Kairo.

Han er i Egypt i helgen og deltar på et internasjonalt toppmøte om krigen mellom Israel og Hamas.

Sverre Diesen, general og tidligere forsvarssjef tror derimot ikke det blir storkrig i Midtøsten nå.

– Jeg tror fortsatt at det ikke er noen stor fare for en omfattende krig i Midtøsten hvor andre stater blander seg. Til det er den israelske militære overlegenheten for stor, sier Diesen til TV 2.

Staten Libanon er foreløpig ikke direkte involvert i krigen mellom Hamas og Israel.



– Men de ikke-statlige aktørene, som Hizbollah og grupperinger på Vestbredden, benytter anledningen til å plage israelerne så mye som mulig, fortsetter Diesen.

Håpet er at det kan påvirke situasjonen på Gazastripen, hvor vi finner stridens kjerne, ifølge Diesen.