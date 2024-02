Mener dette viser at Vesten mister grepet om Midtøsten

Saken oppsummert Representanter fra Fatah og Hamas, de to største politiske gruppene blant palestinerne, skal møtes for samtaler om en mulig samlingsregjering.

Samtalene skal finne sted i Moskva, noe som signaliserer at Vestens støtte til Israel og motstand mot en palestinsk samlingsregjering ikke deles av land som Russland, mener forsker.

Fatah og Hamas har et betent forhold, men avgangen til Fatah-regjeringen åpner for muligheten for en ny samarbeidsregjering.

Selv om palestinerne ønsker å styre selv, mangler den splittede befolkningen en tydelig leder. Men en palestinsk samlingsregjering kan være en stor trussel mot Israel, mener eksperter. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens (KI) fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av TV 2s journalister.

Over 30.000 sivile mennesker er så langt drept som følge av israelske angrep på Gazastripen.

Ingenting tyder på at krigen mellom Israel og Hamas skal ta slutt med det første.

Torsdag tar palestinerne grep.

Representanter fra de to største politiske gruppene blant palestinerne, Fatah og Hamas, er ventet å møtes til samtaler om en mulig samlingsregjering.

Og om Gazastripens framtid.

Ifølge Al Jazeera er samtalene ventet å vare i tre dager.

Møtes i Russland

Og samtalene skal gjennomføres på et helt spesielt sted, nemlig i den russiske hovedstaden Moskva.

– Det er interessant at de skal møtes der. Det er et signal om at Vestens støtte til Israel, og motstand mot en palestinsk samlingsregjering, ikke deles av land som Russland, sier Dag Henrik Tuastad.

Han er førstelektor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo.

EKSPERT: Dag Henrik Tuastad følger politikken i Midtøsten tettere enn de fleste. Foto: Lage Ask / TV2

Han forteller at det lenge vært en oppfatning om at demokrati og likhet er vestlige verdier.

Men med 30.000 drepte palestinere har det bildet endret seg, særlig i land utenfor Vesten.

– Likhet og universelle rettigheter er noe som ikke lenger blir assosiert med vestlige verdier i store deler av verden. Snarere tvert imot, sier Tuastad.



Han mener disse samtalene viser at Vesten mister grepet om Midtøsten. Andre aktør melder seg mer på.

GAZA: Store deler av Gazastripen er lagt i ruiner av Israels bomberegn. Her fra flyktningleiren Jabalia i forrige uke. Foto: MAHMOUD ISSA

– Vestens akilleshæl

Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved UiO og Prio, forteller at Hamas er utelukket fra alle andre samtaler om Gaza og Palestinas framtid.

Israel står fast på at de skal ikke være involvert når krigen en dag er over.

– Det er forståelig, ut fra det grusomme terrorangrepet som Hamas satte i gang mot Israel, mener Waage.



EKSPERT: Hilde Henriksen Waage følger utvikling i Midtøsten svært tett. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Tuastad legger til at USA og EU også mener dette.

Men Waage understreker at Hamas er langt mer enn en terroraksjon. De er et politisk parti med bred støtte i befolkningen rundt i Palestina.



– Det hopper vestlige land i Europa og USA bukk over, sier hun.

Det gjør ikke Russland.

– Russland tar tak i det som er vestlige lands akilleshæl. Vestlige land predikerer demokrati, det er vi for. Men det skal ikke gjelde palestinerne. Palestinerne får ikke lov til å være med på å bestemme hvem som skal styre dem i fremtiden, sier Waage.

Hun tror Russland bruker denne muligheten til å skaffe seg en billig diplomatisk seier.

Mens Vesten ikke engang vil snakke med Hamas, er de velkomne til russernes bord.

GRIPER MULIGHETEN: Russland og president Vladimir Putin kan tjene på møtet, selv om de ikke kommer fram til noe. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP.

Betent forhold



Men det er ingen garantier for at møtene i Moskva vil føre frem til konkrete løsninger.



Fatah og Hamas har nemlig et svært betent forhold.

Da Hamas vant valget på Gazastripen i 2006, fordrev de rivalene i Fatah fra området.

Før det barket gruppene sammen i en blodig borgerkrig.

Samtidig som Hamas har regjert på Gazastripen, har Fatah siden 2005 ledet den palestinske selvstyremyndigheten.

I KAMP: Dette bildet fra 2007 viser soldater fra Hamas i kamp mot Fatah-medlemmer i Gaza by. Foto: EYAD ALBABA/AP.

Den har hatt sete, og delvis kontroll, på Vestbredden, som ligger på andre siden av Israel for Gazastripen.

– Palestinerne har allerede store problemer med å bli venner med seg selv. Fatah tåler virkelig ikke Hamas. Det har de vist i alle år siden borgerkrigen. De har latt sine palestinske brødre sitte og bli bombet og sultet i hjel på Gazastripen, sier Waage.

Nye muligheter

Men mandag denne uken gikk Fatah-regjeringen av.

Fatah-leder Mohammad Shtayyeh begrunnet avgangen med nettopp krigføringen på Gazastripen og på Vestbredden.

Dette åpner altså for en mulig ny samarbeidsregjering.

TIDLIGERE MØTE: Palestinere har møttes til samtaler i Russland før. Her snakker den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov med partene i 2019. Foto: Pavel Golovkin/Pool via REUTERS.

Samtalene mellom de to gruppene kan bli vanskelige, men viljen er sterkere enn på lenge, ifølge Palestina-komiteens leder, Line Khateeb.

Samtidig er presset fra den palestinske befolkningen høy. De vil styres av sine egne.

– Jeg tenker dette er kjempeviktig, fordi samtalene er et resultat av press innenfra. Hvis det palestinske selvstyret på Vestbredden skal ha noe legitimitet, må de lytte til presset fra egen befolkning, sier Khateeb.

TYDELIG: Line Khateeb er leder i den norske Palestina-komiteen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Men selv om palestinerne ønsker å styre selv, mangler den splittede befolkningen en tydelig leder.

– Problemet er at vi ikke har noen gode samlende palestinske figurer, sier Waage.

Hun forteller at «den ene» mannen som kunne samlet Hamas og Fatah, Marwan Barghouti, sitter i fengsel i Israel.

– Der soner han mange livstidsstraffer, forklarer Waage.

FENGSLET: Marwan Barghouti ledet tidligere Fatah, men sitter nå fengslet i Israel. Foto: TAL COHEN/AFP.

– Sterkeste part bestemmer

Ekspertene mener det er usannsynlig at Hamas vil kunne tre inn i en regjering i Palestina sammen med Fatah.

– Akkurat nå er det uaktuelt at Hamas skal delta i en operativ regjering på Vestbredden eller Gaza, mener Tuastad.



Faktum er at den sterkeste parten bestemmer, og per nå er det Israel, ifølge Waage.

Også Katheeb er enig.

– Israel kommer ikke til å akseptere noe som helst. De har først jobbet lenge med å svekke selvstyremyndighetene på Vestbredden, PA og nå vil de utslette Hamas, sier hun.

I tillegg vil USA og andre vestlige land ha mye makt, for de skal betale for mye av oppbygningen av den ødelagte Gazastripen.

– Og for alle disse er det utelukket at Hamas skal være med på noen forhandlinger, eller i en palestinsk framtid, understreker Waage.

Stor trussel

Dersom palestinerne lykkes med å bli enige om en samlingsregjering, kan det bli en trussel mot Israel.

Waage forteller at Israel ved en rekke anledninger har slått ned på forhandlingsforsøk gjennom årene.

– Mange analytikere mener Israel har gått inn i ny krig på Gaza nå for å ødelegge forsøk på en palestinsk samling, sier hun.

En dialog mellom de to gruppene er viktig, mener Tuastad.

– I lys av det er dette et skritt i retning av palestinsk samling, og at palestinerne tar kontroll selv, i stedet for å la Israel bestemme hva som skal skje på Gaza, sier han.

– Dette møtet er et resultat av krav fra palestinske partier og palestinsk grasrot. Fatah/PA vet at de ikke kan ta over og styre Gaza nå uten at de lykkes med å danne en regjering hvor Hamas er med, sier lederen av Palestina-komiteen.