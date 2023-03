Mener dette gjør Putin mer desperat

PERSONLIG: Den danske militærforskeren Kenneth Øhlenschlæger Buhl tror arrestordren oppleves svært personlig for Putin. Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

Dommere ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag utstedte fredag en arrestordre på Vladimir Putin.

De anklager ham for å være ansvarlig for krigsforbrytelser utført i Ukraina. Krigsforbrytelsene gjelder bortføring og omskolering av ukrainske barn.

– Dette er en helt unik situasjon, sier Sven Holtsmark, professor ved institutt for forsvarsstudier (IFS) og forsvarets Høgskole FHS.

UNIKT: Holtsmark mener det er unikt at ICC tar ut arrestordre mot statsoverhodet i en stormakt. Foto: Marte Christensen / TV 2

Bare to ganger tidligere har det blitt utstedt en arrestordre mot en president, i Sudan i 2009 og i Elfenbenskysten i 2011.

– Kun ett scenario

Arrestordren innebærer blant annet at presidenten ikke lenger vil kunne reise til land som støtter og anerkjenner ICC, totalt 123 land.

– For å være på den sikre siden vil han nok ikke tørre å reise til noen av landene der han risikerer å bli arrestert, sier Holtsmark.

Han tror samtidig at arrestordren ikke vil få noen store konsekvenser for krigen, og at Putin kommer til å fortsette som før.

– Jeg tror ikke Putin opererer med et scenario hvor han taper denne krigen. Han har ikke noe annet valg enn å operere med ett scenario, å holde denne krigen gående til han vinner, sier Holtsmark.

BORTFØRING: ICC anklager Putin for krigsforbrytelsene knyttet til bortføring og omskolering av ukrainske barn. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

– Det blir personlig

Den danske militærforskeren Kenneth Øhlenschlæger Buhl mener arrestordren setter Putin i en vanskelig posisjon.

Han tror derfor at vi vil se en ytterligere opptrapping av krigen fra russisk side.

– Nå har han enda mer å tape, og det gjør at han blir enda mer desperat, sier Øhlenschlæger Buhl til TV 2.

Dersom Russland taper krigen mener forskeren det er stor risiko for at Putin vil bli avsatt som president, og overlevert til Den internasjonale straffedomstolen.

– For han blir det personlig. Putins makt avhenger av hvorvidt han vinner krigen eller ikke, sier Øhlenschlæger Buhl, som er forsker ved Institutt for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet i Danmark.

MYE Å TAPE: Den danske militærforskeren tror Putin har mer å tape nå som han er anklaget for krigsforbrytelser. Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

– Dette er bare starten

En ytterligere opptrapping av krigen kan komme raskt, ifølge militærforskeren. Han tror det kan bli avgjørende hvordan den innerste kretsen i Kreml reagerer på arrestordren.

– Putin har allerede lagt opp til at det skal mobiliseres flere folk. Denne planen vil nok bare forsterkes i lys av arrestordren, sier Øhlenschlæger Buhl.

ICC har også utstedt arrestordre på Russlands barneombud Maria Lvova-Belova, skriver Reuters.

Øhlenschlæger Buhl forventer at det vil bli flere arrestordre i tiden som kommer.

– Dette er bare starten. ICC har vært til stede i Ukraina hele tiden, så jeg er overbevist om at det vil bli en rekke arrestordre.

Kan brukes som propaganda

Sven Holtsmark tror ikke arrestordren vil bidra til å snu den russiske befolkningen mot Putin.

– Russland kommer til å avvise at ICC har noen juridisk virksomhet, sier Holtsmark.

PÅVIRKER IKKE: Holtsmark tror ikke arrestordren vil få noen store konsekvenser for krigen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Han mener også at Russland trolig vil bruke arrestordren i sin egen propaganda.

– Dette støtter opp under Putins bilde av at Vesten er i mot dem, sier Holtmark.