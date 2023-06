Store vannmasser fosser nå ut etter at en demning ble sprengt i Kakhovka i den russiskokkuperte delen av Øst-Ukraina.

Demningen er 30 meter høy og over 3 kilometer lang. Kakhovka-dammen forsyner den russiskokkuperte Krim-halvøya med drikkevann og det russisk okkuperte Zaporizjzja-kraftverket med kjølevann. Atomkraftverket er Europas største.

Det er igangsatt evakuering av flere nærliggende landsbyer. Ifølge guvernøren i Kherson fylke bor rundt 16.000 mennesker i områdene som er under «kritisk risiko».

ØDELEGGELSER: Bilder delt av det ukrainske forsvaret skal vise enorme ødeleggelser ved demningen. Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS

TV 2 har kommet i kontakt med 30 år gamle Lozenko Lilia. Hun jobber som frivillig og er en av de som har opplevd den tragiske situasjonen på kloss hold.



– Situasjonen er ekstremt vanskelig for mange nå. Noen områder er kraftig oversvømmet. Nå jobber vi med å hjelpe folk som er rammet av oversvømmelsene, forteller Lilia.

Lilia, som egentlig bor i havnebyen Mykolajiv, reiste til Kherson by etter at hun ble kontaktet av det ukrainske militæret i natt. Hun forteller at hun ikke nølte et eneste sekund og hev seg rundt for å komme seg av gårde. Lilia var på plass i Kherson like før klokken sju i dag morges.

– Jeg reiser tilbake til Mykolajiv senere i dag for å hjelpe de evakuerte der. Vi har planer om å evakuere folk til skoler i det området. Der vil vi også bistå med senger og alt nødvendig utstyr, forteller hun.



Fullstendig panikk

Lilia har jobbet som frivillig helt siden krigens start, og har lenge fryktet et slik scenario.

FRIVILLIG: 30 år gamle Lozenko Lilia har reist til Kherson for å hjelpe med evakuering av sivile. Foto: Privat

– Jeg er veldig sjokkert over det som har skjedd nå. Det har vært mye snakk om at noe slik kan skje, men inntil nylig fikk vi et håp om at noe slik ikke kunne skje. Så skjedde det, forteller Lilia.



På Telegram ber folk desperat om hjelp for dem selv, bekjente eller familiemedlemmer som har blitt husløse.

Folk strømmer til for å hjelpe hverandre med å finne et nytt bosted. På meldingstjenesten deler også folk boligadresser og ber folk som har blitt husløse om å ta kontakt.

– Folk er svært bekymret for situasjonen akkurat nå. Mange får også panikk. Flere forstår ikke hva de skal gjøre eller hvordan de skal gå fram for å få hjelp, forteller Lilia til TV 2.



Frykter å ikke få se barna

Elven Dnepr er over 2200 kilometer lang og har sitt utspring i Russland. Den renner via Belarus og gjennom Ukraina til Svartehavet.



Ukrainsk politi har delt videoer på Twitter hvor de evakuerer sivile etter at vannstanden i området økte. Mange av dem som blir evakuert er eldre mennesker.



Ось так наші поліцейські переносять стареньких на руках.



Через підрив греблі Каховськоі ГЕС росіянами — рівень води стрімко підіймається і затоплює обидва береги Дніпра.



Службами МВС врятовано вже 885 осіб. pic.twitter.com/xbLbBvFQ7c — МВС України (@MVS_UA) June 6, 2023

På Twitter kommer Politiet i Ukraina også med en oppfordring til folk om å redde kjæledyrene sine fra å drukne.

– Ikke la dyr være lenket til gjerder eller i bur. Ta vare, evakuer og gi de mindre vennene dine en sjanse til å leve, skriver politiet på Twitter.



❗️жителі Херсонщини, врятуйте своіх улюбленців від підтоплення.



Не залишайте тварин на ланцюгах чи у вольєрах/клітках. Бережіть себе, евакуюйтеся і дайте меншим друзям шанс на життя. pic.twitter.com/KVWeIyEO9y — МВС України (@MVS_UA) June 6, 2023

– Hva er det verste du har sett i dag?



– Jeg så et spedbarn i armene på sin mor. De satt igjen helt alene uten noe annet enn en dokumentmappe med nødvendige papirer. Jeg har også sett flere lik av dyr som har druknet i de enorme vannmengdene, forteller Lilia.



Mest av alt frykter den frivillige 30-åringen å ikke komme seg hjem til barna og familien.

Ukrainske myndigheter melder om fortsatte russiske angrep mot Kherson, til tross for den pågående evakueringen av sivile.

– Vi hører mye drønn i området nå og vannmengdene er enorme. Jeg er veldig redd for at jeg ikke kommer meg hjem til barna mine som også trenger meg, forteller Lilia.



Skylder på Russland

Store mengder vann oversvømmer også nå Dnepr-elven, en elv som utgjør frontlinjen i krigen fra byen Zaporizjzja til utløpet i Svartehavet.

I april rapporterte den amerikanske tankesmia Institute for The Study of War (ISW) at ukrainske styrker også har etablert posisjoner på østsiden av Dnepr-elven i Kherson fylke.

ISW understreket den gang at de ikke vet hvilke omfang eller hvilke intensjoner de ukrainske styrkene har,

Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, mener det er sannsynlig at russerne har sprengt demningen.

– Det kan hende at det har kommet andre vurderinger, at russerne velger å trekke ut en del styrker fra sørsiden av Kherson for å ha reserver klar i møte med en ukrainsk offensiv, og dermed velger å legge store områder under vann, sier Ydstebø.

Ukraina hevder at det var Russland som sprengte demningen, mens Russland hevder at demningen ble ødelagt i et ukrainsk rakettangrep.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg legger skylden på Russland og sier:

– Ødeleggelsen av Kakhovka-demningen i dag setter tusenvis av sivile i fare og forårsaker store miljøskader. Dette er en opprørende handling, som igjen viser brutaliteten av Russlands krig i Ukraina.