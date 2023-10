Mener en fredsavtale fortsatt er mulig

Mye har skjedd siden Oslo-avtalen ble signert for 30 år siden. Én av de sentrale forhandlerne har fremdeles håp, mens en UiO-professor er skeptisk.

Konflikten mellom israelere og palestinere er over 70 år gammel. Nå har den blusset opp igjen, og er blodigere enn noen gang.

Mediene har dokumentert massakre gjennomført av Hamas-militser, og palestinske barn som blir drept i bomberegnet fra Israel.

Nå har Israel gitt 1,1 millioner palestinere på Gazastripen 24 timer til å evakuere seg, og ekspertene venter at en bakkeinvasjon er på trappene.

Vil det noensinne bli fred i den bitre striden?

Det mener i hvert fall Jan Egeland. Han var en sentral figur da Oslo-avtalen mellom Israel og Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) kom på plass for 30 år siden.

– En fredsavtale basert på en tostatsløsning er enda mer krevende i dag enn i 1993, men det er fortsatt mulig, sier han til TV 2.



DELTOK I FORHANDLINGENE: Jan Egeland var statssekretær under fredssamtalene på 90-tallet. I dag er han generalsekretær i Flyktninghjelpen., Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Håpet er likevel tynt.



– Terroren, volden, beleiringen og bombardementene fra, i og rundt Gaza og stadig nye ulovlige israelske bosetningene i de palestinske områdene er imidlertid i ferd med å umuliggjøre enhver fredsløsning, sier Egeland.

Historisk gjennombrudd

Oslo-avtalen i 1993 var et resultat av ni måneder med hemmelige møter mellom israelske og palestinske utsendinger i Norge.

Norske diplomater, deriblant Jan Egeland, var vertskap og tilretteleggere.

Gleden var stor da avtalen kom i havn, og en hel verden hyllet Norges fredsdiplomati.

De hadde nemlig fått til noe mange trodde var umulig: at PLO anerkjente Israel som stat, og at Israel anerkjente PLO som en reell forhandlingspart på vegne av palestinerne.

BERØMT HÅNDTRYKK: Israels statsminister Yitzhak Rabin (f.v) og PLO-formann Yasir Arafat tar hverandre i hendene etter å ha signert avtalen ved Det hvite hus i Washington, med president Bill Clinton i bakgrunnen. Foto: Gary Hershorn/Reuters

– Oslo-avtalen var, og er fremdeles, et viktig gjennombrudd i den tragiske skjebnen som Israel og palestinerne deler, sier Hilde Henriksen Waage, historieprofessor ved UiO og seniorforsker hos Prio.



Hun mener imidlertid at mange misforstår hva avtalen faktisk gikk ut på.

– Det var ingen fredsplan. Det var i beste fall en timeplan der PLO og palestinerne fikk noen få smuler, og et håp om en palestinsk stat som et slags Soria Moria i det fjerne, sier professoren.

Det ble aldri lagt opp til noen palestinsk stat i avtalen, understreker Waage.

MIDTØSTEN-EKSPERT: Hilde Henriksen Waage er en verdensledende ekspert på Oslo-forhandlingene, og på konflikten mellom Israel og Palestina. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Israel ville ikke ha ett ord om en tostatsløsning eller nasjonale rettigheter for palestinere i nærheten av dokumentene, sier hun til TV 2.



I stedet endte man opp med en avtale som var fullstendig på Israels premisser. Det er heller ikke så rart, gitt hvor asymmetrisk maktforholdet var og fremdeles er mellom Israel og palestinerne, forklarer professoren.

– En vurdering de norske forhandlerne kunne ha gjort, og kanskje burde ha gjort, var om de var villige til å forhandle fram en avtale diktert av Israel, sier Waage.

Oslo-avtalen: Israel og Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO) inngikk i 1993 en avtale som skulle gi palestinerne begrenset selvstyre på deler av den israelskokkuperte Vestbredden og Gazastripen. Tre ulike soner på Vestbredden ble etablert: A-områder der palestinske myndigheter på papiret har politisk og sikkerhetsmessig kontroll.

B-områder der palestinske myndigheter har politisk kontroll, mens sikkerheten kontrolleres av israelske okkupasjonsstyrker.

C-områder langs grensa mot Jordan, samt der Israel har etablert ulovlige bosetninger. Der har Israel full politisk og sikkerhetsmessig kontroll. Oslo-avtalen var i utgangspunktet en prinsipperklæring og en femårig tidsplan for videre forhandlinger som skulle lede til en endelig fredsavtale. Avtalen ble undertegnet i hemmelighet i Oslo 20. august 1993, deretter foran Det hvite hus i Washington med daværende president Bill Clinton som vitne 13. september samme år. Året etter mottok Israels statsminister Yitzhak Rabin, utenriksminister Shimon Peres og palestinernes president Yasser Arafat Nobels fredspris for «sine forsøk på å skape fred i Midtøsten». En oppfølger ble inngått i Egypt i 1995 og omtales som Oslo 2-avtalen.

Reelle forhandlinger om en endelig fredsavtale stanset i praksis opp da Benjamin Netanyahu fra høyrepartiet Likud ble valgt til statsminister i Israel i 1996. (Kilde: NTB)

Slo sprekker tidlig

Bare noen måneder etter Oslo-avtalen ble signert, begynte fredssamarbeidet å slå sprekker, ifølge Waage.

I februar 1994 brøt den jødiske ekstremisten Baruch Goldstein seg inn i Ibrahim-moskeen på Vestbredden og drepte 29 palestinere med automatvåpen. Angrepet er kjent som den andre Hebron-massakren.

– Det var det første tydelige signalet på hva man hadde i vente, sier Waage.

Yitzhak Rabin, Israels statsminister som var med på å signere Oslo-avtalen, ble drept i et attentat året etter.

– Allerede i 1995 var mye av håpet ute. Da ser man at Hamas og israelsk hellig krig får større oppslutning, sier professoren.

I 1999 gikk femårsperioden i avtalen ut, uten at israelerne og palestinerne kom fram til en varig fredsavtale.

Man så i stedet en økning av blant annet terrorangrep utført av Hamas, samt israelsk kontroll over palestinske områder.

Deretter gikk det fra vondt til verre.

SELVMORDSANGREP: 22 mennesker i det som omtales som Beit Lid-Massakren i 1995. Det var det første selvmordsangrepet utført av Hamas. Foto: NIR ELIAS

Waage omtaler dagens regjering i Israel, med statsminister Benjamin Netanyahu i spissen, som «nærmest fascistisk».

– Samtidig har de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden råtnet og blitt et korrupt vanstyre. Palestinerne har fått dårligere kår, sier professoren.

For Hamas, som har sittet med makten på Gazastripen siden 2006, har utviklingen også gått i feil retning, mener hun:

– De var på et tidspunkt mer moderate, men har begynt å ta i bruk mer voldelige virkemidler igjen, sier Waage.

KONTROVERSIELL: Benjamin Netanyahu, den lengstsittende statsministeren i Israels historie, har blitt kritisert for å føre en hard politikk mot palestinerne. Foto: Nir Eilas/Reuters

Professoren konstaterer at fredsbevegelsen er så godt som død både i Israel og i de palestinske områdene i dag.

– Begge sidene tror at vold og terror er det eneste språket motstanderen forstår. Det fører til forferdelig død og ødeleggelse, sier professoren.

Tviler på videre forhandlinger

– Sett i lys av dagens situasjon, vil det noensinne være mulig å få til fred mellom Israel og palestinerne?

– Svaret akkurat nå er et klart og rungende nei, sier Hilde Henriksen Waage.

Hun legger til stort forbehold:

– Nå som blodtåken råder på begge sider, og krigstrommene slår så høyt som bare det, er det ingen som egentlig stiller spørsmålet om hva som skjer videre.

Det er først når støvet etter krigen har lagt seg, og man har blitt ferdig med å telle opp de døde, at man vil kunne vurdere hva Hamas egentlig har oppnådd med lørdagens angrep, ifølge professoren.

MASSAKRE: Israelske myndigheter hevder at Hamas-krigere har tatt livet av minst 1200 israelere, og beskriver blant annet angrepet mot kibbutzen Kfar Aza som en massakre. Foto: Ronen Zvulun/Reuters

– Mitt svar er at Hamas har gjort palestinernes sak fullstendig uspiselig for veldig mange i den vestlige verden. Oppslutningen rundt Israel, som har vært synkende de siste årene, har derimot fått en samling i bunnen, sier hun.



Waage har vanskelig å se for seg at Israel vil være villige til å forhandle med Hamas i fremtiden.

Onsdag kveld kom kriseregjeringen i landet med nye løfter om å «utslette Hamas fra jordens overflate».

– Det er ingen som vet hva Israel vil gjøre med de to millioner menneskene som bor på Gazastripen. De kan ikke begå folkemord selv om de ønsker å utslette Hamas, sier professoren.



STORE ØDELEGGELSER: Over 2600 boliger er ødelagt i israelske luftangrep, ifølge palestinske myndigheter. Foto: Hatem Ali/AP

Kritiserer lederne



Jan Egeland erkjenner at Oslo-avtalen ikke gikk etter planen:



– Kreftene som virket for fred i 1993–95 ble for svake, mens fiendene av fred og forsoning ble for sterke, sier han.

Den tidligere statssekretæren trekker fram at planen som ble lagt fram i Oslo-avtalen ikke ble fulgt – noe han mener det internasjonale samfunnet også må ta en del av skylden for.

– Det er ingen tvil om at vi som tilretteleggere undervurderte motkreftene, legger han til.



LUFTANGREP: Israelske myndigheter hevder at Hamas gjemmer seg i sivile bygg, og at de dermed utgjør legitime mål. Her fra et luftangrep på Gazastripen tirsdag. Foto: Hatem Ali/AP

Egeland kommer også med et stikk mot lederne i begge leirer:



– Da Oslo-avtalen ble undertegnet, hadde Israel og det palestinske folket modige og visjonære ledere. Det har ingen av dem hatt på mange år, sier han.

– Palestinerne har levd under 56 år med okkupasjon og beleiring og i stadig økende håpløshet. Israelske ledere har ikke villet eller maktet å skape fred i sitt nabolag, og har dermed ikke gitt fred til sin egen befolkning, legger Egeland til.

Vil ha USA på banen

Denne uken har verden blitt minnet på behovet for en varig fredsavtale mellom israelerne og palestinerne, på verst tenkelig vis, ifølge den tidligere statssekretæren.

– I dag viser krigene i og rundt Gaza og volden på Vestbredden at vi ikke kan vente i nye 30 år på et gjennombrudd mens tusenvis av uskyldige mennesker dør i nye spiraler av vold og lidelse, sier han.

Han mener det internasjonale samfunnet, og spesielt USA, må koble seg på.

– En varig fredsløsning forutsetter et sterkt internasjonalt press på partene. Bare USA har innflytelse på israelsk side, mens Egypt og de arabiske Gulf-landene kan påvirke de palestinske lederskapene.