Mener at forretningsmann (60) var GRU-spion

Den 60 år gamle mannen og kona hans ble pågrepet i en storstilt politiaksjon ved en enebolig i Nacka utenfor Stockholm i fjor høst.

To kamphelikoptre og en elitestyrke som ble firt ned til huset, ble brukt i aksjonen, som ble gjennomført tidlig om morgen den 22. november.

Kona er senere løslatt og er ikke lenger mistenkt.

Mannen, som kobles til den militære russiske etterretningstjenesten GRU, ble mandag tiltalt for flere tilfeller av grov etterretningsvirksomhet rettet mot Sverige og USA. Selv nekter han seg skyldig i anklagene.

På en pressekonferanse samme dag opplyste statsadvokat Henrik Olin at målet med den tiltaltes virksomhet var å forsyne den russiske militærindustrien med alt den måtte trenge, og at det hele ble ledet og styrt av GRU.

Et avsperringsbånd hengt opp av svensk politi uten parets hus i Nacka. Foto: Foto: Fredrik Sandberg / TT News Agency via AP / NTB

Vestlig teknologi

Anklagene går ut på at mannen brukte sin egen forretningsvirksomhet til å skaffe seg informasjon om vestlig teknologi.

Dette skal ha dreid seg om både opplysninger og gjenstander som russiske myndigheter ikke selv har hatt tilgang til som følge av sanksjoner og eksportregler. Virksomheten skal ha pågått siden 2013.

– Jeg påstår at den tiltalte har vært del av et nettverk, et knutepunkt i dette systemet, og at dette er noe som er grunnlagt på Russlands behov. Russland har behov for ulovlig å skaffe seg teknikk fra vest til sitt militære ettersom de ikke har den evnen selv, i alle fall ikke fullt ut, sa Olin på pressekonferansen.

Både mannen og kona er født i Russland. De kom til Sverige rundt årtusenskiftet og ble svenske statsborgere cirka ti år senere.

Paret drev en rekke selskaper som drev med eksport og import med elektronikk og industrikomponenter, samt konsulentvirksomhet rettet mot svenske selskaper som var aktive i Russland.

Leveranse til atomindustri?

Hele 81 gjenstander er listet som bevis, blant dem en fraktseddel med den russiske byen Snezhinsk som sluttdestinasjon, ifølge Expressen.

Her ligger ett av Russlands to sentre for utvikling av landets atomvåpenprogram.

Bevisene består også av datamaskiner, harddisker, minnepinner, mobiltelefoner og dokumenter som er beslaglagt fra parets hjem.

Amerikanske myndigheter, blant annet FBI, har bistått i etterforskningen.

Ifølge Stockholms tingrett skal rettssaken pågå fra 4.–25. september. Deler av saken skal holdes bak lukkede dører av hensyn til Sveriges nasjonale sikkerhet.

(©NTB)