Mener hæren lyver

16 år gamle Tala leder an i protestropene som gjaller over Al-Manara-torget i Ramallah på den okkuperte Vestbredden.

Tala har kommet hit sammen med flere venninner for å demonstrere mot Israels krigføring på Gaza.

– Jeg vil vise verden at vi står sammen og at vi støtter Gaza, sier hun til TV 2.

SOLIDARITET: Tala og venninnene ønsker de kunne gjort mer for palestinerne på Gaza. - Jeg kan ikke gjøre annet enn å støtte dem og vise verden hva som skjer der, sier hun til TV 2. Foto: Aage Aune

Hun syns det er vanskelig å se på det som skjer, og føler på maktesløshet.

– Vi kan ikke hjelpe dem. Vi kan bare gi dem moralsk støtte. Vi kan ikke være i Gaza med dem, men vi ville vært der om vi kunne.

Demonstrasjonene i Ramallah holdes samtidig som det er erklært tre dagers sørgeperiode på Vestbredden, etter sykehusbombingen i Gaza tirsdag.

Krever granskning

Hamas hevder det var et israelsk angrep som tok livet av hundrevis av sivile. Israel på sin side sier de har bevis for at det var en rakett fra Islamsk hellig krig som var kommet på avveie.



Ingen av de TV 2 møter i Ramallha fester noen som helst lit til Israels forklaring om hva som skjedde.

PROTESTERER: Gatene i Ramallah var fylt av demonstranter onsdag. Her tror de ikke noe på Israels versjon om sykehuseksplosjonen. Foto: Aage Aune

– Den israelske hæren lyver. Vi tror ikke på dem, sier Jihad Ayush til TV 2.

Også han har tatt til gatene for å uttrykke solidaritet med de sivile på Gaza, og sykehuseksplosjonen har gjort særlig inntrykk.

– Tirsdagen var grusom. Ingen fikk sove. Vi er veldig sinte og frustrerte, og føler oss alene, sier Ayush.

SINT: Jihad Ayush kjenner på et sinne over skrekken og smerten palestinerne på Gaza nå opplever. Foto: Aage Aune

Selvstyremyndighetene på Vestbredden krever en internasjonal granskning av eksplosjonen på området til sykehuset Al Ahli tirsdag.

– Vi tror ikke på den israelske siden, og det tror jeg heller ikke at det internasjonale samfunnet gjør, sier Ashraf Arjami, som er talsmann for den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden.

– Vi vil ha en internasjonal etterforskningskomite. Om Israel insisterer på at de ikke har gjort dette, bør det utredes en internasjonal rapport, sier han bestemt.

Han kommer opprinnelig fra Gaza, og er selv personlig rammet av krigen. 14 av hans familiemedlemmer har blitt drept.

NULL TILLIT TIL ISRAEL: Israel er den eneste som bærer skyld for det som skjedde på sykehuset på Gaza, sier Ashraf Arjami, som er talsmann for de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden. Foto: Aage Aune

– De ba dem dra fra nord til sør. De dro til Deir al-alah, og de bombet huset deres. 14 familiemedlemmer ble drept av israelske bomber i et område som det skulle være trygt for palestinere å dra til, sier Arjami.

Skyldig uansett

Over 3700 mennesker er drept på Gazastripen siden krigen startet, etter at Hamas angrep Israel 7. oktober.

De høye dødstallene og massive sivile lidelsene, gjør at det ikke spiller noen rolle hva en granskning av sykehusbombingen skulle konkludere med, mener demonstanten Jihad Ayush.

– La oss si at de skulle ha rett, selv om de ikke har det, så er det jo bare å se på alle de andre bygningene de har bombet, sier han.

FRIHET: «En hånd kan plante frihet», roper demonstrantene i Ramallah. Foto: Aage Aune

Demonstranten Yusuf Quttop mener Israel målrettet dreper sivile, fordi de ikke klarer å ta Hamas.

– Hva kan Israel si for å overbevise deg om at de ikke sto bak sykehuseksplosjonen?

– Ingenting.

– Det er en brutal krigsforbrytelse. De dreper barn og eldre. De sier at de bare dreper Hamas-krigere, men så bomber de sykehus.