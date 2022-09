Mener Europa har vært naive: – Ikke gode hensikter

Det er bred enighet om at ødeleggelsene på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 skyldes eksplosjoner, som sannsynligvis kommer av sabotasje.

Mens vestlige eksperter og statsleder mener at Russland må stå bak, peker Russland på USA.

Blant annet siktes det til en pressekonferanse president Biden holdt i februar, hvor han sa at USA ville gjøre slutt på Nord Stream 2-prosjektet om Russland invaderte Ukraina.

En amerikansk tjenesteperson har senere sagt at Biden åpenbart mente at rørledningen ikke ville bli satt i drift, og at USA ville samarbeide med Tyskland om å sørge for dette.

USA sterkt imot

Statsviter Magnus Mortvedt skrev i 2021 sin masteroppgave om nettopp USAs interesser rundt Nord Stream 2.

– USA har hele tiden vært sterkt imot dette fordi de mener Russland bruker gassleveranse som potensielt politisk virkemiddel, og at det undergraver europeisk energisikkerhet, sier Mortvedt til TV 2.

– Og det er jo det vi ser i dag, hvor man kutter gass og skaper en energikrise i Europa for å presse EU på de sanksjonene som er stilt.

STERKE MOSTANDERE: Statsviter Magnus Mortvedt sier USAs motstand mot Nord Stream har flere årsaker. Foto: Privat

Han trekker også frem at USA, særlig under Donald Trump, har ønsket å eksportere mer LNG-gass til Europa selv.

Mortvedt har stilt seg spørsmålet om USA kan ha hatt noe å tjene på et sabotasjeangrep mot Nord Stream.

– Hovedgrunnen for den amerikanske motstanden mot Nord Stream er geostrategiske forhold. Økt russisk makt og tilstedeværelse i Europa er noe USA ikke ønsker, særlig mot Nato-land, sier han.

Mortvedt trekker også frem Bidens uttalelser om Nord Stream 2, og sier den gir konspirasjonsteoretikere grunnlag for å peke mot USA.

– Ikke gode hensikter

Mortvedt mener Europa har oppført seg naivt i forholdet til Russland.

– Man har gjort seg for avhengig av russisk gass, og en aktør som ikke har gode hensikter, men rett og slett er ustabil, sier han.

Likevel trekker han frem at Russland har tjent gode penger på gasseksporten til Europa.

– Det er for så vidt en gjensidig avhengighet her. Hvorfor skulle Russland ønske å sabotere sin egen gassrørledning som har gitt dem så mye inntekter, og i tillegg er et politisk pressmiddel mot EU, spør Mortvedt.

– I mine ører høres ikke det plausibelt ut, men det er vanskelig å trekke konklusjoner om hvem som har skylden i dette.

– Veldig ulogisk

Nord Stream 1 var før sabotasjen ikke i drift på grunn av det russiske Gazprom omtalte som vedlikehold. Det var også høyst tvilsomt at Nord Stream 2 hadde blitt operativ i nær fremtid, på grunn av krigen i Ukraina.

Det gjør at også Russland-forsker Jakub Godzimirski ved Nupi stusser over motivasjonen bak sabotasjen, om det er Russland som står bak.

– Det å sprenge noe man har investert 20 milliarder euro i å bygge, og som har hjulpet Russland med å påvirke politiske beslutninger i land som Tyskland, er veldig ulogisk, sier Godzimirski til TV 2.

SER IKKE MOTIVET: Russland-forsker Jakub Godzimirski sliter med å se Russlands motiv med en sabotasje. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han sier Russland er et av landene som har ressursene til å gjennomføre en slik sabotasje, men kan ikke skjønne motivasjonen.

– Men det å forstå seg på russisk politikk er like vanskelig som å forstå seg på kjærligheten, sier han.

Begrenset gevinst

Selv om han stusser over målet fra russisk side, mener ikke Godzimirski at det taler for at USA står bak.

– Jeg tror ikke det er noe de ville satset på, fordi de vet at hvis det kan bevises, så vil det bety en klar eskalering av konflikten, sier han.

Han mener også at gevinsten for USA ville vært begrenset.

– De trengte heller ikke å gjøre det for å oppnå det de vil – at den russiske gassen stoppes. Det har allerede skjedd.

Mener Russland står bak

Flere eksperter har vært tydelige på at de mener Russland står bak sabotasjen, deriblant orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen.

– Russerne har helt bevisst ødelagt disse rørledningene selv, har Strømmen sagt til TV 2.

Han mener intensjonen er å legge press på Europa ettersom gasslagrene minker, med hensikt om å tvinge fram en løsning i Ukraina som er gunstig for russerne.

– Jeg ser Russland kjører på med et narrativ om at amerikanere, nordmenn og alle andre står bak det, sier Strømmen.

– De vil skape et slik bilde internt for å skape oppslutning om krigen, og eksternt for å splitte, skape misforståelser og komplisere sannheter.

Det samme har Adrienne Watson, talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd (NSC), antydet.

– Vi vet alle at Russland har en lang historie med å spre desinformasjon, og nå gjør de det igjen, har Watson sagt.